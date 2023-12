8 letehetetlen romantikus történet és családregény hosszú téli estékre

Közeleg a karácsony, ez pedig tökéletes időszak arra, hogy kicsit lelassuljunk, és egy könyvvel a kezünkben üldögéljünk a már feldíszített fa közelében. Amennyiben a romantikus történeteket, illetve családregényeket kedvelitek, akkor szemezgessetek a válogatásunkból!

A tizenhét éves Victoria Nash egy barackfarmon él a coloradói Iola városában, ahol a család egyedüli nőtagjaként, nehéz természetű férfiakkal körülvéve kell a háztartást vezetnie. A rejtélyes múltú fiatal vándor, Wilson Moon el kellett, hogy hagyja a szülőföldjét, így kénytelen másutt boldogulni. Victoria teljesen véletlenül találkozik Willel az utcán. A köztük lévő ellenállhatatlan vonzalom felforgatja mindkettejük világát, szenvedélyes kapcsolatuk viszont megannyi veszélyt rejt… Amikor bekövetkezik a tragédia, Victoria maga mögött hagyja addigi életét, a környező hegyekbe rejtőzik, ahol a túlélésért küzd, és nem tudja, mit hoz a jövő. Minden erejét össze kell szednie, hogy talpra álljon a veszteségből, majd továbblépjen. Főképp, amikor a Gunnison folyó bekebelezi az otthonát, a gyümölcsöskertet és mindent, ami generációkon át a családjáé volt. Felemelő regény a hatvanas években megsemmisült Iola városának igaz történetéről, egy különös szerelemről, a nehézségekkel való szembenézésről, a bátorságról, a kitartásról, a barátságról és az otthonról, amelyre ott is rálelhet az ember, ahol a legkevésbé várná. (Animus Kiadó)

Náray Tamás új, nagyívű történelmi családregényének folytatása. Egy család, amelyet a szeretet tart össze. Egy évszázad, amely számtalan embert próbáló eseményt tartogat. Sorsok, amelyeket sokszor a végzetszerű találkozások alakítanak… Miközben a történelem fellegei egyre gyülekeznek, és mind több a baljós előjel a harmincas évek Európájában, az emberek ugyanúgy szeretnek, félnek, féltenek, vágynak és tanulnak, élik olykor bonyolult, olykor megejtően egyszerű életüket, mint máskor. Az első kötetben megismert Barbara gyönyörű felnőtt lánnyá cseperedik, fényes jövő áll előtte, és találkozik egy igen megnyerő fiatalemberrel is. Szerető közege fészekként öleli körül, ám a sors bőven tartogat még számára és családja számára megpróbáltatásokat. Náray Tamás fordulatos és sodró lendületű családregénye egyszerre fest lenyűgöző tablót a viharos huszadik századról és az emberi lélek végtelen bonyolultságáról, valamint arról, hogy a véletlen találkozások miképpen alakíthatják az élet fonalát… (Bookline)

Joe és Cate találkoznak, egymásba szeretnek. Túlélheti a kapcsolatuk a reflektorfényt és a Kingsley-kre tapadó állítólagos átkot? A Kingsley-család Amerika egyik legismertebb dinasztiája – katonai hőstetteik, politikai szerepvállalásuk és páratlan eleganciájuk miatt országszerte közkedveltek. 1967-ben ifjabb Joseph S. Kingsley tragikus balesetben életét veszti, és egészében karizmatikus fiára nehezedik a teher, hogy tovább öregbítse a család renoméját. A szabad szellemű Joe III azonban kissé nemtörődöm: legjobb szándéka ellenére sem képes valóra váltani az egész ország, de leginkább édesanyja, Dottie várakozásait. Cate Coopertől ellenben soha senki nem várt semmit. Ő is apa nélkül nőtt fel – anyja újra férjhez ment egy durva, erőszakos figurához, ezért Cate-nek meg kell tanulnia, hogyan álljon ki magáért. Felfedezte egy modellügynökség, arca hamarosan magazinokból és óriásplakátokról mosolyog, de önbizalma nincs összhangban a sikereivel. Emily Giffin regénye két ember útkeresését meséli el, akik tartozni akarnak valahová, és választ szeretnének kapni a kérdésre: ennek a szerelemnek tényleg így kellett lennie? (21. Század Kiadó)

Lou Clark átlagos, hétköznapi lány, aki sok mindent tud. Tudja, hány lépés van a buszmegálló és az otthona között. Tudja, hogy szeret a helyi kávézóban dolgozni, és tudja, hogy talán nem szerelmes a barátjába, Patrickbe. Amit Lou nem tud, az az, hogy hamarosan elveszíti a munkáját, és olyan kihívásokkal kell szembenéznie, amelyeket addig elképzelni sem tudott. Will Traynor fiatal és jóképű, ám egy motorbaleset következtében teljesen lebénult. Tudja, hogy ezentúl nem habzsolhatja nagykanállal az életet, és hogy a fényűző utazásoknak és kalandoknak befellegzett. Tudja, hogy az élet immár semmit sem tartogat számára, és azt is pontosan tudja, hogyan fog véget vetni az egésznek. Amit Will nem tud, az az, hogy a Lou hamarosan berobban a világába, és fenekestül felforgatja azt. És sem Lou, sem Will nem tudja még, de örökre megváltoztatják majd egymás életét. A Mielőtt megismertelek szívszorítóan romantikus regény: két olyan ember története, akikben kezdetben semmi közös sincs, ám végül mégis képesek meghozni egymásért a világ legnehezebb döntését is. (Libri)

Emilyvel sok minden történt, amióta tizenhárom évvel ezelőtt elvesztette két nagy szenvedélyét: a zenélést és szerelmét, Robot. Most pszichológus egy New York-i egyetemen, olyan válságba került diákoknak segít, mint amilyen annak idején ő maga volt. A férje, Ezra orvos, nagyon szereti Emilyt, szépen élnek. Boldogok. Remélik, hogy hamarosan gyerekük születik. De amikor egy tragikus eset túl élénken idézi fel Emily számára a múltat, és olyan múltbeli eseményeket, amelyekről remélte, már soha többé nem kerülnek felszínre, a nő tökéletes élete hirtelen a feje tetejére áll. Aztán Emily hall egy dalt a rádióban – a dal egy nőről szól, aki faképnél hagyta az énekest. A dallam és a hang is kísértetiesen ismerős. Lehetséges volna? Emily két régi szenvedélye dübörögve tér vissza. Muszáj feltennie magának a kérdést: ki is ő valójában? És kihez fűzi sorsszerű szerelem? (21. Század Kiadó)

Az egyikük kisvárosi szépségből lett hollywoodi szerelemistennő. A másikuk legendás énekes, akinek hangja megbabonázta az egész világot. Ava Gardner és Frank Sinatra külön-külön ellenállhatatlan személyiségek, együtt viszont robbanékony párost alkotnak. A 20. század közepén Ava csillaga egyre fényesebben ragyog, Frank karrierje azonban hanyatlik – az ellentét féltékenykedést szül közöttük, a vágyakozás dühbe csap át, és a boldogságuk lépten-nyomon veszélybe kerül. Miközben a szerelmespár a siker és a kudarc, a szenvedély és a harag hullámvasútján utazik, azon tűnődnek, vajon melyik fordulat okozza a karrierjük, valamint az egymással megosztott élet végét. A magával ragadó, kontinenseken és évtizedeken átívelő Strangers in the Night a huszadik század legizgalmasabb szerelmi történetét eleveníti meg. (Animus Kiadó)

Hogyan lehetséges és hogyan érdemes nőként érvényesülni a világban? Ezek még napjainkban is megosztó, sokféle szempontot mozgósító témák, nemhogy a 20. század elején! Pedig pontosan ezekre a kérdésekre keresi a választ Pórtelky Magda, a Színek és évek elbeszélője és egyben főszereplője. Az önmegvalósító élet vágya ott lakozik a fiatal, vidéki lányban, szemben a környezetében élőkkel, akik ragaszkodnak a hagyományos életmódhoz és szerepekhez. Ahogy telnek az évek, Magda szembesül vele, hogy csak úgy juthat előre az életben, ha alkalmazkodik, azaz férjhez megy egy társadalmilag hozzá illő férfihoz. De elég ennyi a boldogsághoz? A regényben örökös, bár hétköznapi harcok dúlnak nemcsak a szereplők között, hanem Magda lelkében is, ahogyan évről évre változik, és képes kívülről látni magát az idő hozta új nézőpontokból. Kaffka Margit hősnőjének története egyszerre mutat rá azokra a lehetőségekre, amelyek ma jóval elérhetőbbek, de arra is, hogy nem minden korábbi tapasztalatot érdemes veszni hagyni. Megjelenésekor a Színek és éveket a női egyenjogúság regényeként olvasták, de család- és történelmi regényként is olvashatjuk, és most, a 21. században is találhatunk benne új szempontokat az életünk értelmezéséhez. (Multiverzum Kiadó)

Elischer Edith, a legendás cukrász, Gerbeaud Emil unokája jólétben, nagypolgári környezetben, szerető nagycsaládban cseperedett, igazi úrilánynak nevelték. Ám amikor kellett, ez a kicsi és törékeny nő mégis fényesen helytállt: az embert próbáló időkben feltűrte a ruhaujját, és tüzet oltott Budapest ostromának zűrzavarában, segített a legismertebb magyar zsidó családnak a német megszállás után, nyilasokkal hadakozott, és később nem törték meg az ÁVH kihallgatói sem. Kevés híján hat évet töltött a kommunisták börtöneiben, rettenetes körülmények között, elképzelhetetlenül messze kerülve a Gerbeaud fényes termeitől. A könyvhöz a szerző a Gerbeaud-leszármazottak családi archívumában és számos közgyűjteményben kutatott, többek között az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltárában, ahol periratok, kihallgatási jegyzőkönyvek és ügynöki jelentések is foglalkoznak Elischer Edith-tel és tudós férjével. Nem elégtétel és nem jóvátétel, de tény: Edith élete vége felé emberi helytállásáért átvehette a francia Becsületrendet. Az ő személyes története egyben család- és cukrászdatörténet is – édes és keserű, mint a huszadik század maga. (Jaffa Kiadó)

