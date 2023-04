7 koncert, amit nem érdemes kihagyni a Dunakanyar szenzációs nyári fesztiválján

Pezsdítő nemzetközi kínálattal és több mint félszáz zenei programmal vár június 22. és 25. között Nagymaroson a 10. VéNégy Fesztivál. A jubileumhoz méltó line-upban a hazai élvonal képviselteti magát, mi pedig összeszedtük nektek a 4 nap legizgalmasabb koncertjeit!

1. KOVACS (NL) – 2023. június 22., csütörtök

Feltörekvő csillag ragyogja be a jubileumi VéNégy Fesztivál nyitónapját. KOVACS neve lehet, hogy magyarosan csenghet, ám a német-holland származású, 32 éves énekesnő valójában csak nevelőapja nevét vette fel egészen kicsi korában. Magyarországon is csak ekkoriban, valamint a Sziget Fesztiválos fellépése során járt, amire azóta is nagy örömmel emlékezik. Child Of Sin című, legújabb és eddigi legőszintébb albumával érkezik, amelyhez egy dal erejéig még a Rammstein énekesét, Till Lindemannt is sikerült elcsábítania.

2. Kill The Dandies! (CZ) – 2023. június 22., csütörtök

Június 22-én lép színpadra a Kill The Dandies! cseh zenekar, akik egyenesen Prágából érkeznek. A David Lynch filmek világa, a The Velvet Underground nyersessége, valamint Lee Hazlewood balladái inspirálta formáció ötvözi a pszichedeliát, a soult, a 70-es évek diszkóját és a poszt-punkot. A banda a legjobb filmzenéért járó cseh Oroszlán-díjat is bezsebelte az Occupation című filmhez írt, How To Hold A Gun című szerzeményükkel.

3. Cari Cari (AT) – 2023. június 22., csütörtök

Szintén a nyitónap line-upját gazdagítja a Cari Cari. Az osztrák duót Stephanie Louise Widmer és Alexander Köck alkotja. A párost Barcelonában, a Primavera Sound Festivalon fedezték fel, szürreális koncertjükkel még a The Rolling Stones Magazin munkatársait is levették a lábukról. Elsősorban indie-rockot játszanak, de szabadon merítenek a különböző zenei stílusok közül, saját érzéseiket, vágyaikat, gondolataikat transzformálják át dallamokká.

4. Ina West (PL) – 2023. június 23., péntek

A Cari Carihoz hasonlóan a lengyel énekesnő, Ina West is bátran kísérletezik a különböző zenei stílusokkal. Transz-, absztrakt- és dance popot játszik a modern lengyel folk és a jazzelemeivel keverve. A Moderat minimalista hűvösségét ötvözi a Die Antword koncerteleganciájával. Koncertjein klasszikus hangszereket – dobokat, szintetizátorokat, hegedűt, basszusgitárt – kombinál táncos bitekkel és nyers vokális harmóniákkal. Június 23-án a nagymarosi éjszakában fogja táncba repíteni a közönséget.

5. Kraak & Smaak (NL) – 2023. június 24., szombat

KOVACS mellett szintén Hollandiát képviseli a Glastonbury, valamint a Coachella fesztiválokat is megjárt Kraak & Smaak, akik a funk, a hiphop és a soul egyedi ötvözetét hozzák el Nagymarosra.

6. Lash & Grey (SK) – 2023. június 24., szombat

A V4-es zenekarok sorát a Kristin Lash és Jakob Grey alkotta formáció, a Lash & Grey zárja. A jazzt és soult ötvöző duó viharos gyorsasággal hódította meg a legnevesebb nemzetközi színpadokat. A közönség szeretete mellett számos szlovák és cseh díjat is bezsebeltek. A fesztivál szombati napján a vadregényes Duna-parton, dunai hullámzással és naplementével kísérve adnak koncertet.

7. Badaro (JO) – 2023. június 24., szombat

Ahogy leszáll az éj és felgyúlnak a csillagok, az elektronikus zene és a keményebb ütemek veszik át a stafétát, június 24-én a techno szcéna egyik legizgalmasabb figurája, a berlini és londoni klubokat is megjárt jordán DJ, Badaro érkezik a VéNégy-partra egy ütős techno party erejéig.

A VéNégy Fesztivál hazai fellépői 2023-ban

A nemzetközi fellépők mellett a Dunakanyarba zarándokolnak a legnépszerűbb magyar előadók is, köztük az Analog Balaton, a Bagossy Brothers Company, a Belga, Beton.Hofi, a Blahalouisiana, a Carson Coma, a Csaknekedkislány, Dzsúdló, a Halott Pénz és az Elefánt. A line-upot színesíti még Ajsa Luna, Bérczesi Robi és Frenk duója, Co Lee, Dánielfy, Gyuris, OIEE, valamint Saya Noé.

A Hangfoglaló programban részt vevő ifjú tehetségek is helyet kaptak a programban, fellép a Cataflamingo, Giliszta, Grabovszki, Heavy Brains, Kacaj, Mehringer, Sisi, Slapstick?, Young B!TE, valamint Young Majré.

Lehengerlően széles a paletta, a zenei ínyenceknek is vonzó találkahely lesz a Dunakanyar legszebb részén megrendezésre kerülő jubileumi VéNégy Fesztivál. A koncerteken túl a 10. Színházi Olimpia keretében színvonalas színházi és utcaszínházi produkciók, VR-színház, valamint gyermekprogramok teszik teljessé a kínálatot.

További információk: venegyfesztival.hu

Mutatunk néhány kevésbé ismert kirándulóhelyet a környéken: