Bízom benne, hogy a reklámszakma ismét menő lesz

Az idén 18 éves Mediator több mint száz dolgozójával az ország legnagyobb reklámügynöksége. Biró Lászlóval beszélgettünk eredményekről, szakmáról, a reklám jövőjéről.

Milyen évet zárt a Mediator 2022-ben és mire számítotok idén?

2022 kiemelkedően sikeres év volt a Mediator életében, hiszen árbevételünk megduplázódott a korábbihoz képest, míg üzleti nyereségünket közel megnégyszereztük. Ehhez természetesen számos tényező kellett, fontos szerepe volt benne, hogy sok olyan szektorban vannak ügyfeleink – ilyen az autóipar, a turizmus vagy a retail – ahol tavaly a Covid után megindult a költekezés mind a fogyasztók, mind pedig a márkák oldalán. Ezzel mi is tisztában vagyunk, és nem is bízzuk el magunkat, 2023-2024-re a teljes szakma lassulást jósol.

Azt mondjátok, ti vagytok a legnagyobb független, full-service ügynökség a piacon. Mit takar ez?

100%-ban hazai tulajdonú ügynökségként függetlenek vagyunk a multiügynökségi hálózatoktól, ez rendkívüli rugalmasságot és szabadságot ad nekünk a munkánk során. Full-service ügynökségként pedig a kommunikációs szakma minden területén ki tudjuk szolgálni az ügyfeleket a kreatív fejlesztéstől a médiavásárláson és social media tartalomgyártáson át az eseményszervezésig vagy PR-ig – és ezzel még nem is mondtam el mindent. Ez a titka a költséghatékonyságunknak és ez az egyik motorja a növekedésünknek, mert mi már akkor beleálltunk ebbe, amikor az egy-egy területre specializált ügynökségek voltak divatban.

Nem hagyhatjuk ki ezt a témát, hiszen mindenki az AI térnyeréséről beszél? Szerinted hogyan hat a reklámiparra? És a munkaerőpiacra?

Hatalmas durranást várok tőle. Ha sikerül a mesterséges intelligenciát, amit ma még mindenki csak ízlelget, megszelídíteni, akkor akár 30%-os hatékonyságnövelést is vízionálok. Ahogy várható volt, először nálunk is a kreatív terület, az art directorok, stratégák, szövegírók kezdték el használni, de azt szeretném, ha projektmenedzsmentben, adminisztrációban is ki tudnánk aknázni. Valóban sok szó esik arról, hogy az AI kiválthat bizonyos ügynökségi kompetenciákat, de a reklám még jó sokáig az emberi kommunikáció egyik fantasztikus eszköze marad, erős hangsúllyal az „emberin”.

Többször mondtad már, hogy régebben nagyobb volt a reklámszakma presztízse …

… és azt is szoktam mondani, hogy remélem újra menő lesz. A nemrég jött a hír, hogy idén 23 ezren jelentkeztek különféle kreatívszakmai képzésekre, ez ismét növekedés az előző évhez képest és optimizmusra ad okot. Tény, hogy a 2000-es évek elején menőbb volt ügynökségnél dolgozni, sokkal több fiatal vágyott oda. De ha valaki eljön hozzánk, tudok mutatni száz embert, aki szerint a reklám igenis menő, hiszen remek és elhivatott csapatunk van.