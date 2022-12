5 egyedülálló téli helyszín Budapesten, ami karácsonyi hangulatba hoz

Habár az eddigi évekhez képest visszafogottabb fényárban úszik idén karácsonykor a főváros, így is akad néhány látványosság, ami pillanatok alatt ünnepi hangulatot ébreszt az emberekben.

Lumina Park

Mindössze két nap kivételével (december 12. és 24.) minden este 21 óráig várja látogatóit a Palatinus fürdő területén található fények birodalma, a Lumina Park. Az egészen 2023. február 15-ig látogatható mesebeli világban különleges fény- és hangjátékok mentén tehetünk nem mindennapi sétát. Az őszi-téli estéket és korábban négy lengyel várost is beragyogó látványosság a legkorszerűbb energiatakarékos LED-világítással működik, felejthetetlen élményt nyújtva kicsiknek és nagyoknak egyaránt.

1003 Budapest, Soó Rezső sétány 1. (Palatinus fürdő) | Weboldal

Westend Winter Wonderland

Varázslatos téli csodavilág fogadja a Westend Tetőkertbe látogatókat decemberben. A főváros felett berendezett karácsonyi helyszínen korcsolyapálya, mesebeli körhinta, food truckok és fűtött sátor várja az ünnepekre hangolódni vágyókat. Természetesen a téli csemegék sem hiányozhatnak a kínálatból, melyeket a különleges programok, koncertek, kézműves foglalkozások és jégtáncbemutatók előtt, közben és után is jólesik megkóstolni. A körhinta használata a gyermekek számára ingyenes, a programokon való részvétel pedig mindenkinek a Westend applikációból letölthető kuponokkal.

1062 Budapest, Váci út 1-3. | Facebook

Téli Fellini

Ezen a télen nem kell búcsút intenünk a Római-part egyik legnépszerűbb gasztrohelyének, hiszen a nyáron nyüzsgő Fellini idén először téliesített kabinban, Duna-parti romantikával várja vendégeit. Téli nyugalom, egy fűtött kuckó és szezonális ízek fogadják a betérőket, akik érkezhetnek ráérős reggelire, finom ebédre, a sétában átfagyott végtagokat felmelegítő teára vagy kávéra, de akár egy élő zenével kísért romantikus vacsorát is elfogyaszthatnak itt. A lélekmelengető italok kínálata egyébként kifejezetten széles, a szokásos forró csoki és forralt bor mellett forró limonádét és grogot is kérhetünk.

1039 Budapest, Kossuth Lajos üdülőpart 5. | Facebook

Gerbeaud Café

A Vörösmarty téri karácsonyi vásártól két lépésre gyönyörűen kivilágított üzletre lehetünk figyelmesek, a legendás Gerbeaud Café ugyanis idén decemberben is felöltötte ámulatba ejtő karácsonyi ruháját. Az 1858-ban megnyitott kávéházban feldíszített karácsonyfák, hangulatos fények és természetesen kifogástalan sütemények, valamint forró italok fogadják a vendégeket, érdemes azonban átsétálni a Gerbeaud Dorottya utcai bejáratához is. Az oldalsó kis utcában ugyanis idén másodjára Christmas Jingle pop-up boltot rendeztek be, telis-tele karácsonyi díszekkel, lakberendezési tárgyakkal és édes ajándékokkal, csokoládékkal.

1051 Budapest, Vörösmarty tér 7-8. | Weboldal

Az ország karácsonyfája

Ahogy minden évben, úgy idén is az Országház patinás épülete mögötti tágas Kossuth téren állították fel az ország fáját. A csodálatosan feldíszített fenyőfa ebben az évben egy apró, Heves megyei faluból érkezett Budapest szívébe. A 18 méter magas karácsonyfát 2500 méter hosszú fényfüzér és 16 ezer színes LED-izzó világítja meg, így valóban a karácsonyi szezon egyik legszebb éke a fővárosban. Advent első vasárnapjától vízkeresztig egy embernagyságú fafigurákkal berendezett betlehemi jászol is megtekinthető a Kossuth téren.

1055 Budapest, Kossuth Lajos tér

