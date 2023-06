5G vagy 4G internet – melyikre van szükségem?

Az 5G-s mobilhálózatok és készülékek már az összes hazai mobilszolgáltató cégnél elérhetők, de még mindig kevesen tudják, hogy pontosan miért is jó ez, miben tér el a 4G-től vagy hogyan térül meg a mindennapok során. Bár az 5G-technológia tagadhatatlanul sok pozitívumot hozott magával, ettől még egyáltalán nem biztos, hogy mindenkinek szüksége is van rá. A félreértések elkerülése végett, most röviden körbejárjuk a témakör hátterét, és bemutatjuk a 4G és 5G internet közötti legjelentősebb különbségeket.

Viszlát szakadozó internetkapcsolat, helló 5G-technológia

A magyarországi mobilhálózatokról általánosságban elmondhatjuk, hogy jellemzően jól működnek. Akár a lefedettséget, akár a kapacitást vizsgáljuk, kiemelkedő problémákba egyik kapcsán sem ütközünk, épp ezért nem is meglepő, hogy sokan úgy vélik, semmi szükségük az újgenerációs 5G-s internetre. Mielőtt azonban rögtön elutasítanánk a lehetőségét, érdemes kicsit részletesebben is megismerni a technológia hátterét.

Az 5G megjelenésével a mobilhálózati technológiák egy új érájába érkeztünk – köszönhetően annak a ténynek -, hogy minden eddiginél gyorsabb internetkapcsolatot biztosít a felhasználók számára. Tudniillik, amíg a WiFi-szolgáltatások, illetve a 4G csupán 6 GHz alatti, addig az 5G (milliméteres hullámsávokat használva), 26 és 60 GHz-es rádiófrekvencián működik. Ez a gyakorlatban nem jelent mást, minthogy meglehetősen nagyobb sávszélességet ad, ami pedig egy sokkal nagyobb adatátviteli kapacitást tesz lehetővé.

Az 5G kitörli a szótárból a pufferelő videó és a szakadozó internet fogalmát

Fogalmazhatnánk úgy is, hogy az 5G nagy eséllyel kitörli a szótárunkból a szakadozó internetkapcsolat, a késleltetés vagy a pufferelés fogalmát. Emellett a le- és feltöltési sebességet is felturbózza, segítségével gyakorlatilag egy szempillantás alatt tölthetünk le egy extrémen nagy felbontású, például HD-minőségű videót vagy filmet. A sebesség, amit produkál messze meghaladja az elődje, azaz a 4G gyorsaságát. (Számokban mérve egy százas szorzóról beszélünk.)

Viszont az éremnek mindig két oldala van, természetesen az 5G-nek is megvannak a maga “szépséghibái”. Ilyen például, hogy a régi készülékek többsége nem tudja kezelni az újgenerációs technológiát, amiből egyenesen következik, hogy használatához specifikus, 5G routerre vagy mobilra van szükség. Ezenfelül a sugárzási távolsága rövidebb, lefedettsége pedig kevésbé széles körű, mint a 4G-é – magyarán országos szinten is csak korlátozottan lehet hozzáférni. Azonban pánikra semmi ok, egy 5G-vel működő telefon képes átcsatlakozni 4G-s hálózatra, hogyha bizonyos helyeken nem elérhető az 5G.

Kiknek éri meg igazán 5G-s internet mellett dönteni?

Kinek éri meg tehát a mobilhálózatok legújabb generációja mellett dönteni? Ahhoz, hogy minél pontosabban meg tudjuk határozni a célközönséget, az 5G-s internet legnagyobb pozitívumát eddig direkt nem is említettük. Tudni kell ugyanis, hogy négyzetkilométerekben mérve sokkal nagyobb számú csatlakoztatott eszköz befogadására képes, mint a 4G. Amíg az elődje 1 km²-en belül kb. 4000 készüléket tud könnyedén kiszolgálni, addig ugyanígy, az 5G megközelítőleg 1 millió eszköz támogatására képes.

Ennek értelmében:

vállalatok,

vállalkozások,

cégcsoportok

számára szinte biztos, hogy megtérül az 5G-s internet, de valószínűleg az influenszerek vagy a YouTuberek is örülnek neki a munkájuk során. Persze, az ennél jóval átlagosabb felhasználói élményt is fel lehet turbózni a használatával, csak nem olyan biztos, hogy meg is éri. Ha csak nem vagy ilyen téren 110%-ban maximalista, akkor a stream-csatornákon való film- és sorozatnézésre, a videóhívásokra vagy az online játékokra a 4G-s internet kapacitásai is teljesen tökéletesek.

Összegezzünk!

Végeredményben az 5G-technológia nagyobb sebességet, kisebb késleltetési időt, kevesebb interferenciát és nagyobb hatékonyságot ígér a felhasználóknak. Ezzel szemben a 4G-nek szélesebb lefedettséggel rendelkezik – és a piacon lévő összes készülékkel kompatibilis -, így egy átlagos fogyasztó számára sokkal több lehetőséget kínál. Viszont egy cég életében hatalmas előrelépést hozhat egy 5G-s hálózat üzemeltetése: felpörgetheti a munkafolyamatokat, ezáltal növelheti a profitot, és még az alkalmazottakat is elégedettebbé teheti.