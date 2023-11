8 lélekmelengető levesező Budapesten, ahol mennyei finomságok várnak ránk

Ahogy a hőmérő higanyszála egyre alacsonyabbra kúszik, úgy szolgálhatnak igazi menedékként a főváros nagyszerű leveslelőhelyei. Merüljetek hát el a gőzölgő keleti vagy épp hagyományos magyar ízek és a legkülönlegesebb szürcsölnivalók ínycsiklandó világában.

KisParázs

Keleti kalandozásunk első megállója a thai konyha öt alapvető ízével, az édes, sós, savanyú, keserű és csípős aromákkal egyensúlyozó KisParázs, amely nevéhez hűen megannyi fűszeres, akár csípős Tom Yum különlegességet sorakoztat fel az étlapján. De nem kell megijedni, ha az ízlelőbimbóink kevésbé edzettek, hisz kókusztejes Tom Kha leveseket is találhatunk a Kazinczy utcában. Ha pedig másra is megéheznénk, akkor a szintén hagyományos thai házi receptek alapján készült wokok között is bőszen válogathatunk.

1075 Budapest, Kazinczy u. 7. | Weboldal | Facebook

Dang Muoi Pho Bistro

A hidegebb nappalok vészes közeledtével a vietnámi konyha esszenciája és egyben nemzeti étele még a legjegesebbre dermedt lelkeket is képes felmelegíteni. A Dang Muoi Pho Bistro forrón gőzölgő pho levese lágy, selymes ízvilágával vesz le a lábunkról, a kihagyhatatlan koriander mennyei aromájával megspékelve. Az autentikus vietnámi bisztró a józsefvárosi piacon túl Budapest két pontján is vár minket a széles pho- és bún leves választékával.

1057 Budapest, Nagymező utca 51. | Weboldal | Facebook

1014 Budapest, Attila út 125. | Weboldal | Facebook

Komachi Bistro

A Komachi Bistroban az autentikus ízek garanciája a japán tulajdonos, akinek feltett szándéka volt, hogy a hétköznapi japán ételeket, valamint az ország kultúráját közelebb hozza a városlakókhoz. Mindez oly jól sikerült, hogy mára bátran állíthatjuk, a város egyik legjobb ramenlelőhelyévé vált a bisztró, ahol a kiadós, aromákban gazdag tésztaleveseken túl több isteni különlegességre lelhetünk.

1073 Budapest, Kertész u. 33. | Facebook

101 Tigris

Kínai, japán és a tajvani konyha elemeit ötvözi a nemrég nyílt 101 Tigris, amely Újlipótváros szívében kápráztatja el az ázsiai fogások legjobbjaival a hozzájuk betérőket. Taiwani aranykimcsitől és a csípős ropogós kínai uborkasalátától kezdve a szószos tésztákon át, egészen a lélekmelengető levesekig mindent megtalálhatunk a rövid, ám velős étlapjukon. Ha hagyományosabb, itthoni ízekre vágyunk, akkor tyúklevesükben lesz a kulcs, viszont a csípős szezám- vagy a szójás sertéslevesükkel keleti vizekre is evezhetünk.

1133 Budapest, Hegedűs Gyula utca 56. | Facebook

Vietnámigulyás.hu

Buda igazi kuriózumként rejti Huszár Krisztián éttermét, ahol a pho leves újragondolt változata, a vietnámi gulyás repít az ízek mennyországába. Az étterem hatfélét is kínál az ikonikus levesekből, amelyekből aligha hiányozhat a savanyított tojás és a házi udon tészta. Érdemes igencsak éhesen érkezni, nehogy a kiadós adagok kifogjanak rajtunk, sőt, ha érezzük magunkban az erőt, akkor az étlapon szereplő további gasztrokülönlegességeket is erősen ajánlott sorba venni.

1027 Budapest, Frankel Leó út 10. | Weboldal | Facebook



SZÚP

Szintén újdonság a városban a Városmajorhoz közeli SZÚP, amely az otthoni ízek mellett különlegesebb aromájú finomságokkal is várja a levesrajongó vendégeit. Leveseik mind-mind egészséges, vitamindús szürcsölnivalók, amelyeket az alaplétől kezdve saját recept alapján álmodtak meg. Bár hétvégén zárva tartanak, hétköznap hetente változó, négyféle levest felsorakoztató menüből válogathatnak a húsimádók, a vegánok, illetve a glutén- és laktózérzékenyek egyaránt.

1024 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 5. | Weboldal | Facebook

Hokedli

Az ételérzékenyek paradicsoma lehet a Hokedli is, amely a város egyik legfinomabb főzelékezőjeként vált híressé, azonban vétek lenne megfeledkezni az isteni leveskínálatáról. A naponta változó étlapon három-három főzelék és leves szerepel, arra várva, hogy elkápráztassa isteni ízeivel a Hokedlibe betérőket. Közöttük egytől egyig mind szezonális zöldségekből készül, egy csipetnyi fantáziával megspékelve. Ugyanis a megszokottabb ízek mellett juhtúrós brokkolikrémlevesre, wasabis kelbimbófőzelékre vagy akár thai sertéslevesre is volt már példa a kínálatban.

1065 Budapest, Nagymező u. 10. | Facebook

Húsleves és Társai

Befőttesüvegbe zárt varázslatra lelhetünk a Húsleves és Társaiban, hisz a hely megpróbálkozott a lehetetlennel, és az otthon ízeit idézte meg éttermében. Így hát a házi kosztra vágyók oázisában az ínycsiklandozó húslevesen túl például Jókai bablevest, gulyáslevest, nokedlivel tálalt csirkepörköltet és még megannyi fogást készítenek. Naponta változó étlapjukon pedig a négyféle leves, kétféle főétel mellől nem hiányozhat a palacsinta sem.

1066 Budapest, Zichy Jenő utca 43. | Weboldal | Facebook

