Gasztrocsemegék a Városligetben: 7 hangulatos hely, amit megéri kipróbálni

A Városligetben tett hangulatos séta vagy néhány órányi röpke kikapcsolódás alkalmával a gasztroélményekről sem szabad megfeledkeznünk. Mutatjuk nektek azokat a helyeket, ahol érdemes megpihenni finom falatok és frissítők mellett.

Pántlika

A Városliget ikonikus retró bisztrója, a Pántlika 1963 óta, idén éppen pont 60 éve aranyozza be a Városligetben járók-kelők mindennapjait. A kultikus szinuszgörbetető alatt régi idők hangulatában mártózhattok meg, húsimádókat és vegetáriánusokat is megszólító burgerek, tortillák és hummusztálak mellett. Ha az újhullámos ízek előtt, közben vagy után nemcsak a retró hangulatnak, de a régmúlt ízeknek is szentelnétek némi időt, úgy a tradicionális babgulyást, valamint a szamócaöntettel és tejföllel kínált túrógombócot feltétlemül ajánljuk kipróbálásra!

1146 Budapest, Hermina út 47. | Weboldal | Facebook

Digó Lizsé

A dolce vitát és Dél-Olaszország élményét nápolyi pizzák formájában kínáló Digó, budapesti és két balatoni vendéglátóhelye után idén nyáron a Városligeti-tó partjára költözött. Amíg a fatüzelésű kemencében egymás után készülnek a tradicionális és speciális pizzák, a vendégek kedvükre élvezhetik Budapest egyik legszebb parkjának hangulatát és a tó panorámáját. A pizza mellett roskadásig töltött focaccia, tiramisuszelet, olasz frissítők és mennyei kávé kínál további gasztroélményeket.

1146 Budapest, Állatkerti krt. 3. | Weboldal | Facebook

Anonymus Bar & More

A romantikus Vajdahunyad várának árnyékában, a Városligeti-tó partján várja vendégeit az Anonymus Bar & More. Ha sikerült fotót készíteni a hely névadó szobrával, érdemes lehet egy szusszanásnyit pihenni itt a kellemes, tóparti környezetben. Az Anonymusban egy szimpla koktél, egy-egy kiadósabb fogás és frissítők mellett ugyanúgy élvezhetjük a hangulatos miliőt, akárcsak a kecskeméti lepénymanufaktúra töltött lepényeinek társaságában.

1146 Budapest, Kós Károly stny. 1. | Weboldal | Facebook

Ha nem csak a partról élveznétek a Városligeti-tó lágy hullámait:

Trilla Bisztró – Magyar Zene Háza

A Magyar Zene Háza kívül-belül lenyűgöző épületében kapott helyet a zenei élményeket a gasztronómiával összehangoló Trilla Bisztró. A Trilla semmihez sem fogható hangulatát az aulából nyíló étteremben, a teraszon ugyanúgy élvezhetjük, mint az emeleten, immár a lombok ölelésében. Ha sikerült dönteni, más dolgotok nem is maradt mint választani a hagyományos, ámde újragondolt fogások, remek frissítők és édes élmények kavalkádjából.

1146 Budapest, Olof Palme sétány 3. | Facebook

Léghajó KERT

A Városliget nagyjátszótere mellett található Léghajó KERT játék előtti töltekezéshez vagy épp egy szabadtéri jógaóra utáni megpihenéshez is ideális. A gasztrokuckóként aposztrofált kertben kávéval, sütivel, szendviccsel és pihe-puha croissant-okkal várják a szusszanásra vágyó vendégeket. Ha pedig péntekenként terveztek hozzájuk ellátogatni, ne felejtsétek, hogy rendszeresen ismétlik Pulled Pork Péntek névre keresztelt méltán népszerű eseményüket.

1146 Budapest Dvorák sétány 1. | Facebook

Széchenyi Kertvendéglő

A Széchenyi fürdő ízletes oldalából kaphattok ízelítőt, ha úgy döntötök, a Széchenyi Kertvendéglőt ejtitek útba ebéd- vagy vacsoraidő alkalmával. A nyáron nyitott, télen fedett, körpanorámát nyújtó teraszról egészen más perspektívából élhetitek át a Városliget hangulatát, némi századfordulós hangulattal megfűszerezve. Az étterem étlapján a hagyományos magyar ízeknek és a nemzetközi fogásoknak is figyelmet szentelnek, legyen az hortobágyi palacsinta vagy pácolt lazac cukkinis tócsnival és kapros tejföllel.

1146 Budapest, Állatkerti krt. 11. | Weboldal | Facebook

Buja Disznó-k Liget

Bíró Lajos neve és legendás rántott húsa nem lehet ismeretlen a budapesti füleknek. A Buja Disznók-nál megejtett nagybetűs rántott húsozás a Városligetben márpedig kihagyhatatlan programnak bizonyul. Csirkecombtól, kacsamájon át a lollipop formát öltött sajtig mindent kérhetünk rántva, különböző köretekkel ölelve vagy épp lepénykenyérbe zárva. A tekintélyes adagok mellett feltétlenül érdemes egy kis helyet hagyni egy-egy falat flódninak is.

1146 Budapest, Állatkerti krt. 9. | Facebook

