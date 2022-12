7 nagyszerű antikvárium Budapesten, ahonnan nem tudsz kijönni üres kézzel

Persze tudjuk jól, hogy a friss könyv illatának nincsen párja, de ugyanez igaz az antikváriumok egyfajta sejtelmes hangulatára is. Ajánlunk is néhányat Budapesten, ahonnan biztos nem jöttök majd ki üres kézzel.

A Hely Antikvárium

Titokzatosabb nevet nem is kaphatott volna a II. kerületben, méghozzá az Erőd utcában található különleges antikvárium, A Hely. Az antik és ritka könyvek mellett modern köteteket is kínáló hosszú-hosszú polcok között, a kényelmes fotelben helyet foglalva kedvünkre lapozgathatjuk a polcról leemelt szívünk választottját. És ha segítségre lenne szükségünk, a könyvek szeretete iránt elkötelezett eladók tárt karokkal fogadnak majd.

1027 Budapest, Erőd utca 17. | Weboldal | Facebook

Minerva Antikvárium

Az Átriummal majdhogynem szemközt, a Margit körút másik oldalán találhattok rá a Minerva Antikváriumra. A könyvek mellett ide a régi grafikák és metszetek, ritkaságnak számító papírrégiségek, térképek és képeslapok, de még az antik csecse-becsék iránt is lelkesedő kincsvadászok is gyakran és szívesen térnek be.

1027 Budapest, Margit körút 56. | Weboldal | Facebook

Font Antikvárium

Az Oktogon és a Vörösmarty utca között pontosan félúton, az Andrássy úti paloták között is otthonra lelt egy könyvbirodalom. Ha valahol, akkor a kicsivel több, mint 30 éves múltra visszatekintő Font Antikváriumban egészen biztosan elmerülhetünk, de el is veszhetünk a megannyi régi, de annál értékesebb könyv között.

1062 Budapest, Andrássy út 56. | Facebook

Központi Antikvárium

Budapest szívében, az antikváriumokkal egyébként is sűrűn övezett Múzeum körúton, 1891 óta várja teli polcaival a könyvek szerelmeseit a Központi Antikvárium. Magyarország legnagyobb antikváriumában antik és modern könyvek, kéziratok és oklevelek, folyóiratok mellett régi képeslapok és fotók is egytől egyig új otthon után ácsingóznak.

1053 Budapest, Múzeum krt. 13-15. | Weboldal | Facebook

Eiffel Bazár és Klub

Ha retro kincsekre vadászunk, a főváros legbiztosabb pontja a Katona József utcai Eiffel Bazár és Klub. Igaz ez akkor is, ha antikvár könyvek után kutatunk, hiszen több polcnyi könyv és időnként könyvárverések során meghirdetett példányok, régi plakátok és papírrégiségek várják, hogy új otthonra találhassanak.

1137 Budapest, Katona József utca 13. | Facebook

Róka úr és Kompánia

A Bercsényi utcából a Szabolcska Mihály utcába költözött Róka úr és Kompánia könyvesboltjában nem csak könyvújdonságokat találni. Az első és egyetlen gyerekkönyv-antikváriumban az újabb szerzemények és aktuális kedvencek mellett találtok még különös gonddal és odafigyeléssel válogatott, szép állapotú antikvár gyerek-illetve ifjúsági köteteket.

1114 Budapest, Szabolcska Mihály utca 5. | Weboldal | Facebook

Krisztina Antikvárium

Krisztinaváros szívében, a Déryné Bisztrójának tőszomszédságában berendezkedett Krisztina Antikváriumban is megtalálhatják számításaikat a kincskeresők és a könyvmolyok egyaránt. A könyvek mellett metszetekkel, térképekkel és papírrégiségekkel is foglalkozó antikváriumban túlzás nélkül mondhatjuk, hogy kincsekre lelhet az ember.

1013 Budapest, Roham utca 7. | Facebook

A főváros számos adományboltjában is találhattok még könyvritkaságokat: