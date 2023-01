11 kihagyhatatlan látnivaló a Vértes és a Gerecse télen is csodálatos vidékén

A Dunántúli-középhegységhez tartozó Vértes és a Dunazug-hegyvidék részének tekintett Gerecse a múlt századi bányászat ütőereiként nem mondhatni, hogy vonzották volna a természetbarátokat, a helyzet azonban mostanra szerencsés fordulatot vett: évről évre egyre többen vágnak neki a várromokban, különleges földrajzi formációkban és túraútvonalakban gazdag táj felfedezésének.

Egynapos kirándulás Tatán

Ha hosszúhétvégét tervezünk a térségbe, mindenképpen érdemes egy napot Tatának szentelni, ahol az időutazáshoz elég csak egy sétát tennünk az Öreg-tó partján. Hazánk legrégebbi, a honfoglalás előtti időkben kialakított mesterséges tava mellett találjuk a Luxemburgi Zsigmond által építtetett tatai vár fennmaradt, délkeleti szárnyát és az 1770-es években emelt barokk Esterházy-kastélyt.

Az eldugottabb andalgásra áhítózók mindenképpen keressék fel a vadregényes hangulatú angolparkot és a skandináv miliőt kínáló Derítő-tavat, és semmi esetre ne hagyjátok ki a 30 hektáron mintegy 300 féle fának otthont adó Agostyáni Arborétumot sem!

Bokodi-tavi úszófalu

Akinek nincs még elege a vizes látványosságokból, azt Oroszlány határában várja a híres Bokodi-tavi úszófalu. Az Által-ér felduzzasztásával a ‘60-as években létrehozott tó az évtizedek alatt igazi horgászparadicsommá nőtte ki magát: a cölöpökre épült, stégeken keresztül megközelíthető horgászházak kis túlzással Délkelet-Ázsia lebegő falvaira emlékeztetnek. Az épületek magántulajdonban vannak, így ha erre visz az utatok, kerüljétek a szemetelést, és ne zavarjátok a horgászok nyugalmát!

Csókakő vára

Kicsit arrébb, már Fejér megyében magasodik a néhány évvel ezelőtt jelentős ráncfelvarráson átesett Csókakő vára, mely valamikor a tatárjárás után épült meg, a Fehérvárra menő hadi út ellenőrzése céljából. A három részből, egy felső- és egy alsóvárból, valamint a kettő közé ékelt várkápolnából álló, lélegzetelállító kilátást nyújtó erősség ingyenesen látogatható, egyedül a parkolásért kell fizetni.

Tardosi tanösvények

A vörösmárványáról ismert, sajátos utcaszerkezete miatt Székelyudvarhelyre emlékeztető Tardos mellett szendereg a mesébe illő Malomvölgyi-tó, melyet a Gerecse legmagasabb hegycsúcsai vesznek körül. A tó közvetlen közelében halad a 1,5 kilométer hosszú Malom-völgyi tanösvény, melyen barangolva gyönyörű panorámapontokról láthatunk rá a Gerecse hullámzó hegyvonulatára, és játékos feladatokkal tesztelhetjük tudásunkat a téli álmát alvó völgy élővilágáról.

Egészen más perspektívából fedezhetjük fel a táj jellegzetességeit a köralakú Tardosi lombkorona-tanösvényen: a 44 méter átmérőjű, 105 méter hosszú, 11 méteres magasságig emelkedő, teljesen akadálymentes sétány valódi kuriózum, amit vétek nem megmászni!

Ranzinger tanösvény, Tatabánya

A tatabányai Kő-hegy több érdekességgel is büszkélkedhet: meredek sziklafalán tátong az óriási Szelim-barlang nyílása, amelyet egykor a neandervölgyi ember is az otthonának hívott, és innen néz le Európa egyik legnagyobb madárszobra is. A bánhidai csata ezredik évfordulójára 1907-ben felállított Turul-emlékműtől mindössze 15-20 perc séta alatt érhetjük el a 30 méter magas Ranzinger Vince-kilátót, a Gerecse növény- és állatvilágát bemutató Ranzinger tanösvény végállomását.

Az egykori aknatoronyból 1980-ban kialakított szerkezet egy 1978-ban történt bányaszerencsétlenség áldozatainak emlékére készült és eredetileg a Bányász-kilátó nevet viselte. Új nevét 2008-as felújításakor, Ranzinger Vince bányamérnökről kapta.

Haraszt-hegyi tanösvény, Csákvár

Csákvár központjából érhetjük el a hazánkban egyedülálló, szubmediterrán éghajlati viszonyok jellemezte Haraszt-hegyi tanösvény kezdőpontját, a vízműteleppel szemközti parkolót. A 3,5 kilométer hosszú, hét állomásos körtúra első szakasza a szűk Kőlik-völgy sziklahasadékai között fut, ahonnan egy combos kaptató vezet fel minket a dolomitgyepes Kerek-hegyi fennsíkra. Innen a zöld levél ösvényen megyünk tovább, utunk során pedig olyan növényekkel találkozhatunk, mint a hazánkban csak itt előforduló keleti gyertyán és a magyar gurgolya. Ezek után már csak a Balog-völgy van hátra, és vissza is értünk túránk origójához, a fazekas népművészetéről neves Csákvárra.

Kamalduli remeteség, Majk

Majkpuszta 1770 és 1782 között volt a némasági fogadalmat tett kamalduli szerzetesek otthona: az egész Európában egyedinek számító, rendházból, templomból és 17 cellaházból álló épületegyüttes szinte alig változott az elmúlt évszázadok során, tavaly óta pedig ismét régi fényében csodálhatja meg mindenki a több mint 250 éves műemléket. A helyreállítás során felújításra került a zárt egységet alkotó remeteség teraszos kiképzésű díszkertje, valamint egy modern fogadó épületet is átadtak. Az elszigetelten élő szerzetesek világába korhű enteriőrök és interaktív kiállítások engednek bepillantást, míg a gyermekes családokat különböző játékokkal és kézműves foglalkozásokkal várja a régi-új remeteség.

32840 Oroszlány, Majkpuszta 9. | Weboldal

Malom és Kacsa, Tata

Tatán, az Öreg-tó partján találjuk a Malom és Kacsa kortárs és ódon elemeket ötvöző épületkomplexumát. Nevét az étteremnek otthonául szolgáló műemlék vízimalmok után kapta, melyek történelmi keretet adnak Tóth Tivadar séf modern, vidéki konyhaművészetének: kistermelői alapanyagok, klasszikus ízvilág és a tálalásra való gondos odafigyelés jelentik a Malom és Kacsa gasztronómiai csáberejét, ami az elragadó környezettel és az Öreg-tóra nyíló panorámával kiegészülve kínál felejthetetlen élményt. Hetente frissülő ebédkínálat, vegán és mentes fogásokat is tartalmazó bisztróétlap, külön gyerekmenü és vasárnapi á la carte reggelimenü garantálják a kifogástalan kulináris örömöket. A kultúrára vágyók nagy örömére kéthetente szerdánként színházi előadásoknak is otthont ad a vízparti vendéglátóhely.

32890 Tata, Tópart utca 19. | Weboldal

Móri borvidék

A szűk 700 hektáros móri borrégió hazánk legkisebbike, s egyben az egyik legnépszerűbb is, amit kiváló fehérborainak köszönhet. A Móri-árok területén fekvő, homokos-löszös talajú vidék szépsavú, lassan öregedő borai közül kiemelkedik a karakteres és élénk ezerjó (ami egyben hungarikum is), amelyet a Miklós Csabi Pincéje kínálatában is megtalálni. A hangulatos borbirtokhoz öt szőlőskert tartozik, melyek terméséből tradicionális technikákat alkalmazva készít Csabi és családja fiatalos, közepes testű fehérborokat. A térség másik kedvelt pincészete a Paulus Borház, ahol a jellegzetes fehérborokon kívül pinot noir-alapú, málnás-ribizlis jegyekkel rendelkező rosét és brut pezsgőt is kóstolhatunk.

Földtani Park, Gánt

Gánt határában nem mindennapi látványosság, egy talpalatnyi marsbéli táj bújik meg. Az 1926 és 1987 között működő gánti bauxitbányában a külszíni fejtés nyomán a téglavöröstől, a sárgán át a bíborig és liláig megszámlálhatatlan színben gyönyörködhetünk, miközben a helyszín geológiai jellegzetességeiről és bányászati múltjáról a 13 állomásos tanösvény információs táblái mesélnek. Miután sikeresen bejártátok a földöntúli minden négyzetméterét, ne felejtsétek el megtekinteni a Balás Jenő Bauxitbányászati Múzeum és Földtani Park Geológiai Látogatóközpontban berendezett kiállítást, amely fényképekkel, ábrákkal és eszközökkel vezet be az egykori bányászélet rejtelmeibe.

8082 Gánt, Bányatelep 1. | Weboldal

Prés-lak, Tarján

Egy régi présház felújításával született meg a rusztikus és modern stíluselemeket vegyítő Prés-Lak. A szálláshely a Gerecse dombjai között megbúvó apró faluban, Tarjánban várja a romantikus kikapcsolódásra vágyó párokat, többek között egy álomszerű berendezésű konyhával, illetve egy franciaággyal és szabadon álló fürdőkáddal felszerelt tetőtérrel. A Prés-Lak vendégei két keréken is felfedezhetik a környék nevezetességeit, köszönhetően az 1500 forintos napidíj ellenében bérelhető felnőtt bicikliknek, valamint az egészen Etyekig és a Velencei-tóig kiépített kerékpárútnak.

2831 Tarján, Bicskei utca 4. | Weboldal