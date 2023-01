7 kihagyhatatlan hely Budapesten, ha zabkásával indítanád a napot

Mennyei, tartalmas és kiegyensúlyozott napindításban lesz részetek, ha reggeli gyanánt a zabkása mellett döntötök. Ha épp nincs kedvetek otthon elkészíteni, ezen a 7 budapesti helyen egészen biztosan fenséges zabkásázásban lesz részetek.

Fågel by artizán

A főváros első és egyetlen zabkásázójában, a Fågel by artizán-ban napról napra kreatívnál is kreatívabb és mennyei zabkásákkal várják a korán vagy későn reggelizni vágyókat. Náluk az állandó és naponta változó édes mellett sós zabkásaalapra halmozott ínyencségeket is kóstolhattok.

1054 Budapest, Hold utca 3. | Facebook

herBar

A Haris köz egészségtudatos étterme, a herBar is a zabkásázók egyik megkerülhetetlen állomása. Fahéjas-szilvás zabkásájukat vegyes gyümölcsökkel, gluténmentes granolával és agavé sziruppal, míg étcsokis-mogyorós kásájukat friss gyümölcsökkel és karamellöntettel teszik ellenállhatatlanná.

1052 Budapest, Haris köz 3. | Weboldal | Facebook

Lara Café Budapest

A számtalan, ínycsiklandó reggelifogást kínáló Lara Café Budapest-be akkor is érdemes benéznetek, ha megadnátok a napnak a fenséges hangulatot. Zabkását náluk három ízben, almás-fahéjasan, erdei gyümölcsökkel gazdagon és csokival, mogyoróvajjal és banánnal megbolondítva kérhettek.

1072 Budapest, Akácfa utca 12. | Facebook

Deszka Budapest

A Deszka Budapest egész napos reggelikínálatából nem maradhatott ki természetesen a minden földi jóval megpakolt, gusztusosan tálalt zabkása sem. Az újragondolt bundáskenyerek, angol reggelik és avokádó toastok tökéletes kísérője, de önálló reggelifogásként is megállja helyét ez a megelevenedett ízbomba.

1053 Budapest, Veres Pálné utca 31. | Facebook

arán bakery

Mindegy, hogy Pesten vagy épp Budán támadna kedvetek hirtelen zabkásázni egyet, az arán bakery pékségeiben nem ér majd benneteket csalódás. A frissen készült kását kedvetek szerint ízesíthetitek, annak megfelelően, épp milyen feltétre vágytok épp.

1077 Budapest, Wesselényi utca 23. | 1117 Budapest, Móricz Zsigmond körtér 16/a | Weboldal

Stikli – Kávézó Konyha Bár

A XIII. kerület szívében otthonra lelt Stikli konyháján a finom kávék és még annál is finomabb fogások mellett tökéletesen megfér a reggeli zabkása. Az adalékanyag-mentes reggeli fogásban a friss és vitaminsdús gyümölcsök mézzel és kakaóbabtörettel olvadnak össze.

1134 Budapest, Taksony u. 9. | Facebook

Greenhabit

Az újonnan nyílt Greenhabit decemberben emelte a tétet, ugyanis a hónap első napjaiban debütált szemkápráztató reggelkínálata. A toastok, tojások és kávék mellől pedig a zabkása sem hiányozhat, melyet kókusztejjel készítenek, illetve szilvával és fahéjjal koronáznak meg.

1117 Budapest, Október huszonharmadika utca 8-10. | Facebook

