4 remek reggelizőhely Budapesten, ahol ráérősen bruncholhatunk őszi reggeleken

Megmutatjuk nektek, hogy őszi reggelek, ráérős hétvégék alkalmával, mely budapesti bisztrókba és pékségekbe lesz érdemes betérnetek, ha néhány reggelifogás társaságában ezúttal nem sietnétek el a napindítást.

OINOS WineBar&Bistrot

A Rákóczi tér megelevenedett mediterrán étterme 9 éve várja töretlen szívélyességgel és odafigyeléssel vendégeit. Az esti koktélozások és borozgatások páratlan helyszínéül szolgáló OINOS WineBar&Bistrot bőséges, modern felfogásban készített ebéd- és vacsorafogásai nap nap után hódítják meg a vendégek szívét.

A bisztró természetesen a nap méltó indításáról sem feledkezik meg: mediterrán reggelijük kínálatát minden nap 8 és 14 óra között élvezhetjük. Egy pohár frissítő mimosa, vagy egy finom kávé társaságában válogathatunk a Földközi-tenger és a mediterrán ihletésű kínálat gazdag ízvilágából, melyet tehetséges séfek csiszolnak tökéletessé.

A barátságos és hangulatos légkörben kínált, helyi alapanyagokból készített reggelik között sós és édes finomságok egyaránt sorakoznak, semmi kétségünk tehát afelől, hogy mindenki megtalálhatja itt a számára legínycsiklandóbb fogást.

1084 Budapest, Rákóczi tér 7. | Weboldal | Facebook

à table!

Az autentikus francia kenyerek, péksütemények és desszertek mennyei kínálatával csábító à table!-ban reggeleinket a friss gyümölcsökkel és szicíliai pisztáciakrémmel tálalt édes bundáskenyérrel, a pain perdu pistache-sal tehetjük felejthetetlenné. A sós reggelik szerelmeseinek ellenben az à table! Benedict buggyantott tojással és hollandi mártással egybeolvadó pirított briósát ajánljuk jó szívvel. A napközbeni élvezetekről a málnával készített francia krémes, egy falat tarte au citron gondoskodik, esténként pedig az à table! Kolosy téri és Nagykovácsi bisztrója várja a francia fogásokra, borokra és koktélokra vágyókat.

14 helyszínen Budapesten | Weboldal | Facebook

Keksz

A mindig nyüzsgő Madách tér egyik legvagányabb helye, a Keksz Bisztró a hét minden napján, reggeltől estig ontja magából a finomabbnál finomabb reggelifogásokat. Az édestől a sós reggelikig, a klasszikustól az újragondolt napindítókig válogathatunk náluk kedvünkre egy mennyei kávé és friss narancslé társaságában. Az egész napon átívelő reggelik nagy kedvencének számít például a cheddar sajttal megszórt bundáskenyér, melyet szinte kötelező tejfölbe mártogatni. A Keksz télen-nyáron hangulatos teraszán sziesztázva a népszerű Keksz Cézár saláta után érdemes szemet vetni még a tiramisura és a gofrira is!

1075 Budapest, Madách Imre tér 4. | Weboldal | Facebook

Deszka Budapest

Szemet- és ízlelőbimbókat egyszerre gyönyörködtető brunchélményben lesz részetek, ha választásotok a belvárosi Deszkára esik. A kimeríthetetlen kreativitás reggelit kínáló fellegvárában akár kézműves kalácsból készített, szezonális gyümölcsökkel tálalt mákos gubát is kérhettek a fantasztikus kávé mellé. Ha inkább sós ízekkel indítanátok a napot, akkor is számtalan, különlegességgel és már jól ismert fogással találkozhattok. Ilyen például a fejedelmivé avanzsált bundáskenyér és a The G.O.A.T remekművük, melyeket izgalmas alapanyagokkal tesznek szó szerint emlékezetessé.

1053 Budapest, Veres Pálné utca 31. | Facebook

Mutatunk néhány kovászos pékséget is, ahol csakugyan jól indul majd a nap: