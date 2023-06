Íme a legjobb programok a héten a Balaton partján – 2023. június 27. – július 2.

Hétről hétre temérdek program vár benneteket a Balaton partján. Koncertek, bortúrák, piknikek, fesztiválok, gyerekprogramok – ezek közül válogattunk nektek.

Art Udvar – Zene, Szöveg & Bor // Gyenesdiás (2023. június 28.)

Júniusban és júliusban szerda esténként művészetek randevúznak egymással egy hangulatos, csendes kis udvarban. Ingyenes előadások és finom bor várják a művészetkedvelő közönséget a gyenesdiási Községháza és a Pásztorház által határolt belső udvaron.

A Te Balatonod – színek, ízek, hangulatok // Tagyon birtok (2023. június 29.)

Töltődjetek fel és alkossatok a Balaton csodálatos látványával! Posta Zsófi 10 év vizuális kultúra tanári tapasztalattal vezet titket végig az alkotási folyamaton. Semmiféle előképzettség nem szükséges.

POCCA PIKNIK – Zene • Gasztro • Art fesztivál // Felsőörs (2023. június 29. – július 1.)

Felsőörs festői külterületén a Pocca dűlőben harmadszor kerül megrendezésre a Pocca Piknik. Népszerű rock and roll és rockabilly fellépők adják a ritmust a bódító levendulaillattal övezett tágas területen, melyhez kiváló gasztronómiai élmények és finom hűsítők társulnak.

Vonyarcvashegyi Kézműves Sörök és Házi Ízek Fesztiválja (2023. június 29. – július 1.)

Sörkülönlegességekkel, ízletes finomságokkal, kulturális programokkal és kézműves vásárral várnak titeket idén is a vonyarci rendezvénytéren.

Ripoff Raskolnikov Band // Peter’s Terasz, Balatonakarattya (2023. június 30.)

A Ripoff Raskolnikov Band, az ország egyik, ha nem legkiválóbb blueszenekara Balatonakarattyán a Peter’s Teraszon ad koncertet.

A padlás // Szigligeti Várudvar (2023. június 30.)

A legendás Presser-musical a Jászai-díjas Böhm György rendezésében.

Magyar Katica koncert // Tagyon Birtok (2023. június 30.)

A koncert Kata kedvenc dalai feldolgozásaiból áll, melyben gyönyörű harmóniában megfér egymás mellett a világzene, magyar alternatív dalok vagy akár világslágerek tengeren innen és túlról.

Egy Balaton-felvidéki kirándulás minden alkalommal csodás program:

Sabar Blues 6. // Káptalantóti (2023. június 30. – július 1.)

Pazar zenei repertoárral, klassz borokkal, tuti kajával, filmbeillő naplementével immáron hatodjára Sabar Blues.

Bondoró Nemzetközi Utcaszínház Fesztivál // Balatonalmádi (2023. június 30. – július 2.)

Nagy újdonságokkal és minden eddiginél színesebb programmal érkezik idén az ötödik Bondoró. Nemzetközi utcaszínházi attrakciók sokasága, nagykoncertek és nem utolsó sorban egy páratlan, új helyszín várja az érdeklődőket. A magyar előadók mellett összesen 24 nemzetközi produkciója várja a látogatókat június 30. és július 2. között Balatonalmádiban.

Sztárgrill a Nekem a Balatonban Krausz Gáborral // Balatonakarattya (2023. július 1.)

Július első napján egy hatalmas grillezésre invitálnak titeket a Nekem a Balatonba, ahol Krausz Gábor egész délután helyben készíti a finomabbnál finomabb falatokat.

Csík Zenekar koncert – Vendég: Presser Gábor // Alsóörs (2023. július 1.)

A 35 éves Csík Zenekar július 1-jei koncertjén is a közönség által szeretett igényes, sokszínű zenei világát viszi tovább, ám ezúttal egy igazán különleges vendég, Presser Gábor közreműködésével.

Gulli Briem (Mezzoforte) All Star Funk // Peter’s Terasz, Balatonkenese (2023. július 1.)

Ιgazi jazz-funk supergroup, az „All Star Funk” – Hungary élén lép a Peter’s Terasz színpadára Gulli Briem dobos (Mezzoforte) 2023. július 1-jén. A koncert programján szerepelnek Gulli Briem kedvenc zenéi, köztük saját szerzemények, jazzrock klasszikusok és természetesen Mezzoforte slágerek.

Egy parti séta is szuper balatoni program lehet:

Csondor Kata – Barbie és Disney dalok – lemezbemutató koncert // Balatonakarattya (2023. július 2.)

Egy hatalmas gyerekpartyval indítják a nyarat a Csücsökben. Ünnepeljétek együtt a vakáció kezdetét!

Tihanyi Levendula Fesztivál és Levendula Hetek (egész héten)

A mostani programsorozat, amely már a tizenkilencedik a sorban, leginkább azt szeretné megmutatni a nagyvilágnak, hogy mitől olyan különleges a levendula. A levendula mezők látványa gyönyörű, az egészségre gyakorolt hatása is elvitathatatlan, ráadásul finom is. A rendezvény 16 napja alatt utóbbi is a középpontba kerül majd a helyi éttermek, vállalkozások kínálatán keresztül. És persze rengeteg kulturális, családi-, gyerekprogram, kiállítás, színház, koncert is vár rátok Tihanyban.

Programok a Balaton déli partján

Balaton Sound // Zamárdi (2023. június 28. – július 1.)

A Balaton Sound az egyik legnagyobb és legszínesebb szabadtéri elektronikus zenei fesztivál Európában. 2007 óta várja a látogatókat, közvetlenül a Balaton partján, a leghíresebb és legizgalmasabb DJ-kel és előadókkal.

Valahol Európában – Pannon Várszínház // Siófok (2023. június 30.)

A világhírű film alapján készült színpadi játék hűen követi az eredeti mű cselekményét, a II. világháború után utcára került, árván maradt gyerekek kálváriáját. A kivetettekkel, a hátrányos helyzetűekkel, az etnikailag másokkal, a megváltozott világban önmagukat keresőkkel szolidaritást vállaló, a humánum alapértékeit felmutató, a művészet, a zene megváltó erejében hívő, az együttérző és befogadó szeretet erejét sugárzó alapmű messze túlmutat a konkrét alaphelyzeten és a magyar európaiság nagy erejű megfogalmazását adja.

BSW nagykoncert / T. Danny Live / Plázs Siófok (2023. június 30.)

Homokos strand, kihagyhatatlan koncertek és bulik egész nyáron a Balaton partján. Június 24-én szombaton Majka koncrtjével vár titeket a Plázs Siófok. 30-án pénteken BSW és T. Danny koncertek várnak titket.

Hajózzatok egyet a Siófok-Balatonfüred-Tihany útvonalon:

Helka 2. születésnapi hévége (2023. június 30. – július 1.)

2 évesek lett a Helka Sörfőzde. Ünnepeljetek velük és a vendég sörfőzdékkel! Pénteken Anett&Livi Acoustic, szombatok CandyMen duo koncert vár rátok és még sok meglepetés.

Oscar – Csiky Gergely Színház és Kultkikötő Produkció // Balatonboglár (2023. július 1.)

Egy lánygyermekes család teljesen átlagosnak induló napja, ami egy pillanat alatt felfordulások örvényévé válik, hogy aztán semmi se úgy történjen, mint kellene.

Loveshake: Az élet összeráz – Rezes Judit és Szabó Győző // Balatonszárszó (2023. július 1.)

Formabontó színházi duett, amelyben Rezes Judit és Szabó Győző népszerű dalok és izgalmas koreográfiák segítségével mutatják be kapcsolatuk ívét, annak csodáit és nehézségeit. Történeteik saját történetek, megélt, igazi állomások.

Gyerekelőadások Balatonfenyvesen // Mesés Kikötő (2023. július 2.)

Kedden, pénteken és vasárnap fél 11-től sárkányok, szegénylegények, királyleányok, erdei állatok és zenés versek költöznek a balatonfenyvesi Kultkikötőbe. Most vasárnap a Színes Falu Bábcsoport A Nap és a Hold meséi című előadásával várják a gyerekeket.

Gyerekelőadások Balatonszárszón // Mesés Kikötő (2023. július 2.)

Vasárnaponként fél 11-től bábelőadások, színházi produkciók, koncertek és kézműves foglalkozások várják a gyerekeket a balatonszárszói Kultkikötőben. Ezen a héten A Holdkirály palotája című előadás kerül bemutatásra.

Fedezzetek fel csodálatos falvakat a Balaton partján:

Élményfestés Siófok – KertArt (2023. július 2.)

Siófokon az Art Kuckó kertben festhetnek együtt kicsik és nagyok ezen a napon.

Levendulaszüret Kőröshegyen (egész héten)

Kőröshegyen június 9-től augusztusig, 8 hektár levendula virágzik, melyek hátterét a kéklőn világító Balaton adja. Tapasztaljátok meg a levendula nyugtató hatását, kapcsolódjatok ki és vigyétek haza magatokkal az élményt illatos lila csokorba kötve! Június 16-án pénteken a Bagossy Brothers Company dallamai csendülnek fel a balatoni levendulás mező ölelésében.

