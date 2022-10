17 vadaspark és állatkert, ami felébreszti a bennünk élő gyermeket

Ha létezik olyan program, amit fiatalok és idősek minden évszakban kivétel nélkül élveznek, akkor az állatkerti séta biztosan közéjük tartozik. Összegyűjtöttünk hát jónéhány vadasparkot, állatkertet és rezervátumot, melyek felejthetetlen élményekkel várnak.

Budapest és környéke

Fővárosi Állat- és Növénykert

Az 1866-ban megnyitott Fővárosi Állat- és Növénykertet talán senkinek nem kell különösebben bemutatni. A Városliget határában fekvő patinás épületek rejtik a budapesti gyerekek egyik kedvenc helyi úti célját, amely több száz állatnak ad otthont, többek között kenguruknak, majmoknak, tigriseknek és krokodiloknak. Az állatkert programok tucatjaival várja a látogatókat minden nap, a különféle állatbemutatóktól a 4D-s moziélményig.

1146 Budapest, Állatkerti körút 6-12. | Weboldal

Tropicarium

Az egész család számára izgalmas program lehet eltölteni néhány órát a Tropicarium egzotikus állatainak megfigyelésével. Az állatkert lakói között egyaránt megtalálhatók cápák, aligátorok, hüllők és kétéltűek, kis majmok, madarak és több ezer színes halfaj is. A homoki tigris- és barna szirtcápákat ráadásul szinte testközelből, az akváriumok alatt húzódó látványalagútban csodálhatjátok meg közelebbről. Egyszerre lenyűgöző és félelmetes élményben lesz részetek, ahogy karnyújtásnyira úsznak el mellettetek ezek a nagy ragadozóállatok, de egy biztos, felejthetetlen élményt nyújt a látványuk. A Tropicarium bejárása közben ráadásul számtalan érdekes információt is megtudhattok az ottlakókról.

1222 Budapest, Nagytétényi út 37-43. | Weboldal

Budakeszi Vadaspark

Budapest belvárosától mindössze 20 percre várnak a Budakeszi Vadaspark állati kalandjai, amelyek között nemcsak az állatsimogató, a játszóterek és a látványetetések sorakoznak, hanem bizony éjszakai túrákon, a kalandparkban, de még egy szabaduló játékon is kipróbálhatjátok magatokat. A park területén több mint 50 állatfaj él, a kecses dámszarvasoktól és ravasz hiúzoktól a mindig sürgő-forgó parasztudvarban élő házi állatokig. A hét bármely napján ellátogathattok a Budakeszi Vadasparkba reggel 9 és délután 4 között, azt viszont érdemes észbe tartani, hogy hétfőnként mindkét állatsimogató zárva tart.

2092 Budakeszi, 0210/12 hrsz. | Weboldal

Pákozdi Pagony Vadaspark és Arborétum

A Mészeg-hegy oldalában elterülő Pákozdi Pagony Arborétum és Vadaspark először 1990-ben nyitott meg, az azóta végbement fejlesztéseknek hála pedig ma többfunkciós családi kirándulóhelyként szolgálja kicsik és nagyok ismeretterjesztő szórakoztatását. A több mint 7 hektáros területet felölelő vadasparkban testközelből figyelhetjük meg az emukat, a szarvasokat és a muflonokat, de madárröpdékre és a vízi világ feltérképezésére kialakított megfigyelőpontokra is bukkanhatunk. Mindemellett 15 méter magas kilátóból vizslathatjuk a Velencei-tavat körülölelő, vadregényes tájat, sőt, kalandjátszótér, erdei tanösvény és tűzrakóhelyek is várják a természetrajongó családokat.

8095 Pákozd, Mészeg hegy 1. | Weboldal

Szigethalmi Vadaspark

A fővárostól 40 percnyi autóútra fekvő Szigethalom ad otthont a Szigethalmi Családi Vadasparknak, amely a nagyszülői ház udvarából és annak háztáji állataiból nőtte ki magát azzá a hangulatos kis parkká, melyet ma sok család szívesen látogat. A 2014-ben megnyitott vadasparkban jelenleg kecskefarm, állatsimogató, halastó, pónilovak, papagájház és öt játszótér várja a látogatókat, akik felejthetetlen élményekkel gazdagodhatnak, ha ellátogatnak a kis és nagy állatok uralta zöldterületre. A szerencsések még Zuzut, a mentett vaddisznóbébit is megetethetik!

2315 Szigethalom, Rákóczi utca 145-147. | Weboldal

Veresegyházi Medveotthon

Közép-Európa egyetlen medveotthona azzal a céllal jött létre a kilencvenes évek végén, hogy biztonságos otthonául szolgáljon az addig rosszul tartott medvéknek. A Veresegyházi Medveotthon munkatársai az elmúlt bő 20 évben fáradhatatlanul dolgoztak azon, hogy minél jobb körülményeket biztosítsanak az itt élő állatoknak, így öblös barlangok, tavak és erdős terület is kialakításra került. Az évek során a medvék társaságot kaptak: a park jelenleg farkasoknak, mosómedvéknek és rénszarvasoknak is otthont ad. A látogatók felhőtlen szórakozását pedig játszótér, kisvasút és állatetetés biztosítja, utóbbi során fakanállal etethetjük a mézre mindig éhes mackókat.

2112 Veresegyház, Patak utca 39. | Weboldal

Nyugat-Magyarország

Bölényrezervátum, Őrségi Nemzeti Park

Az Őrségi Nemzeti Park részét képező, 70 hektáros területen elterülő Bölényrezervátum kőhajításnyi távolságra fekszik a szalafői skanzen parkolójától. Az elektromos kerítéssel védett bemutatóhely bölényei egyetlen síkvidéki példány kivételével mind az utolsó kaukázusi-hegyvidéki bika utódai közé tartoznak, akiket 2017-ben szállítottak át a szlovákiai Kistapolcsány vadaskertjéből. Az eurázsiai vadlovak több példányát is rejtő Bölényrezervátum működtetése kettős célt szolgál: egyfelől hozzájárul Európa ma élő, legnagyobb testű szárazföldi emlősének megmentéséhez, másrészt pedig taposásukkal és táplálkozásukkal folyamatosan alakítják környezetüket, megritkítják a zárt erdőket és a talaj felszínét is megváltoztatják, újfajta élőhelyeket kialakítva.

9941 Őriszentpéter, Városszer 57. | Weboldal

Kápolnapusztai Bivalyrezervátum

A Balatonmagyaródhoz közeli Kápolnapusztán él az ország legnagyobb látogatható bivalycsordája. A csaknem kétszáz házi bivaly mellett szamaraknak és kecskéknek is otthonául szolgáló, hatalmas területet felölelő rezervátumban nemcsak a dagonyázó patásokat vehetjük szemügyre a vadonatúj, 8 méter magas kilátótoronyból, de a kitáblázott sétaút, illetve régi fényképek és eszközök segítségével betekintést nyerhetünk a hagyományos bivalytartás rejtelmeibe is. Ezen túl interaktív kiállítás, játszótér és állatsimogató is várja a családokat, sőt, a rezervátumot akár lovaskocsin ülve is felfedezhetitek. Egész évben, minden nap látogatható.

8751 Zalakomár és Balatonmagyaród között

Tamási Parkerdő és Vadaspark

Minden nap napkeltétől napnyugtáig várja látogatóit a Tamási Vadaspark, ahol különleges, speciális üveggel ellátott kunyhólesekből figyelhetitek meg a dám- és gímszarvasokat, muflonokat és vaddisznókat. A nagyvadak mellett a parkerdő tanösvénye nyújt bepillantást az erdő növény- és állatvilágába.

7090 Tamási, Miklósvári Parkerdő | Facebook

Veszprémi Állatkert

A Balatontól csupán 15 km-re, festői környezetben fekvő Veszprémi Állatkert körbejárása egész napos elfoglaltságnak ígérkezik, a pandáktól a pápaszemes pingvinig, a szibériai tigristől a borjúfókáig, számos különleges állattal találkozhatunk itt, úgymint kétpúpú tevével, kétujjú lajhárral, négylábú szervállal és láb nélküli szalagos tigrispitonnal. Az állatkert kínálatát egy látványos elefántpark, az Európában egyedülálló majomház, a Kölyökdzsungel játszóház és terrárium valamint látványetetések, állatsimogató, környezettudatos foglalkozások, családbarát rendezvények színesítik tovább.

8200 Veszprém, Kittenberger Kálmán utca 17. | Weboldal

ZOO Győr Xantus János Állatkert

A mai állatkert helyén sokáig vadaspark működött, majd a kezdeti lelkesedés után olyannyira csökkent a látogatók száma, hogy az intézmény létjogosultságát is kérdőre vonták. A győriek azonban kiálltak a vadaspark mellett, és 1997. április 1-jével megalakult a Xantus János Állatkert. A szakmailag jól képzett, fiatalos csapat teljesen felvirágoztatta az intézmény működését: jelenleg 100 állatfaj több, mint 500 egyedét lehet megtekinteni itt, a “lakosok” pedig nagy kifutóterületeken, az eredeti életterükhöz hasonló körülmények között élnek. A látogatók árnyas fák alatt, gondozott környezetben fedezhetik fel a területet, alkalmanként pedig van lehetőség részt venni zoopedagógiai foglalkozásokon is.

9027 Győr, Kiskútliget | Weboldal

Kelet-Magyarország

Gyöngyösi Állatkert

A Gyöngyös külvárosában található állatkert kezdetben a nagy ismertségnek örvendő oroszláncsaládnak köszönhette népszerűségét, mára pedig már több, mint 150 állatfajnak ad otthont. A folyamatosan bővülő létesítmény különböző programokkal színesíti a vendégek itt töltött idejét: sok állatot meg lehet simogatni, lehetőség van pónilovaglásra is, a legkisebbeknek pedig egy ugrálóvár és egy játszópark is a rendelkezésére áll. Jelenleg az állatkert legnagyobb sztárja a legfiatalabb lakos, a nyáron született kis puma, akinek cseperedését az ősz során is megfigyelhetik a látogatók.

3200 Gyöngyös, Damjanich út 31. | Facebook

Kenguru Park, Tiszaderzs

Egy szeletnyi Ausztrália költözött a Jász-Nagykun-Szolnok megyei Tiszaderzs községbe. A Kenguru Parkban nem kevesebb mint 30 faj 200 egyede él, köztük színes ausztrál madarak, kakadufajok, sőt, más kontinensek élőlényei, például szurikáták és alpakák. A jegyet váltó sétálgathat a kenguruk között, ám az állatokat megérinteni tilos. Ha valaki leküzdhetetlen vágyat érezne, inkább a kisállat simogató felé vegye az irányt. A park minden nap 9 és 18 óra között tart nyitva, belépőjegy váltásra online és személyesen egyaránt adódik lehetőség.

5243 Tiszaderzs, Nefelejcs út 14. | Weboldal

Miskolci Állatkert

Az 1983-ban nyitott Miskolci Állatkert a Bükk-hegység élővilágának valószerű bemutatását tűzte ki céljául, amit kétségkívül sikerült is megvalósítani. A területet körbesétálva számos állatfajtával megismerkedhetünk: itt található például Közép-Európa egyik legnagyobb farkasfalkája, az eredetileg Kínában őshonos Dávid-szarvas és egy, különleges papagájokat felsorakoztató röpte is. A számos hazai nagyvad mellett egzotikus állatokkal is találkozhatunk, az állatfelhozatalban az összes földrész képviselteti magát. Látogatás előtt érdemes megnézni az aktuális programokat: rendszeresen szerveznek állatbemutatókat, állatsimogatókat és látványetetéseket is.

3535 Miskolc, Csanyik-völgy | Weboldal

Nyíregyházi Állatpark

A Nyíregyházi Állatpark országszinten is nagy népszerűségnek örvend: a “legek állatkertjének” is nevezett, 30 hektáros területen 500 faj 5000 egyede él, akik sokszor csak egy száraz- vagy vizesárokkal vannak elválasztva a látogatóktól. A tölgyerdő fái alatt sétálva számos ritkaság számba menő állattal találkozhattok, mint például a szumátriai tigris vagy az indiai orrszarvú. Az állatpark fő attrakciói közé tartozik az Ócenárium a cápás alagútjával, az ázsiai dzsungel az óriás vízeséssel, illetve a rengeteg nézőt a lelátókra vonzó fókashow. Idén ősszel különösen érdemes ellátogatni, mert az elmúlt időszakban több új lakó is született, többek között bővült a törpevíziló- és a puma család, a szezon legnagyobb sztárja pedig kétségtelenül a kis afrikai elefántborjú.

4431 Sóstófürdő, Sóstói út | Weboldal

Richter Safari Park

A Safari Parkot a cirkusz, családtagként szeretett vadállatai számára hozták létre, hogy miután nyugalmazták őket a cirkuszi munkából, méltó körülmények között élvezhessék a kiérdemelt nyugdíjas éveket. A vadállatmenhelyként is működő turistalátványosság akár külföldről is tud befogadni állatokat. Közel kétszáz állat mindennapjaiba tekinthetünk be a három kilométer hosszú útvonalon végighaladva. A szafari mellett élménypark, állatsimogató, dinópark és egy hatalmas óriáskerék, a Safari Eye fokozza az élményeket. Ha mindez még nem lenne elég, cirkuszi előadásokkal is várják az idelátogatókat az útvonal végén felállított cirkuszsátorban.

2750 Nagykőrös, Pótharaszti út | Weboldal

Tisza-tavi Ökocentrum

Poroszlón találjuk a 2012-ben megnyílt Tisza-tavi Ökocentrumot, melynek 735 000 literes össztérfogatú édesvízi akváriumrendszere egyedülálló Európában. A látogatóközpontból, szabadidőparkból és skanzenből álló élménypark egész napos elfoglaltságot ígér minden korosztálynak. Az ökocentrum leglátványosabb eleme az óriásakvárium, melynek falai között beléphetünk a Tisza-tó különleges világába, és testközelből ismerhetjük meg a Kárpát-medence őshonos élőlényeit, de körpanorámás kilátótornya is említést érdemel, ahonnan a Mátra és a Bükk vonulatai is látszanak, valamint az ökocentrum kikötőjéből induló vízitúrák és kishajós kirándulások is.

3388 Poroszló, Kossuth Lajos út 41. | Weboldal