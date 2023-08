Múltidéző sétahajózásra invitál a Duna hullámait szelő reformkori gőzhajó

Nem is olyan rég különleges darabbal bővült a budapesti látványosságok sora, melynek fedélzetét, lágy ringatózását ti is a talpatok alatt érezhetitek bármely nap.

A Kisfaludy Lapátkerekes Gőzhajó nem lehet ismeretlen a hazai füleknek, eredetije ugyanis 1846 őszén dagasztotta először a Balaton hullámait. Másolatát, a jelenleg is látható gőzhajót 2013-ban építették, balatoni körútjai után pedig most Budapestre is elhozta a reformkor hangulatát.

A modern hajók sokaságában igazi kuriózum megpillantani a Duna hullámain ringatózó lapátkerekes hajótestet, melynek fedélzetéről belátni Budapest legszebb nevezetességeit. A Duna legszebb szakaszán kalauzoló egyórás sétahajózás éppen ezért hatalmas élmény kicsiknek és nagyoknak egyaránt.

A gőzhajó az Erzsébet híd pesti hídfőjétől, a Dock 10-ből fut ki minden nap 16 és 22 óra között. Útvonala többek között érinti a Gresham Palotát, a Parlamentet ugyanúgy, mint a Budai Várnegyedet.

A hajó fedélzetére lépve üdvözlőitallal kedveskednek a városnézőknek, sőt mi több, a reformkor világa egy egyedülálló hajózási kiállítás keretében is megelevenedik.

További információkat ide kattintva, a Kisfaludy Lapátkerekes Gőzhajó weboldalán találtok.

Ha élveznétek még kicsit a Duna andalító közelségét: