7 zseniális receptkönyv az elmúlt évekből a sütés-főzés szerelmeseinek

Sokan hobbiként tekintenek a sütés-főzés tudományára és szívesen lesnek el új praktikákat, tippeket innen-onnan. Az utóbbi években sorra jelennek meg egyedülálló receptkönyvek, amelyek hatalmas segítséget jelentenek a konyhában, és még karácsonyi ajándéknak is ideálisak.

Rengeteg csodálatos élelmiszer van, amelyeket nyugodt szívvel ehetünk a legszigorúbb diéta esetén is! Fontos ezt látni, hiszen az életmódváltásba sokan azért nem vágnak bele, mert attól tartanak, hogy ezentúl már soha semmi jót nem fognak tudni enni… Akik mégis elkezdik, eleinte gyakran bizonytalanok: most akkor mit ehetnek, mit nem? Nos, mindenkinek stabil kiindulópont lehet, hogy mindennapos étkezéseink magas tápanyagtartalmú alapanyagokra épüljenek, és a lehető legkevesebb ultrafeldolgozott élelmiszert tartalmazzák. Ahogy az életem egyéb területein is, a táplálkozásban is törekszem az egyensúlyra, a változatos, teljes értékű alapanyagokból építkező étrendre, s közben figyelem a testem jelzéseit, és hallgatok rájuk. Ezt a megközelítést, illetve a különböző konyhák és a főzés iránti szenvedélyemet szeretném ezzel a könyvvel átadni – Van Noortwijk Laurien. (Jaffa Kiadó)

Egy finom pite bármelyik évszakban megkoronázhatja a napunkat, megédesítheti a családi együttlét pillanatait, lenyűgözheti a barátokat. Titka a gondosan összeállított tészta, a kreatívan variálható töltelék, no meg a szív és a lélek, amivel készítik. Kerek Brigi gazdagon illusztrált pités könyve izgalmas, a szerző tippjeivel fűszerezett recepteket ajánl a friss tavaszi változatoktól a könnyű nyári ínyencségeken keresztül a melengető őszi és egyszerűen összeállítható téli finomságokig. Kipróbálhatjuk, mi sül ki a fanyar rebarbara és az édes eper párosításából, mi a titka a jó sárgabarackos-joghurtos galette-nek és a nagyi almás pitéjének, milyen ízélményt nyújt a sütőtökös quiche kecskesajttal megfejelve, vagy hogyan bolondítja meg egy kis forralt bor, netán rozépezsgő a tölteléket. (BOOOK Kiadó)

Az ausztrál csokoládé-királynő, Kirsten Tibballs könnyen követhető, részletes leírásokkal vezet minket végig az elronthatatlan recepteken, és inspirál bennünket ebben az édes kalandban. Mindegyik édesség könnyedén elkészíthető otthon, nem kell hozzá különleges tudás, a hasznos okosságok, útmutatók és extra tippek pedig segítenek, hogy egyre magabiztosabban bánjunk a csokoládéval. Mostantól nem lesz gond roppanó csokoládéburkot, szaftos kakaós piskótát és bársonyos krémet készíteni. Csokoládé-imádóknak kötelező. És mindenki másnak is, hiszen ki ne akarna egész nap csokoládét enni? (Csipet Kiadó)

Náray Tamás első szakácskönyvéből – Utolsó reggeli Párizsban – a fran­cia süteményeket ismerhettük meg, ezúttal pedig a szerző kalauzolásá­val Spanyolország nevezetes tartományait járjuk be a spanyol cukrászat szemszögéből. Megismerjük az ínycsiklandó sütemények nagyszerűsé­gének titkát, ami az egyszerűségükben és könnyedségükben rejlik. A napsütötte mediterrán vidék bőségesen ontja gyümölcseit, amiből vál­tozatos, fantáziadús torták, pohárkrémek, desszertek készülnek, a Mál­nás sajtszuflétól a Narancsos kuglófon és a Sárgadinnyés pitén keresz­tül elérhetünk a Sierra Nevada csúcsaiig. Ebben a kötetben közel 60 mesés, étvágygerjesztő fotókkal illusztrált tökéletes receptet kapunk, ráadásul a szerző azokra is gondolt, akik nem ehetnek meg mindent… (BOOOK Kiadó)

Cserháti Tamara illatos fűszerekkel és különleges alapanyagokkal otthonunkba varázsolja a Közel-Kelet hangulatát. A könyvben szereplő 53 recepttel valóságos gasztrokirándulásra invitál minket a szerző, amelynek során jobban megismerhetjük a zsidó sütemények királynőjét, a flódnit, az arab világ egyik legkiadósabb desszertjét, a baklavát, vagy a marokkói vendégszeretet jeleként felszolgált mentateát. Bepillantást kapunk az étkezési szokásokba, például, hogy a kötetben szereplő falatokat és italokat milyen alkalmak során adták asztalra a családnak és a vendégeknek. A gyönyörű, színes fotókkal illusztrált receptleírások fügével, datolyával, kardamommal, pisztáciával és megannyi más izgalmas hozzávalóval könnyen elcsábítanak bárkit, hogy azonnal kipróbálja a nem mindennapi finomságokat. (BOOOK Kiadó)

Ez a könyv a hétköznapokkal zsonglőrködőknek szól, akik sok területen próbálnak helytállni, mégis fontos nekik, hogy házi, gyorsan elkészülő, tápláló ételek kerüljenek az asztalra, a megfizethetőséget, a változatosságot és a fenntarthatóságot szem előtt tartva. 8 fejezet, 8 szezonális bevásárlókosár, és amit tartalmaz: több mint 230 recept – alternatív ízkombinációkkal, hogy az éppen otthon lévő alapanyagokat hasznosíthassuk, frappáns ötletek a hozzávalók maradéktalan felhasználására, hogy a kevesebb több legyen, továbbá mentő ötletek az elfáradt zöldségek, gyümölcsök, az általában kidobásra kerülő részek és a maradékok új életre keltésére. (Csipet Kiadó)

Mautner Zsófi új szakácskönyve különleges helyre kalauzolja az olvasót. A kunmadarasi nagyszülői házba, ahová annyi ízemlék köti. Ahová mindig visszatér nemzetközi gasztronómiai felfedezőútjairól. És ahol hagyomány és kitekintés egyedülálló kombinációja élteti a konyhát. Egyszerre valós és jelképes a hely, amelyet úgy nevez: A falusi konyhám. Ebben a gyönyörű kiállítású könyvben Zsófi évszakról-évszakra, receptről-receptre vonja be az olvasót egy szebb, nyugalmasabb, és talán nem túlzás állítani: etikusabb élet mindennapjaiba. Az elvarázsolódás közben pedig vár ránk egy felismerés. Az évszakok ritmusát követő, takarékos és ötletes vidéki konyha a ma legdivatosabb elveket követi. Helyi termékek és termények, gyűjtögetés és tartósítás, a drága húsfélék takarékos használata, rengeteg növényi eredetű fogás – mindez végig itt volt az orrunk előtt. Egy napfényes kunmadarasi házban, ahová eddigi legszemélyesebb kötetében Mautner Zsófi barátsággal beinvitálja az olvasót. (21. Század Kiadó)

