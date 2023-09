20+ fergeteges gasztrofesztivál országszerte 2023 őszén

2023 őszén számtalan gasztronómiai fesztivál és program vár rátok Budapesten és országszerte. Összegyűjtöttük nektek a legizgalmasabbakat!

Budapest Borfesztivál // Budavári Palota (2023. szeptember 7-10.)

A Budapest Borfesztivál minden évben több tízezer borrajongónak hozza el a legkiválóbb hazai borászatok ajánlatait. Szeptember 7. és 10. között az impozáns Budavári Palota teraszai adnak otthont a rendezvénynek, ahol a minőségi borkínálat mellett izgalmas kiegészítő programok várják a résztvevőket. 2023-ban is kiemelt figyelmet kap a borfogyasztók borkulturális ismereteinek bővítése, de újdonság még a VIP-terasz lesz is, mely idén megnyílik a nagyközönség számára is, valamint a vasárnap debütáló Sunday Brunch is.

Szolnoki Gulyásfesztivál (2023. szeptember 8-9.)

Idén is összegyűlik Szolnok és az ország gulyásszerető közössége a szolnoki Tiszaligetben, ahol már 25 éve ünneplik a legmagyarabb ételt.

Kanizsai Bor- és Dödölle Fesztivál (2023. szeptember 8-9.)

A finom ételek és italok mellett koncertek, néptáncbemutatók, gólyalábasok, főzőverseny, kézműves piac és utcabál vár titeket a nagykanizsai Erzsébet téren.

Csíplek Kalocsa! Paprika- és Gasztrofesztivál (2023. szeptember 8-10.)

Főzőverseny, vásár, gasztrokert, szakmai beszélgetés, kvíz, bábszínház, néptánc és szuper koncertek várnak titeket Kalocsán.

Hagymafesztivál, Makó (2023. szeptember 8-10.)

Idén szeptember 8. és 10. között kerül megrendezésre Makó legnagyobb kulturális, szakmai és zenei fesztiválja, a Hagymafesztivál. A fesztivál több mint 30 éves múltra tekint vissza, az évek során pedig egyre csak bővült a szakmai és szórakoztató programja, így már nem csak zenei, de gasztronómiai különlegességek is várják a látogatókat. A hagyományokhoz híven ebben a három napban kiállítók érkeznek Makó főterére és bemutatják termékeiket és kézműves áruikat, ezzel igazi színes forgatagot alkotva. Mindezen túl családi programok, játszóház, gyermekkoncertek, gasztronómiai különlegességek, szakmai programok és rengeteg látnivaló teszi teljessé az eseményt.

Vanyarci Haluskafesztivál (2023. szeptember 9.)

Zenés gyermekműsor, főző- és haluskaevő verseny, lovaglás, sétatraktorozás, kézműves kirakodóvásár és több zenekar is vár titeket Nógrád megyei Vanyarcon.

Rácalmási Tökfesztivál (2023. szeptember 15-17.)

Tökpiramis, töksétány, tökhintó, tökvásár, tökfaragás, kiállítások, bábjáték és magyar sztáregyüttesek várnak rátok Rácalmáson.

Palkonyai szüreti nyitott pincék (2023. szeptember 15-16.)

Ismét csodálatos szüreti hangulatban tölthettek együtt két napot Palkonya gasztrofaluban. Nyitott pincék, koncertek, kiállítások, gyerekprogramok és vezetett túrák is várnak rátok.

Balaton Wine & Gourmet (2023. szeptember 21-24.)

Szeptember 21. és 24. között ismét összegyűlnek a balatoni régió gasztronómiájának legjelentősebb képviselői a Balaton Wine & Gourmet fesztiválján. A több mint 50 étterem és borászat mellett idén Franciaország és Argentína kulináris különlegességeit mutatja be a látogatóknak a régió legnagyobb gasztronómiai fesztiválja. A konyhaművészet mellett közel félszáz izgalmas időtöltés közül válogathatunk: családi programok, ingyenes kóstolók, szakmai workshopok és Michelin-csillagos séfek exkluzív élményétkezései várják a vendégeket Veszprémvölgy varázslatosan szép táján.

Miskolci Piknik – Sör-, Bor- és Gasztrofesztivál (2023. szeptember 22-24.)

Szeptember 22-23-24. várnak titeket Miskolc belvárosában, ahol a zseniális gasztrofogások mellett hazánk top zenekarai és egy külföldi világsztár, Topic is érkezik a nagyszínpadra.

Vecsési Káposztafeszt (2023. szeptember 23-24.)

Vecsés városa idén XVII. alkalommal rendezi meg a térség legnagyobb szabású gasztronómiai, kulturális fesztiválját, a Vecsési Káposztafesztet. Itt a gasztronómia mellett a sváb kultúrából ízelítőt kaphattok. Az ország több pontjáról érkező német nemzetiségi tánccsoportok, énekkarok, fúvós együttesek mutatkoznak be.

Édes Napok Budapest (2023. szeptember 22-24.)

A csokoládé és édességünnep idén is várja az édességkedvelőket a Bazilika előtti Szent István téren.

Móri Bornapok (2023. szeptember 28. – október 1.)

Népzenei és néptánc fesztivál a móri borvidék csodás boraival, magyar sztárzenkarokkal és DJ-kkel.

Pisztrángfesztivál, Tapolca (2023. szeptember 29. – október 1.)

Barátság, hecc, pisztráng 11. alkalommal a tapolcai Malom-tó partján.

Siófoki Halfesztivál (2023. október 6-8.)

Gasztronómiai élmények, főzőversenyek, bemutatók, koncertek, gyermekprogramok és minőségi kézműves termékek is várnak rátok a siófoki Fő téren.

Tokaj-hegyaljai Szüreti Napok (2023. október 6-8.)

Tokaj-Hegyalja legnagyobb szüreti mulatsága számos izgalmas programmal vár mindenkit a város több helyszínén. Lesz szüreti felvonulás, szőlő-összeadási ceremónia, bemutatkoznak hagyományőrző csoportok, a BORTÉR Tokaj-hegyalja kiváló boraival, a gasztrosétány finom ízekkel, a kézművesek és mesterségek utcája ajándéktárgyakkal várja a vendégeket. A sétálóutcában térzenei koncertek, utcazenészek és utcaszínházi (gyerek) programok (népi játékok, kézműves foglalkozások, fotószínház) is szórakoztatják majd a kicsiket és nagyokat egyaránt.

További szüreti programok országszerte:

Villányi Vörösbor Fesztivál (2023. október 6-8.)

Három napon keresztül, péntektől vasárnapig, a borospincéktől a Rendezvénytérig zajlanak majd események, ahol a különböző zenei produkciók, hagyományőrző bemutatók és a szüreti felvonulás mellet kulturális és gasztronómiai csemegék is várják az érdeklődőket. A kínálatból természetesen a térség legjobb borai sem hiányozhatnak, melyekből kedvükre kóstolhatnak a látogatók.

Töltött Káposzta, Bor és Pálinkafesztivál Csopakon (2023. október 6-8.)

Töltött káposzta, csülkös káposzta, babos káposzta, lepények, grilltálak, frissen sültek, gluténmentes és vegán ételekkel is várják a kiállítók a vendégeket. Hazai borászatok, pálinkafőzdék és sörfőzdék mellett nemzetközi kínálat is megtalálható lesz a fesztiválon. A kulináris élvezetek mellett lesznek gyerekprogramok, pónilovaglás, ugrálóvár, körhinta és arcfestés is.

Csabai Kolbászfesztivál (2023. október 19-22.)

A gasztroélmények mellett bővelkedik sztárfellépőkben is a Csabai Kolbászfesztivál. A csütörtöki nyitónapon fellép Manuel, pénteken színpadra lép a Halott Pénz, Dzsúdló, szombaton a nemzetközi kolbászgyúróverseny napján érkezik Rúzsa Magdi és Boban Marković, vasárnap pedig a Neoton Família és Azahriah koncertezik itt.

Murci – GasztroFesztivál a Kishegyen // Balatonlelle (2023. október 21.)

Idén is megrendezik a Murci Fesztivált a környék kiváló boraival, őszi ételkülönlegességeivel a balatonlellei Kishegyen.

Garda Fesztivál // Tihany (2023. november 17-19.)

Immár 21. alkalommal rendezik meg Tihanyban a Garda Fesztivált, a Gardáliát. Itt felelevenednek a régi halászati hagyományok és a garda elkészítésének szokásai.

