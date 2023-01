5 családbarát kirándulóhely hazánkban, ami gyerekekkel is könnyen bejárható

Az enyhe téli napokon sokaknak megfordul a fejében, hogy a hétvégét családi kirándulással töltsék. Ehhez mutatunk most néhány helyszínt nektek országszerte, amelyek még a gyerekek számára is élvezetes úti célként szolgálnak.

Gyadai tanösvény, Vác

Magyarország legnagyobb függőhídját rejti a Budapesttől 40 kilométerre, a Börzsöny és a Naszály között található Gyadai tanösvény, melynek bejárása az egész család számára izgalmas élménynek ígérkezik. A Gyadai-réten kialakított hat kilométeres tanösvény bejárása önmagában is érdekes, de a 13 állomáson kihelyezett információs tábláknak köszönhetően sokat tanulhatunk a térség állat- és növényvilágáról is. Emellett a kiindulópontnál található Katalinpusztai Kirándulóközpontnál kialakított modern játszótér, kilátó, minivasút és interaktív kiállítás is hozzájárul ahhoz, hogy az egész család élményteli napot zárjon.

Veresegyházi Medveotthon

Közép-Európa egyetlen medveotthona azzal a céllal jött létre a kilencvenes évek végén, hogy biztonságos otthonául szolgáljon az addig rosszul tartott medvéknek. A Veresegyházi Medveotthon munkatársai azóta is fáradhatatlanul dolgoznak azon, hogy minél jobb körülményeket biztosítsanak az itt élő állatoknak, így barlangok, tavak és egy hatalmas erdős terület is kialakításra került számukra. Az évek során a medvepark kiegészült más állatokkal is: jelenleg farkasok, mosómedvék és rénszarvasok is élnek a területen. A látogatók felhőtlen szórakozását játszótér, kisvasút és állatetetés biztosítja, utóbbi során fakanállal és gyümölcsökkel etethetjük a mindig éhes mackókat.

2112 Veresegyház, Patak utca 39. |Weboldal

Hazánk további vadasparkjai és állatkertjei, ahol az egész család jól érezheti magát:

Ópusztaszeri Csillagösvény Labirintus

Az ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékpark mellett található, kétméteres sövényfalakból álló útvesztőt a világ harmadik legnagyobbjaként még műholdakról is látni lehet. A labirintus ráadásul nem csak egy sima sövényekből álló ösvény, hiszen a magyarok egyik legendás jelképét, a Csodaszarvast ábrázolja. A tekervényes út összesen 3,5 kilométeren vezeti végig a kicsiket és nagyokat egyaránt, ez maximum egy órát vehet igénybe. A célig 13 útelágazáson keresztül vezet az út, eközben pedig jól kell válaszolnunk néhány tematikus és furfangos kérdésre. Ráadásként a labirintus mellett nép- és logikai játékokkal, valamint az egyedülálló Három Elem játszótérrel várják a gyerekeket, ahol a földön, vízben és levegőben is átélhetik a játék örömét.

6767 Ópusztaszer, Szoborkert utca 1. | Weboldal

Csodabogyó tanösvény, Siklós

A Villányi-hegység vadregényes közepén kialakított tanösvényt az örökzöld cserjeféléről, a szúrós csodabogyóról nevezték el, 2003-ban pedig jelentősen kibővítették területét ökoturisztikai létesítményekkel. Ekkor épült meg területén többek között a Tenkes-hegyi kilátó, a bissei erdei pihenőhely és egy Pyber Ivánról elnevezett kunyhó is. Két évvel ezelőtt aztán körtúrává alakították át az útvonalat, amely 11 állomáson keresztül kalauzol el bennünket a szubmediterrán jellegű Tenkes-hegy jellegzetes tájain. A túra kicsik és nagyok számára egyaránt számtalan érdekességet tartogat.

Kiscelli parkerdő meseösvény, Budapest

A III. kerületben bújik meg a Kiscelli-kastélyt körülölelő, 700 méter hosszú parkerdő, ami az egész család számára méltó kikapcsolódást nyújt. A körülbelül 40 perces túra közben a gyerekek játékos módon tanulhatják meg, hogy mit is tehetnek ők az éghajlatváltozás okozta károk enyhítésére, eközben pedig átmozgathatják magukat a jó levegőn. Az ismeretterjesztő feladványokban többek között Mimó, Csipek, Ficak kutyus, Pemzli patkány és a nemrégiben érkezett új jövevények lesznek segítségetekre, a gyerekek pedig jó ideig szívükbe zárják majd ezt az izgalmas élményt.

Mutatjuk, hol járhattok be még izgalmas meseösvényeket: