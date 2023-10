Lenyűgöző őszi sétára hív a Mecsek lankái között megbújó tóparti vidék

A Mecsek és környéke nem véletlen népszerű úti cél a kirándulók körében, hiszen a színpompában tündöklő természet garantáltan mindenkit kiszakít a hétköznapok mókuskerekéből. A Pécstől nem messze található Orfűi-tavakat az év hűvösebb időszakában is érdemes célba venni, hiszen végtelenül hangulatos helyszínei lehetnek egy hosszú őszi sétának.

A Mecsek északi lábánál elhelyezkedő, mintegy 5 km hosszú tórendszert négy tó alkotja: az Orfűi-tó, a Pécsi-tó, a Herman Ottó-tó és a Kovácsszénájai-tó. A látképet jelentősen formáló tavak mesterségesen keletkeztek a felszínre törő karsztvíz lehetőségeit kihasználva, ezzel nagy örömöt okozva a környék horgászainak.

Az 1962-ben elsőként elkészült Orfűi-tó nyáron a fürdőzők csobbanásaitól hangos. Nem sokkal később, 1966-ban készült el a Pécsi-tó is, aminek partján sétálva nemcsak a csendet élvezhetitek, hanem ha elég szemfülesek vagytok, a helyi ritka növény- és állatvilág egyes képviselőit is kiszúrhatjátok.

A tavat a friss levegőn, közvetlenül a tó mellett sétálva is megkerülhetitek, sokan pedig biciklivel vágnak neki a körülbelül 6 kilométer hosszú útnak, hiszen nagyon jól kiépített kerékpárút vezet végig a parton. Amennyiben megpihennétek, vagy csak egy helyben élveznétek a sárguló természetet, több helyen is padok várnak titeket, illetve a hangulatos stégekről is megcsodálhatjátok a tavat.

Ha a kellemes séta után még szívesen kirándulnátok a környéken, többek között meglátogathatjátok a Malommúzeumot, felfedezhetitek a Vízfő-forrást, vagy megmászhatjátok a Balázs-hegyet is.

