5 remek borbár Budapesten hangulatos, esti beszélgetésekhez

Hosszú, esti baráti beszélgetésekhez, ünnepi alkalmakhoz és hétköznapi koccintásokhoz ajánlunk nektek Budapest remek borbárjai közül néhányat, ahol a kiváló italok mellől az ínycsiklandó falatok sem maradnak majd el.

Marlou wine bar & store

A főváros szívében, az éjjel-nappal tündöklő Operaház mögötti utcában bújik meg az organikus és natúr bor választékáról híres Marlou. A Marlou európai és külföldi borválasztékában nemcsak a bár széles kínálata, de filozófiája is tükröződik: kézzel készült, organikus, minimális beavatkozással vagy beavatkozás nélkül készült tételek sorakoznak a polcokon. Legyen szó vörösről, fehérről, netalán egy pohár fantasztikus pezsgőről, a bisztróban kínált kistermelői, szezonális falatok tökéletes kiegészítői lesznek egy baráti beszélgetésnek vagy ünneplős estének.

1065 Budapest, Lázár u. 16. | Weboldal | Facebook

MyWine Wine bar & shop

A belvárosi Szabadság tértől alig egy gondolatra vár polcokon sorakozó, kibontásra váró palackokkal, hozzájuk tökéletesen illő, csipegetnivaló falatokkal és csendes, nyugodt hangulattal a MyWine Wine bar. A hely fényét persze nemcsak a kínálat, a pultban várakozó friss sajtok és sonkák emelik magasabb szintre, hanem a mindent átható szenvedély, melyet a vendégek egy-egy kóstoló mellé kapnak. A MyWine-ban bátran kérdezhetünk, nincs olyan kérdés, amire ne tudnák a választ, így az élmény mellett némi tudással felvértezve távozhatunk egy remek este után.

1051 Budapest, Arany János u. 16. | Facebook

Huncutka • Bite And Wine

Minden látogatás, minden alkalom egy-egy izgalmas utazással ér fel a magyar natúr borok világában, melynek a Báthory utcai Huncutka szolgál otthonául. Nem meglepő talán, hogy kínálatukban is egytől egyig olyan borokat találunk, melyek a borászok legjobb tudása szerint, a természetet tiszteletben tartva készülnek. Ebből fakadóan nem ritkák náluk a limitált, különleges tételek sem, melyeket kizárólag csak náluk kóstolhatunk, két korty között egy-egy ugyancsak kistermelőktől származó falattal.

1054 Budapest, Báthory utca 3. | Facebook

Cintányéros

7 éve már, hogy a Corvin-negyed kultikus kocsmájaként tartják számon fővárosiak, fővároson kívüliek, sőt még külföldiek is a Bókay János utcában található Cintányérost. Józsefváros tündöklő gyöngyszeme egy szó szerint is megelevenedett álom, ahol régi időket megidéző cintányéros söntéspulttal, kitűnő tételekkel és szezonális étlappal csábítgatják be az ajtón a kivétel nélkül mindig elégedett vendégeket. A békebeli, kávéházi hangulatra a berendezés még jobban ráerősít, így ha eddig még nem tettétek, feltétlenül ejtsétek útba őket!

1083 Budapest, Bókay János u. 52. | Facebook

Oinos WineBar&Bistrot

A sokszínűségéről híres pesti belvárosban, a pezsgő-nyüzsgő Rákóczi téren találjuk a reggeltől estig ételekkel és italokkal élményt nyújtó Oinos WineBar&Bistrot. Az olasz és mediterrán ízeket és ételeket középpontba helyező Oinos-ban hiszik, hogy legyen szó ebédről vagy vacsoráról, mindig van helye egy üveg bornak az asztalon. Ehhez a filozófiához mindent meg is teremtenek, kínálatukban a könnyű fehérektől a testesebb vörösekig mindent megtalálunk, ami az adott alkalomhoz, ételekhez és beszélgetésekhez a leginkább illik.

1084 Budapest, Rákóczi tér 7. | Weboldal | Facebook

Ha a hosszú beszélgetésekhez inkább egy hangulatos teázóban bújnátok el: