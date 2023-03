7 káprázatos úti cél Gödöllőn és környékén frissítő tavaszi kirándulásokhoz

Ha kiélveznétek a friss tavaszi levegőt, a nap melengető sugarait és gyönyörködnétek az ébredező természetben, látogassatok el Gödöllőre, ahol szebbnél szebb kirándulóhelyek várnak benneteket.

Pap Miska-kút, Gödöllő

A Gödöllői-dombságban, az erdőkkel körülvett Aranyos-patak völgyében található népszerű kirándulóhelyet 2015-ben újították fel, neve az utolsó gödöllői betyár emlékét őrzi. Az 1848-49-es forradalom és szabadságharc leverése után megerősödött a betyárvilág a környéken, az akkor még csak gémeskút területét pedig Pap Miska tartotta rettegésben, aki az itt pihenő vagy átutazó mit sem sejtő személyeket rabolta ki. A 19. század végén jól kiépített kút az évek során jelentősen lepusztult, ám az elmúlt évek átépítéseinek köszönhetően mára ismét sokak által kedvelt úti cél lett. Az ismét működő forrás területén kellemes pihenőt és tűzrakóhelyet alakítottak ki, így tökéletes megállója lehet a madárcsicsergős erdei sétáknak.

Szent László-kilátó, Mogyoród

A Somlyó-hegy a Gödöllői-dombság harmadik legmagasabb csúcsa, megmászása közben pedig elképesztő panoráma tárul elénk: fentről láthatjuk a közelben lévő Hungaroringet, a Pilist és a Visegrádi-hegységet, illetve tiszta időben a Börzsöny és a Cserhát is jól kivehető. A hegy tetejére 1994-ben a Mogyoródi Nőegylet kezdeményezésére épült meg a Szent László-kilátó, amit Makovecz Imre tervezett. Az időjárás viszontagságai és az ott bandázó fiatalok megrongálták az M3-as autópályáról már messziről szemet szúró kilátót, így balesetveszélyesnek nyilvánították és lezárták. Sok év után megkezdődött a kilátó felújítása, átadására pedig tavaly nyáron került sor, így hosszú idő után ismét a magasból tekinthetjük meg a vidéket. Az építmény mellett tűzrakóhelyek, egy játszótér és egy tanösvény is biztosítja a felhőtlen kikapcsolódást.

Fóti-Somlyó tanösvény, Fót

A mindössze 3,5 kilométeres, Duna-Ipoly Nemzeti Parkhoz tartozó Fóti-Somlyó tanösvény az út során több helyen is lenyűgöző panorámát tartogat a kirándulóknak. A Gödöllői-dombság peremén fekvő kirándulóhely igazán különleges az állatvilágot tekintve, ugyanis közel 650-féle lepkefajnak ad otthont ez a csodálatos természetvédelmi terület, valamint hazánk szinte összes gyíkfaja megtalálható a térségben, számos harkályfaj mellett. A körtúra körülbelül két és fél óra alatt kényelmesen bejárható, a Fóti-Somlyó legtetején pedig gyönyörű kilátás tárul elénk. Az útvonal 11 állomásból áll, ezek mindegyike tematikusan mutatja be a környékbeli élővilágot.

Arbo-park, Gödöllő

Gödöllő felújított arborétumában akár egy teljes napot is el lehet tölteni, hiszen a keresztül-kasul futó vadregényes ösvények mellett interaktív táblák, szabadtéri fitneszgépek, hullámpadok, kisvasút és egy erdészeti tematikájú játszótér várja a természetbe vágyókat. A város központjától autóval pár percre található arborétumot 1902-ben alapították, elsősorban azzal a céllal, hogy fenyőket honosítsanak. Az 1920-as és 30-as évekre Magyarország legnevesebb növénykertjévé nőtte ki magát, és abban is úttörő, hogy itt az egyes növényfajokat nem egyesével, hanem parcellákba ültették. Az arborétum jelenlegi területe 350 hektár, aminek majdnem 90%-án végeznek erdészeti kutatásokat, a maradék, így is hatalmas parkos terület pedig ingyenesen, babakocsival vagy kutyával is könnyen látogatható.

2100 Gödöllő, Isaszegi út 164. | Weboldal

Margita, Szada

A Gödöllő környékén elterülő tájvédelmi körzet legmagasabb csúcsa, a 344 méter magas Margita-hegy, ami Gödöllőről és Szadáról is megközelíthető. A vadregényes úton felérve, a hegy tetején a más helyeken megszokott szép kilátó helyett egy nagyon magas betontorony áll, amit egykor földméréshez használtak. Ugyan a vaslétrákon felmászva egészen elképesztő panoráma tárulna a szemünk elé a Budai-hegységtől a Mátra hegyeiig, jelenlegi állapotában a toronyba belépni szigorúan tilos és életveszélyes, így a nagyon sürgető felújításáig be kell érnünk az útközbeni tisztásokról látható tájrészletekkel.

Nemzeti Botanikus Kert, Vácrátót

A Vácrátót titkos kis ékszerdobozának nevezett Nemzeti Botanikus Kert kihagyhatatlan látnivaló, ha a környék felfedezéséről van szó. Az ország leggazdagabb tudományos növénygyűjteményével rendelkező tájképi kert jelenleg kettős védettség alatt áll: kerttörténeti örökségként műemléki, természeti örökségként pedig természetvédelmi oltalmat élvez. Az egykori kastélykertben kialakított botanikus kert hatalmas területen sorakoztatja fel a különlegesebbnél különlegesebb növényfajokat. Az egész évben látogatható hatalmas terület önállóan vagy élményséták keretein belül, a kert kurátorainak vezetésével is bejárható.

2163 Vácrátót, Alkotmány u. 2-4. | Weboldal

Máriabesnyő

Gödöllő keleti része ad otthont Magyarország második leglátogatottabb Mária-kegyhelyének, ami nemcsak népszerű búcsújáróhely, hanem kellemes sétahelyszín is. A fákkal körbeölelt templom helyére a gödöllői kastélyt építtető Grassalkovich Antal tervezett volna egy kápolnát, ám a munkálatok során találtak egy pici, csontból faragott középkori Mária-szobrocskát. A különleges tárgy zarándokok ezreit vonzotta a környékre, ezért 1768-ban megépült a ma alsótemplomnak nevezett rész, majd 1771-ben megtoldották a felsőtemplommal.

2101 Gödöllő, Kapucinusok tere 1.

