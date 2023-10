A Dunántúl 150 éves berkenyéje lett az Év Fája 2023-ban

Idén 14. alkalommal rendezték meg az Év Fája versenyt, melynek célja, hogy felhívja a figyelmet a környezetünket szebbé varázsoló fák természeti és eszmei értékeire, valamint ezek megőrzésére.

Kilenc döntőbe jutott fa közül, 5322 szavazattal idén a Szekszárdi Remete berkenyéje nyerte az Év Fája versenyt. A korábbi évekhez hasonlóan a versenyben idén sem a legnagyobb vagy legöregebb fákat keresték az országban.

A zsűri olyan fákra volt kíváncsi, melyekhez kapcsolódik helyi történet, fontos szerepet tölt be a helyiek mindennapjaiban vagy maguk a helyiek is kötődnek, kapcsolódnak hozzá.

A Szekszárdon, a Kápolna tér 10. szám alatt található, mára 12 méter magas berkenye története egészen a török időkig nyúlik vissza. Környezetét, akárcsak a közelében csobogó forrásét és a mellette álló Remete-kápolnáét minden tekintetben átjárja a szakralitás.

A berkenye fontos abból a szempontból is, hogy napjainkban már igazi ritkaságnak számít, ezért természetvédelmi oltalom alatt is áll. 300-400 évig is elél, fája rendkívül kemény, gyümölcsét pedig valaha a királyok főzetének nevezték.

A Szekszárdi Remete berkenyéje mellett a döntőbe jutott fák mindegyike különleges történettel rendelkezik, ha kíváncsiak vagytok rájuk, az Év Fája weboldalán ide kattintva tudjátok elolvasni őket.

