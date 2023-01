11 izgalmas program országszerte, ami garantáltan feldobja a februári napokat

Országszerte színes programok feledtetik a téli szürkeséget februárban. Olyan úti célokat ajánlunk, amelyek többet jelentenek egyszerű gasztronómiai élménynél, ráadásul az édesszájúaktól a kolbászimádókig mindenki megtalálja közöttük a számára szimpatikus lehetőséget.

Tatabányai Forraltbor Fesztivál (2023. február 3-5.)

A karácsonyi vásárok kedvelt italát ünnepli Tatabánya február 3-tól 5-ig. Az apropó a Tatabányai Forraltbor Fesztivál és Családi Napok nevű rendezvény, amely alkalmat ad arra, hogy az idei szezonban még egyszer, utoljára adózhassunk a melengetően fűszeres forraltbor-imádatunknak. A szervezők gondoskodnak róla, hogy a megfelelő körítésre se legyen panasz. Koncertekkel (fellép például Curtis), hatalmas vidámparkkal, és a boron kívül forralt sörökkel, pálinkákkal és megannyi finomsággal, köztük street fooddal és grillételekkel készülnek. A családi-gasztronómiai összejövetelre ingyenes a belépés.

Marhavágás Vol. 1 – A marha jó, marha show! (2023. február 4.)

Nagy dologra vállalkoznak február 4-én az etyeki Sonkamesterben: nagyközönség előtt dolgoznak fel egy vágott marhát. Mindezt egy szakmai show részeként teszik, olyan programok mellett, mint a kolbásztöltés és a tepertőkészítés, emellett bemutatnak steakvágási technikákat és kiváló marhaételek is terítékre kerülnek. Az eseményre az info@mattandmatt.hu e-mail címen tudtok regisztrálni, ezután pedig jegyet vásárolni.

Időjós állatok a Budakeszi Vadasparkban (2023. február 4.)

Vajon korán érkezik idén a tavasz? Vagy meglátja a medvénk az árnyékát és még hosszú tél előtt állunk? – teszi fel a kérdést a Budakeszi Vadaspark és valószínűleg még sokan mások is országszerte. Február 4-én végre mindenre fény derül a vadasparkban, ahol időjós állatok között tölthetjük az időt, megfigyelve a medvéket és a park további állandó lakóit, akikről sokan nem is tudják, hogy szintén képesek megjósolni az időjárást. Hogy melyek ezek, arról egy szakvezetéses program keretein belül többet is megtudhattok, na meg részt vehettek a medvék, farkasok és sakálok látványetetésén.

Fonyódi Kolbászfesztivál (2023. február 10-12.)

Az első alkalommal 2010-ben megrendezett Fonyódi Kolbászfesztivált hagyományteremtő céllal hívták életre, és az azóta eltelt évek alatt a téli Balaton egyik legnagyobb gasztronómiai és társadalmi eseményévé vált. Ebben az évben február 10-12. között burkolódzik mennyei kolbászillatba a Zákányi Kálmán Sportcsarnok és környéke, ahol sok más mellett koncertekkel, néptáncbemutatóval és retro bulival várják a látogatókat, természetesen az elmaradhatatlan, kolbásztöltéshez kötődő programok mellett. Az esemény fénypontjai között a pénteki napon jótékonysági kolbásztöltésre is sor kerül majd, hazai sztárok részvételével.

Pátyi Pincehegyi Nyitogató (2023. február 11.)

Különleges, múltidéző sétával, látnivalókkal kecsegtet az igazi kuriózumnak számító pátyi Pincehegy, a maga 200-nál is több présházzal büszkélkedő pincesorával. Nem túlzunk, mikor azt mondjuk kuriózum, hiszen ez a Zsámbéki-medence egyik legegységesebben megmaradt pincesora. Február 11-én 14 órától ismét szélesre tárják ajtajaikat a Pincehegy egyes présházai, e jeles alkalomból pedig hatalmas vendégszeretettel, finom borokkal, kóstolófalatokkal és jó hangulattal várják az arra kirándulókat.

Falánk Fánkfalók Találkozója (2023. február 12.)

A farsangi időszak fánk nélkül olyan lenne, mint a karácsony töltött káposzta nélkül: túlélhető, de nem az igazi. Így gondolják ezt Monoron is, ahol immár tizenegyedik alkalommal áldoznak tematikus fesztivállal a sokak által kedvelt desszert oltárán. A Falánk Fánkfalók Találkozóját február 12-én délután, a KultPincében szervezik meg, részben azzal a céllal, hogy a jótékonysági fánksütésből befolyó összeggel támogathassák a rászoruló monori családokat. Az eseményen kézműves foglalkozás, vásár, jelmezverseny, zene, sok-sok finomság és természetesen felszabadult hangulat várja a farsangolókat.

Télzáró túra a Vértesben (2023. február 15.)

A népszokások szerint a telet méltó módon maszkban, hangos kolompokkal és máglyagyújtással kell elbúcsúztatni. Ennek jegyében télzáró túrát szerveznek a Vértesben, melynek során megadhatjuk a módját a téltemetésnek, hogy ezután újult erővel vessük bele magunkat a tavaszba. A kirándulás Csákberényből indul, majd a Vértes déli oldalán vezet végig, csodálatos kilátást nyújtva a móri völgyre. Ezután érintjük Csókakő várát, a Vértes magasabb vidékeit, a Géza-pihenőt és a Szappanos-völgyet is, mielőtt visszatérnénk Csákberénybe. Jelentkezni az alábbi linken tudtok.

Busójárás (2023. február 16-21.)

Ha felfedeznénk Mohácsot, akkor nem is érkezhetnénk jobbkor a városba, mint a február 16–21. közötti napokon, hisz így megtapasztalhatjuk a híres mohácsi busójárás fergeteges hangulatát. Az ország legrégebbi télűző karneválján több száz maskarás és busó búcsúztatja majd a hideg hónapokat, sőt a felvonuláson túl számtalan programmal is készülnek a látogatók számára. Ezek mind-mind a mohácsi ízeket, hagyományokat hivatottak bemutatni, az ételkóstolókon, műhelylátogatásokon, kiállításokon, különféle bemutatókon keresztül.

Farsangi forraltboros kalandozás a Monori Pincefaluban (2023. február 18.)

A szabadtéri télűző események sorát gyarapítja február 18-i farsangjával Monor. A program 14 órakor a Vigadó Kulturális Civil Központ elől, sétával indul, és a Szent Orbán téren vendégváró körtánccal és gondűző cédulák készítésével folytatódik. Az utcabáli hangulat fokozásaként a körmenet a nyitott pincék felé veszi az irányt, de a fő attrakció 17.30-ig várat magára. Akkor a Strázsa-hegyen máglyára vetik a tavaszvárás ünnepéhez kapcsolódó, szalmából készülő kiszebábot, és a korábban megírt gondűző cédulák is a tűz martalékává válnak. A sikeres télbúcsúztatásra forralt borral koccinthattok.

Farsang a Velence Korzón (2023. február 24.)

A pezsgő, karneváli hangulat még egy hűvösebb februári napot is képes megszépíteni. Ezt az elképzelést támogatja a Velence Korzón február 24-től induló télbúcsúztatás, aminek alkalmával a jelmezbe bújó, vagy éppen meleg téli ruhákba öltözött vendégsereg különböző lélekmelengető elfoglaltság által feledkezhet meg a hideg időről. Az érdeklődők forró teával a kézben szemlélhetik meg egy tűzzsonglőrcsapat bemutatóját, a fázósabbak a máglyarakás mellett melegedhetnek fel, és ha valaki vidámparki élményre vágyna, kürtőskalácsot enne, vagy korcsolyázna a befagyott tavon, arra is meglesz a lehetőség.

Hubertlaki tanösvény a tavasz hírnökeivel (2023. február 26.)

Kellemes, egész napos téli kirándulásra invitálnak benneteket a Hubertlaki tanösvényre, mely számtalan érdekességet rejt a környék élővilágával, az erdészek munkájával, valamint az erdőgazdálkodással kapcsolatban. A tanösvény végállomása a Hubertlaki-tó, más néven a bakonyi Gyilkos-tó. A közepesen könnyűnek mondható körtúra nyolc kilométer hosszan vezeti a kirándulókat, a szintemelkedés pedig 227 méter. Regisztráció, majd a részvételi díj befizetése után irány Hubertlak!

