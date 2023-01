Vadregényes lápvidékre kalauzol a lenyűgöző tanösvény Budapesttől egy karnyújtásnyira

Az egész évben látogatható, 18 állomásos tatai Fényes Tanösvény olyan vadregényes lápvidékre kalauzolja el a látogatókat, amely felnőttek és gyerekek számára is egyaránt életre szóló élményt nyújt.

Hazánk egyik legszebb útvonala Budapesttől egy karnyújtásnyira, csupán egy órányi autóútra található, bejáratát pedig egy 14 méter magas fából készült toronyról ismerhetjük fel.

A tanösvény a felújított, modern látogatóközpont mögött kezdődik, és 1350 méter hosszan vezeti a látogatókat.

Az ösvényen egy jól kiépített cölöpsétány kalauzol végig bennünket, eközben pedig megismerhetjük közelebbről a láperdők és karsztforrások világát, amelyekről az interaktív információs táblák segítségével még többet megtudhatunk.

Emellett a népszerű ökoturisztikai tanösvénynek köszönhetően testközelből figyelhetjük meg a teknősök és hódok életét, valamint betekintést nyerhetünk a lápvidéki növényvilágba is.

A titokzatos erdőt fentről is megcsodálhatjuk a Nagy-Égeresben található kilátótorony tetejéről, illetve a kalandkedvelők nyaranta kipróbálhatják a kézi erővel működtethető csónakot vagy a függőhidat is, amelyekkel egyaránt bejárható a tanösvény.

Sőt, jó idő esetén még piknikezésre is van lehetőség a stég egyes részein.

A tanösvény mellett a látogatóközpont kiállításainak bejárásakor is új ismeretekre tehetünk szert, illetve alkalmanként gyerekfoglalkozásokat is tartanak, hogy a legkisebbek is megismerkedhessenek a vadvilággal.

A tatai Fényes Tanösvény a hét minden napján várja a látogatókat 9 órától 16 óráig. Csoportos látogatás esetén előzetes bejelentkezés szükséges! További információk a tanösvény honlapján.

További látnivalók Tata lenyűgöző városában: