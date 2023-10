Földöntúli tájra bukkanhatunk Budapesttől egy karnyújtásnyira

Vannak, akik minisivataghoz hasonlítják, mások Holdbéli tájként írják le, de vannak olyan kirándulók is, akiknek Izlandot juttatja eszébe. Egy biztos: a Budapesttől karnyújtásnyira található fóti homokbányát legalább egyszer érdemes megnézni, hogy mi magunk is eldönthessük, mihez is hasonlít pontosan ez a földöntúli táj.

Fót tökéletes desztináció egynapos kirándulásokhoz, hiszen tömegközlekedéssel könnyen elérhető, és olyan szép látnivalókat is rejt, mint a Fóti-Somlyó tanösvény, a Szent László-kilátó vagy épp a Károlyi-kastély.

Nem kell azonban messzire utaznunk a fővárosból akkor sem, ha egy fóti kirándulás alkalmával különleges élményeket szereznénk.

Fóton található ugyanis az az elhagyatott homokbánya, melynek két krátere egy nem evilági tájra kalauzol bennünket.

Az egykori homokbánya méltán népszerű kirándulóhelynek számít könnyű megközelíthetősége és különleges látványa miatt, ahol nincs más csak a végeláthatatlan égbolt és a lábunk alatt elterülő homoksivatag.

A homokbánya a kirándulók mellett forgatások és fotózások kedvelt helyszíne, sőt a quadosok és crossmotorosok paradicsoma is egyben. Sokan az utóbbi látogatók miatt, a homokban hagyott keréknyomok eredményeképp hasonlítják Holdbéli tájhoz az egykori homokbányát.

Az elhagyatott fóti homokbánya olyan szempontból is különleges, hogy két krátere más-más vidéket idéz meg, változatos látképe miatt nehéz tehát megmondani, mire is hasonlít pontosan.

Míg az egyikben sétálva olyan, mintha egy sivatag kellős közepébe csöppennénk, addig a másik egy növényekkel szegélyezett tőzegláp, ami ősszel, a színesedő falevelek miatt még különlegesebb látványt nyújt.

Ha a magasból kémlelnétek az őszbe öltözött vidéket: