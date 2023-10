Pincesétákkal és borkóstolókkal vár novemberben is a Budafoki Pincejárat

Novemberben is vár benneteket a Budafoki Pincejárat! Éljétek át a pezsgő borkalandot november 4-én, szombaton Budapest Bornegyedében, Budafokon!

Alig húsz percnyire a belvárostól vár benneteket egy történelmi hagyományokban és borospincékben gazdag városrész, ahol a bor, a kultúra és gasztronómia kedvelői, kilépve a hétköznapok monotonitásából, együtt hódolhatnak szenvedélyüknek.

Pincék titkai tárulnak fel

Egyetlen pincén végigsétálva ismerhetitek meg az évszázados hagyományok alapján kialakult, különböző típusú hordók és a fafaragó művészek remekműveit, a Mesterségek Múzeumában a borszállításhoz és hordókészítéshez kapcsolódó egykori szakmák relikviáit, a Borutcán pedig a magyarországi borvidékek építészettörténeti emlékeit.

Mielőtt azonban átsétálnátok a Borvárosban található Pestiskápolnába, érdemes megpihennetek egy pohár borral a kezetekben.

Innen pár perc sétára, a Borkő utcában találjátok majd a Várszegi Borászatot és a Katona Borházat is, ahol többtételes borkóstolóval egybekötött, borászok által vezetett pincesétákra várnak benneteket szeretettel. A borok mellől természetesen a finom falatok és a nagyszerű zenészek sem maradnak majd el.

Programok a pezsgő szerelmeseinek

Aki bor helyett inkább pezsgőre vágyna, megismerkedne a tradicionális pezsgőkészítéssel, őket a Sauska Pincészet és a Törley Pezsgőmanufaktúra invitálja izgalmas utazásra. A többtételes pezsgőkóstolóval egybekötött pinceséta mellett megtapasztalhatjátok egyúttal a történelmi pincék évszázados atmoszféráját is.

A múlt és a jelen szépségében gyönyörködhettek a Seybold-Garab Pincében, ahol a Márton-napi hagyományokat kemencében sült libacomb és a cigánymuzsika is megidézi majd.

Gasztronómiai örömök és kulisszatitkok

A Soós István Borászati Technikum és Szakképző Iskola a borászati képzés fellegvára. A tangazdaság ezúttal nemcsak boraiba, de az oktatás kulisszatitkaiban is betekintést nyújt majd. És ha az időjárás is megengedi, akár még a sárguló szőlőtőkék között is tehettek majd sétát, már az idei újborral a kézben.

Ellátogathattok ezen a napon a Magdolna Udvarba – ahol a Közösségi Pince, Majecsko Kávézója és egy fantasztikus Kiállítótér is vár -, a BorGiornoba, a Borköltők Társasága Pinceétterembe, a Promontorium Borlovagrendi Pincébe, a Budafoki Légópincébe, de részt vehettek egy francia borokkal kísért gourmet vacsorán is egy mesésen felújított borospincében.

Ne felejtsétek el azt sem, hogy ezen a napon is a BorGiorno (1221 Budapest, Mária Terézia u. 1-7.) elől indulnak majd az ingyenes transzferbuszok, melyek elvisznek benneteket a helyi borászok varázslatos pincéjébe!

A programokról részletesen a Bornegyed weboldalán ezen a linken és a Bornegyed Facebook-oldalán ide kattintva olvashattok.

Ha vidéken járva is belekóstolnátok a termelői finomságokba:

Kiemelt kép: Törley Pezsgőmanufaktúra Facebook-oldala