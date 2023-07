10 fantasztikus program országszerte, amit nem érdemes kihagyni idén augusztusban

A nyár utolsó hónapjában sem kell izgalmas programok és fesztiválok nélkül eltöltenünk a szabadidőnket, hiszen az ország számos részén készülnek kihagyhatatlan programokkal az érdeklődőknek. Szemezgessetek bátran az alábbi válogatásunkból!

Ördögkatlan Fesztivál (2023. augusztus 1-5.)

Idén augusztus 1. és 5. között újra megtelnek művészettel Dél-Baranya települései, azaz Nagyharsány és környéke. A 16. alkalommal megrendezésre kerülő Ördögkatlan Fesztiválon egy teljesen másik világba csöppenhetünk, egy olyanba, amit a kíváncsiság és a szeretet ural. Ehhez az érzéshez nagy mértékben hozzáadnak a természetközeli helyszínek, a szuper koncertek, az izgalmas színházi előadások, na meg az utcai táncházak, ahol napestig múlathatjuk az időt. Egy biztos, minden kultúrakedvelő talál valami kedvére valót, ezért, ha magatokra ismertetek, szerezzétek be a jegyeteket még ma!

Weboldal >>

Révfülöp Blues Fest (2023. augusztus 3-5.)

Idén már 16. alkalommal kerül megrendezésre a Révfülöp Blues Fest, augusztus 3. és 5. között. A három nap alatt a hazai blues műfajának kimagasló alakjai vonulnak fel a balatoni városban, hogy kellemes muzsikájukkal szolgáltassák a kellemes dallamokat Révfülöp Szabadtéri Színpadán. A fesztivál ideje alatt Kurucz Attila ZENE-KÉP című fotókiállítását is megtekinthetjük a Tóparti Galériában. A koncertek és a kiállítás belépődíj nélkül látogathatók.

Facebook >>

Bor- és Jazznapok, Debrecen (2023. augusztus 3-6.)

Augusztus 3. és 6. között hazánk mind a 6 borrégiója és mind a 22 borvidéke bemutatkozik 67 borászaton keresztül a Debreceni Bor- és Jazznapokon. A négy nap a kóstolók bűvöletében zajlik a Nagyerdő lombjai között és a Békás-tó partján, hiszen a jazz-zel és a gasztronómiai izgalmakkal teljes eseményen minden koccintás alkalmával másik nedűt lehet ízlelni. A Debreceni Bor- és Jazznapok három zenei színpadán felvonultatja a hazai, jazz műfajban alkotó zenészek és zenekarok élvonalát: fiatal, kísérletező jazzisták és tapasztalt, ismert jazzmesterek közel 40 formációval érkeznek a színpadokra. A fesztivál sztárfellépői között szerepel Harcsa Veronika és Gyémánt Bálint duója, a Nagy Emma Quintet, a Magyar Jazz Quintet, a Vas/Bukowski/Szmańda trió, a Szakcsi Jr. Renaissance és az év Fonogram-díjasa, a Subtones funk-jazz-pop supergroup-ja. A koncerteket követően minden este, jazz dj-k szolgálják a zenei alapot a borkóstolókhoz.

Weboldal >>

Debreceni Virágkarnevál (2023. augusztus 14-20.)

Idén augusztus 14. és 20. között megsokszorozódik Debrecen lakossága. Az 57 éves tradícióval rendelkező Debreceni Virágkarnevál napjainkban lényegesen több, mint látványos virágkompozíciók és nemzetközi művészeti együttesek felvonulása: egy héten át tartó színes programkavalkád, melyen minden egyes látogató megtalálhatja a számára leginkább vonzó szórakozási lehetőséget. Az egyhetes karnevál egy része ingyenesen látogatható, de jegyekhez kötődő programelemekkel is lehet számolni. Augusztus 20-án, a felvonulást követő virágkocsi-kiállításon pedig közelebbről is megtekinthetjük a bámulatos kompozíciókat.

Weboldal >>

TÜNdökölj – Tapolcai Ünnepi Napok (2023. augusztus 16-19.)

Tapolca különleges, ingyenes fesztiválja már egy évtizedes múltra tekint vissza, a kulturális palettája pedig idén csak még tovább bővül. A zenei programok ugyanis ezúttal kiegészülnek irodalmi programokkal, az előadások pedig egy teljesen új színpadon valósulnak majd meg a nagyközönség előtt. A négy nap során kora délután országosan ismert és helyi költők, írók, színészek, zenészek és táncosok fordulnak meg a két színpad egyikén, hogy előadásukkal színt vigyenek a nyári napokba. Többek között fellép majd a Neoton, a Bon Bon, az Irigy Hónaljmirigy, a Kowalsky meg a Vega és a New Level Empire, a költészet és a zene találkozásaként pedig Beck Zoli és Grecsó Krisztián duójának előadását tekinthetjük meg. Gyertek el és TÜNdököljetek Tapolcán!

Facebook >>

Savaria Történelmi Karnevál (2023. augusztus 24-27.)

A Savaria Történelmi Karnevál augusztus 24-27. között várja Szombathelyre a történelmi hagyományok iránt érdeklődő, önfeledt szórakozásra vágyó látogatókat. A népszerű összművészeti fesztivál világ-, nép- és könnyűzenei koncerteket, szórakoztató gyerekprogramokat, színházi előadásokat, artista- és akrobataprodukciókat, illetve gasztronómiai eseményeket kínál. A Karnevál legnagyobb érdeklődéssel kísért eseménye a péntek és szombat esti fáklyás, jelmezes felvonulás, ahol több száz, korhű jelmezbe öltözött polgár masírozik a római alapokon nyugvó belváros utcáin. Legyetek részesei ti is az időutazásnak!

Weboldal >>

Strand Fesztivál, Zamárdi (2023. augusztus 23-26.)

Szerencsére idén sem maradunk Zamárdi egyik legnagyobb zenei fesztiválja nélkül, ahol 2023-ban is igazán erős lesz a felhozatal a különböző műfajok terén. A külföldi neveken túl a hazai zenei szcéna legnépszerűbb előadói is helyet kaptak az idén 12 éves STRAND Fesztivál programjában, így biztosan fellép majd többek között a Halott Pénz, a Carson Coma, a Blahalouisiana, Dzsúdló, Azahriah, Krúbi és Beton.Hofi is. Augusztus 23-26-án ott a helyetek Zamárdiban, ha nem akartok lemaradni a négynapos fesztivál további izgalmas programjairól!

Weboldal >>

Szentendre Éjjel-Nappal Nyitva Fesztivál (2023. augusztus 25-27.)

Augusztus 25. és 27. között egész éjjel és nappal nyitva áll Szentendre a látogatók előtt. A három nap során számtalan izgalmas programmal készülnek az érdeklődőknek, így lesznek például gyermekprogramok, jótékonysági gumikacsaverseny, fényfestés a Fő téren, kertmozi, kiállítások és gasztronómiai finomságok is. A város hagyományos nyárbúcsúztató eseményét immár 18. alkalommal rendezik meg, bemutatva Szentendre valódi értékeit, érdekességeit, művészetét és kultúráját. A már említett programokon túl idén is megnyitják kapuikat a helyi műhelyek és üzletek, hogy megismerhessünk az ott lakók és üzlettulajdonosok munkáját, mindennapjait. Nem is beszélve a Borkorzóról, ahol borkülönlegességeket kóstolhatunk.

Weboldal >>

Szellősréti Kisfesztivál ~ zene, film, chill // Bálványos (2023. augusztus 25-28.)

Kellemes, természetközeli hangulat, élő zene, zseniális filmek és teljes nyugalom. Ezekre egytől egyig számíthatunk, amennyiben a Szellősréti Kisfesztiválon való részvételt is fontolóra vesszük idén augusztus 25. és 28. között. Idén először látogathatunk el a Balatontól mindössze 15 percnyi autóútra, Bálványoson megrendezésre kerülő fesztiválra, amelyen még workshopokon és tábortűz melletti örömzenélésen is részt vehetünk. Mindezek mellett lesznek még kiállítások, erdei hangfürdők, templomi koncertek is, amelyek után helyi termelőktől vásárolhatunk finomságokat. Egy szóval minden a feltöltődésről szól majd.

Weboldal >>

INOTA Festival (2023. augusztus 31. – szeptember 3.)

A hazai underground zenei és vizuális szcéna összefogásával létrejött INOTA Festival egy igazán különleges helyszínen, a szocializmusból ránk maradt inotai hőerőműnél kapott helyet. A három ikonikus hűtőtorony számtalan izgalmas koncertnek, audiovizuális produkciónak és fényinstallációnak szolgál otthonául, az idei évben augusztus 31. és szeptember 3. között. A fellépők sorát rengeteg hazai és nemzetközileg ismert előadó erősíti, a produkciókon pedig csak még tovább emel majd a lenyűgöző vizuális elemek látványa. A fesztivált Nils Frahm nagyszerű koncertje nyitja meg, innen pedig nincs megállás!

Weboldal >>

Izgalmas családi programok országszerte, egész nyárra: