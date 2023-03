8 patakparti kirándulóhely országszerte vadregényes erdei kirándulásokhoz

Kavicsokon ugrálós kirándulásra invitálunk titeket hazánk bájos kirándulóhelyeire, ahol komótosan csordogáló patakokat követve indulhattok a márciusi táj felfedezésére.

Jegenye-völgyi-vízesés – Paprikás-patak (Solymár)

A Budai-hegység legnagyobb vízesése Budapesttől 20 kilométerre, Solymár határában található, és a varázslatos Alsó-Jegenye-völgyben futó Paprikás-patak táplálja. Különleges látványt nyújt az erdő mélyén megbújó, körülbelül 4 méter magasról csörgedező víz, ezzel az egyik legnépszerűbb kirándulóhellyé avanzsálva a térséget. A túra viszonylag rövid, másfél óra alatt teljesíthető és akár babakocsival is gond nélkül körbejárható. A vízesést leginkább felülről lehet megcsodálni, de le is lehet mászni az aljához, ezt azonban óvatosan tegyétek meg, mert csúszós lehet a terep.

Dera-szurdok – Dera-patak (Pilisszentkereszt)

A Pilis egyik leghangulatosabbnak mondott patakvölgye, a Visegrádi-hegységben található Dera-szurdok. Pilisszentkereszttől délkeletre, a Holdvilág-árok szomszédságában kanyarog. Bár kevésbé ismert a Dunakanyarban, mint például a Spartacus-ösvény, legalább annyira szemet gyönyörködtető: búvópatak, vízesések, kis bukók, felújított fahidak és mutatós sziklaformák színesítik. A fővároshoz közel eső szurdok jolly joker kirándulási célpont, mert rövid, könnyű körtúra keretében, 1-2 óra alatt bejárható, akár kisgyerekekkel is, vagy igény szerint hosszabb túrák útvonalába illeszthető. A Dera-patak az év nagy részében sajnos ki van száradva, így ha igazi vízparti kirándulásra vágytok, időzítsétek a túrát egy esőzések utáni időszakra!

Szarvaskő tanösvény – Eger-patak (Szarvaskő)

A földtani érdekességek láncára felhúzott Szarvaskő tanösvény szintén a térség közkedvelt túraútvonalai közé tartozik, amely a Bükk-hegység egyik legszebb fekvésű településeként számontartott Szarvaskő központjából indul. A 7,5 kilométeres körséta 11 állomáson keresztül tárja elénk az Eger-patak szurdokvölgyének természeti és történelmi kincseit, a tenger alatti vulkáni kitörések bazaltjától a 13. században még Eger előváraként funkcionáló szarvaskői vár maradványaiig. A várrom ma kilátóként üzemel, de ha jót akarunk magunknak, megmásszuk a Major-tetőn magasodó tornyot is, és rögtön érteni fogjuk, miért is vannak úgy oda az emberek Szarvaskő fekvéséért.

Dömörkapu-vízesés – Bükkös-patak (Szentendre)

A szentendrei Dömörkapu nem csak azért népszerű célpont a kirándulók körében, mert gyönyörű, közel van a fővároshoz és gyerekekkel is könnyen bejárható. Azért is közkedvelt, mert a térségben számtalan lenyűgöző természeti kincset találhatunk. Ilyen például a Bükkös-patak, a Lajos-forrás és a Dömörkapu-vízesés is, amely a parkolóból pár perc alatt kényelmesen megközelíthető. Az apró, de annál különlegesebb vízesést a hídnál találjuk, amelyet néhány lépcsőfokon leereszkedve tekinthetünk meg közelebbről. Innen érdemes a patak mentén folytatni a kirándulást, ami hamarosan elvezet a csodaszép Anna-völgyi-vízesésig.

Gyadai tanösvény – Lósi-patak (Szendehely)

A Börzsöny és a Cserhát hegyei között vezető, 13 állomásos Gyadai tanösvény egy változatos, élményekben és izgalmas látványelemekben bővelkedő, kicsik és nagyok számára egyaránt ideális túraútvonalat takar. Kiindulópontunk a Katalinpusztai Látogatóközpont: innen a zöld T-jelzést követve egy darabig a Lósi-patak vonalában haladunk, majd két hídátkelés után megérkezünk egy tágas rétre. A tisztásról bal kéz felé fordulunk le, bakancsunkat a mesebeli ártéri erdőt átszelő pallósoron lépdelve tartjuk szárazon, majd kiérünk egy újabb rétre, aztán vissza a Lósi-patak völgyébe, ahol egy billenő híddal is találkozunk, mielőtt kitoppanunk a Naszályhoz tartozó Gyadai-rétre. Ezután következik csak túránk csúcspontja: a mély szurdokvölgy felett átívelő, 15 méter hosszú függőhíd. A híd után nincs más dolgunk, mint követni az Országos Kéktúra vonalát, és egy óra múlva már vissza is érünk túránk origójához.

Apátkúti-völgy – Apátkúti-patak (Visegrád)

A Visegrádi-hegység különösen szép színfoltja az Apátkúti-völgy, amelynek útjain lépdelve vízesésekre, tavakra és erdei játszóterekre lelhetünk. Kiemelt látnivalói közé tartozik a Bertényi Miklós Füvészkert, az Ördögmalom-vízesés, a Kaán-forrás, a Pisztrángos Tavak, illetve a Telgárthy-rét, ahonnan akár indíthatjuk is völgyjáró túránkat. A völgyben közvetlen az Apátkúti-patak mellett sétálhatunk, miközben sziklafalak magasodnak felénk, és akár egy vadregényes, kőtengerekkel, zúgókkal és korhadt farönkökkel szegélyezett szurdokvölgybe is kilyukadhatunk.

Vízfő tanösvény – Orfű-patak (Orfű)

A 2020-ban átadott tanösvény a Pécstől 14 kilométerre fekvő Orfűn található, hossza közel 1 kilométer. A négy állomásból álló útvonal az orfűi Malommúzeum parkolójától indul, ahol a sétálók a vízimalmok világába nyerhetnek betekintést, az itt található folyamatosan működő patakmalom pedig egyedülálló látványosság az országban. Innen az Orfű-patak medrében, egy pallóösvényen vezet az út egészen a Vízfő-barlangig és az itt lévő forrásig, ahol a nemrég felújított pihenőhelyen lehetőség van egy otthonról hozott uzsonna elfogyasztására is. Az út harmadik állomása a füves és vizes élőhelytípusokról ad információt, a séta utolsó állomása pedig a védett égeres-láperdő élővilágát mutatja be.

Csörgő-szurdok – Csörgő-patak (Mátra)

Több irányból is megközelíthető a Csörgő-patak vadregényes völgye. A Mátra egyik legkeresettebb kirándulási célpontja a patak után elnevezett Csörgő-szurdok, amely minden évszakban rengeteg túrabakancsos kirándulót vonz. A sziklaszoros népszerűsége nem véletlen, függőleges, vulkanikus andezitfalai monumentális látványosságként nyúlnak a magasba. A 750 méteres tengerszint feletti magasságban csordogáló patak egy különleges természeti jelenségről kapta a nevét, nagyobb esőzések után ugyanis a patakban sodródó kavicsok össze-összekoccannak, amit sokan csörgő hangként írtak le.

