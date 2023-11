9 adventi vásár és kisvasút a Dunakanyarban a meghitt ünnepi hangulatért

Számos hangulatos programmal, adventi vásárral és karácsonyi kisvasúttal invitál ünnepi hangolódásra a Dunakanyar. Ha egy rövid időre kiszakadnátok a fővárosi nyüzsgésből, mutatjuk, hol készülődhettek meghitten az ünnepekre.

Adventi kisvonat Vácon (2023. november 25. – 2023. december 17.)

November 25. és december 17. között péntektől vasárnapig járja Vác karácsonyi díszekbe öltözött hangulatos utcáit a város adventi kisvonata. A Főtérről 16 és 19 óra között félóránként induló, karácsonyi fényektől tündöklő kisvonaton krampuszok és karácsonyi zene varázsol ünnepi hangulatot. A kisvonatra szóló jegyeiteket előzetesen a Tourinform irodában tudjátok megvásárolni.

További részletek >>>

Advent Dunakeszin (2023. november 25. – 2023. december 24.)

November 25-én befutott az adventi időszak első hírnöke a Dunakeszi Casalgrande térre. Az ünnepi hangulatot varázsoló korcsolyapálya mellett megérkeztek természetesen a kézműves portékákat kínáló árusok is. A fényektől és karácsonyi díszektől mesés téren programok is színesítik az adventi hétvégéket: ünnepi koncertekkel, bábszínházzal, közösségi programokkal és közös gyertyagyújtással hangolódhattok az ünnepekre.

Tovább a programokra >>>

Adventus Domini // Vác (2023. november 25. – 2024. január 7.)

Másfél hónapon át élvezhetjük Vác városának ünnepi vendégszeretetét és adventi kavalkádban fürdő belvárosi helyszíneit. A karácsonyi díszbe öltözött és ünnepi finomságok illatába burkolózott barokk főtéren karácsonyi vásár, lélekmelengető italok, a Pannónia-házban és az Elefántos házban pedig programok számtalanja várja a városba érkezőket. Karácsonyi dallamokra, vásári hangulatra, mesekuckóra, koncertekre, korcsolyapályára és közös gyertyagyújtásra is számíthattok.

További részletes programok >>>

Több településen is mesebeli mézeskalácsfalvak varázsolnak ünnepi hangulatot:

Esztergomi Adventi Vásár (2023. december 1. – 2023. december 24.)

Esztergom télen-nyáron mesés városa a karácsonyi fényekben és az ünnepi hangulatban még varázslatosabb. A december 1-én megnyíló adventi vásáron csak úgy tündököl majd a Széchenyi tér és a sétálóutca. Az adventi hétvégék alkalmával nyitva tartó kézműves vásár mellett korcsolyapálya, téli finomságok, forralt bor, koncertek, kicsiknek és nagyoknak szóló programok és természetesen ünnepi hangulat várja a városba érkező családokat. Bővebben ebben a cikkünkben olvashattok az vásár újdonságairól.

Tovább a programokra >>>

Rénszarvas Expressz a Királyréti Erdei Vasúton (2023. december 2., 3., 9.)

December 2-án, 3-án és 9-én gördül ki pihenőjéből a Mikulás Rénszarvas Expressze, hogy egy év elteltével ismét Kismaros és Királyrét között szállítsa az ünnepi hangulatot. A Mikulás és segítői meglepetésekkel várják majd a vonatozni vágyó gyerekeket, a család többi tagjának pedig forralt borral, forró teával és palacsintával készülnek. A kétóránként induló expresszre nem szükséges regisztrálni, illetve elővételes jegyvásárlásra sincs lehetőség.

Tovább a részletes menetrendre >>>

Jenői Advent // Pilisborosjenő (2023. december 2., 9., 16.)

A hagyományokhoz híven idén is megrendezésre kerül három adventi hétvége alkalmával is a Jenői Advent. Pilisborosjenő karácsonyi fényekbe öltöztetett faluházának oldalsó udvarát ezúttal is környékbeli kézművesek portékái és helyi gasztronómiai finomságok mennyei illata varázsolja ünnepivé. A meghitt hangulatú programok mellett a szervezők korcsolyapályával is készülnek.

Tovább az eseményre >>>

Advent Szentendrén (2023. december 2. – 2024. január 7.)

Szentendre bájos utcái, kedves épületei is magukra öltik legszebb fényruhájukat az adventi időszak alkalmával. Forró italokkal a kézben, kézzel készített portékák, ajándékok és kedvességek között válogatva tehetünk sétát a macskaköves belvárosban, majd különleges gasztrohelyek ínycsiklandó ételei és italai mellett melegedhetünk fel. Lesznek egész napon átívelő családi programok, kézműves foglalkozások, koncertek és természetesen ünnepi gyertyagyújtás is.

Tovább a programokra >>>

Ha időznétek még egy keveset az ünnepi hangulatú Szentendrén:

MarosAdvent (2023. december 3.)

Nagymaroson december 3-án kerül sor immár a harmadik adventi vásár, a MarosAdvent megrendezésére. A Dózsa György utcában ezen a napon vásárosok kínálják majd a friss süteményeket és kürtőskalácsot, a friss kávét, a fűszeres forralt bort, akárcsak a testet-lelket átmelegítő teát. A portékák között akadnak majd persze ajándéknak való kedvességek is. A közösségi házban mindeközben meseszínház, koszorúkészítés és zenei előadások várják a látogatókat, de lesz ezen felül téli hangulatú fotózás is.

Tovább az eseményre >>>

Adventi vásár // Surány (2023. december 10.)

Adventi vásár keretében hangolódhatunk december 10-én Surányban is. A 15 és 20 óra között a Napsugár téren megrendezésre kerülő adventi vásáron kézműves és kistermelői árusok portékáiból csemegézhettek, telis-tele vadkovászos pékárukkal, süteményekkel, aranyló mézekkel, sajttermékekkel és karácsonyi ajándékoknak tökéletes kézműves figyelmességekkel. Ezen a napon is lesz látványkovácsolás, de az adventi gyertyagyújtás és a táncház sem marad el.

Tovább az eseményre >>>

Ha kirándulást is terveztek a télen még varázslatosabb Dunakanyarban: