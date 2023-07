7 nagyszerű hely Budapesten, ahol ízletes hekket és kiváló halételeket kóstolhatunk

A nyár és a vízpart egyszerre hozza meg az étvágyat a ropogósra sült hekkhez és a frissen készített halételekhez egyaránt. Cikkünkben olyan helyeket ajánlunk, ahol a tengeri finomságoktól, a sült keszegen és süllőn át a méltán szeretett hekkig szemezgethettek 7 hely változatos kínálatából.

Halas Guszti

Népszerűségének dacára szinte mindig találni szabad asztalt Halas Gusztiéknál, ahol a székekben hátradőlve, a Dunától egy karnyújtásnyira élvezhetjük az isteni halas finomságokat. A fákkal körbevett hangulatos kerthelyiségben strandételek sokaságával várják az éheseket, legyen az hekk, különféle kolbászok vagy épp palacsinták. A hekken kívül természetesen több halfogásból is szemezgethetünk: harcsát például rántva, halészléként és harcsakolbászként is kérhetünk.

1237 Budapest, Vízisport u. 34. | Facebook

Csősztorony Kert

A X. kerület egyik legromantikusabb épületének, a szőlőt óvó kőbányai csőszök egykori figyelőtornyának kertjében találjuk a beszédes elnevezésű Csősztorony Kertet. A hagyományos ételek legjavát felsorakoztató étlapon a a nyarakat bearanyozó grillételek mellett házi kovászos uborka és kenyér társaságában kérhetjük a hekket, remoulade mártással pedig a fish & chipset. A piros kockás terítővel fedett asztalok mellől talán mondanunk sem kell, hogy palacsinta nélkül vétek távozni.

1104 Budapest, Harmat u. 31. | Facebook

Shrimpy Food Bar

Ajánlónkban a XVIII. kerületben található Shrimpy Food Bar a tengeri halak és herkentyűk legemlékezetesebb ízélményéért felel. Kínálatukban a legkülönfélébb tengeri fogásokat találjuk, legfőképp garnélával és kagylóval a főszerepben. Legyen szó pikáns, csípős, édes, netalán mediterrán, egzotikus ízvilágról, náluk mindenki megtalálhatja az ínyére való legfinomabb falatot. Ha pedig ránk hallgattok, a tengeri hal- és garnélalevesüket és a hagyományosan sült hekket mindenképp kóstoljátok meg!

1181 Budapest, Üllői út 507. | Weboldal | Facebook

Sziget Sörkert

Békebeli vendéglők hangulatát idéző kerthelyiségre bukkanhatnak mindazok, akik hekkért ácsingózva a Népszigetre látogatnak. A Meder utca felől, a hídon átkelve, a nyaralókkal és üdülőkkel szegélyezett úton sétálva a semmiből bújik elő a természetközeli kert, mely retró terítőivel csábítja asztalokhoz az éheseket, amit sült és rántott fogások, egészben sült halak és hekk is csillapítanak. Az autóval érkezőket ingyenes parkoló várja, de a helyet meg lehet közelíteni kerékpárral, illetve sétálva is.

1138 Budapest, Népsziget út | Facebook

Kompház Bisztró

Hangulatos környezetben, fákkal ölelve, a Duna mentén találjuk az egykori kompkikötőben otthonra lelt Kompház Bisztrót. A fák árnyékában itt hamburgerek mellett ugyanúgy megpihenhetünk, akárcsak egy gazdag halászlé, ropogósra sült durbincs, pisztráng, fogas, keszeg vagy hekk mellett. A halas finomságok mellé kínált köretek közül a hagyományos és az újabb vonalat képviselő tabulé és grillezett zöldségek közül is választhatunk.

1222 Budapest, Ártér u. 1. | Weboldal | Facebook

Hekkmester

A Római-part méltán népszerű hekkezője, a Hekkmester talán nem ismeretlen a frissen sütött halak szerelmeseinek. Míg a Hekkmesternél ezidáig is mennyei hekket lehetett kóstolni a rántott finomságok és a strandételek mellett, idén újdonsággal is készültek egészségtudatos vendégeiknek. A Hekkmesternél ugyanis gluténmentes panírba forgatott, olaj helyett forró levegős sütőben sült hekket is ehetünk az idei nyártól. A gluténmentes hekket Magyarországon itt kóstolhatjuk meg először, mely új utat nyit az ételérzékenységgel élőknek.

1031 Budapest, Római part 41. | Weboldal | Facebook

Halterasz

Szerdától vasárnapig töretlen lelkesedéssel és a szabadban elköltött mennyei ízekkel várja vendégeit a Halterasz. A minden esetben frissen sütött halak közül hekket, süllőt, keszeget és pisztrángot is kóstolhatunk náluk, a grillételek gazdag választékán felül. A méltán népszerű Halterasz nem véletlenül bővelkedik újdonsült és törzsvendégekben egyaránt, érdemes tehát a Kossuth Lajos üdülőpartig menni a finomságokért. Az egyébként is hangulatos helyen időről időre élő zenével is megörvendeztetik a vendégeket.

1039 Budapest, Kossuth Lajos üdülőpart | Weboldal | Facebook

