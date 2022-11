14 szenzációs ajándék karácsonyra, amit megnyerhetsz a Funzine adventi nyereményjátékán

A Funzine 2022-es adventi nyereményjátékán értékes élményajándék-csomagokat nyerhettek négy témakörben. Ismerjétek meg a sorsolásra kerülő csomagok egyes ajándékait, és válasszátok ki a számotokra legszimpatikusabbakat!

Cat Museum Budapest

A macskák körülbelül 10 000 évvel ezelőtt kezdtek az ember társaságában élni, azóta pedig elválaszthatatlan társainkká váltak. Számos egyedi tulajdonságuknak köszönhetően rengetegen imádják őket, ezért nem csoda, hogy megnyitotta kapuit a Cat Museum Budapest, ahol belépőjegyünk birtokában másfél óráig élvezhetjük a kifejezetten barátságos cicák társaságát. A házikedvencek mellett szemügyre vehetitek a szezonálisan változó különleges festménykollekciót is, amelyek mindegyike mi mást is ábrázolna, mint macskákat. A galéria után érdekességeket tudhattok meg a cicák rejtélyes világáról, ezután pedig egy kvíz keretein belül tesztelhetitek tudásotokat. Filmvetítés és egy relaxkuckó is vár rátok, ahol kellemes erdei hangaláfestéssel kapcsolódhattok ki a kiskedvencek társaságában.

Nyeremény: belépő 2 fő részére

Locked Room & AROOM

A Locked Room és AROOM bravúros szabadulószobáiban olyan, különböző tematikájú kalandjátékokat próbálhattok ki, amelyekkel garantáltan levezethetitek a hétköznapok okozta stresszt. A két helyszínen összesen 12 féle izgalmas szoba közül válogathattok. Ha a borzongás érdekel titeket, akkor a Locked Room, azon belül pedig a Bunker Heist, a Zodiákus Gyilkos, a Sorozatgyilkos, a Motel, a Heisenberg Project és a Seven Hill szabadulószobákat ajánljuk nektek. Amennyiben viszont egy kalózhajó fedélzetén, egy zombitámadásban vagy Pablo Escobar hagyatékában merülnétek el, akkor az AROOM szobáit javasoljuk. A lista még így sem teljes, úgyhogy biztosan találtok majd kedvetekre való tematikát.

Nyeremény: belépő 2 fő részére

Budapest Retro Élményközpont

Igazán különleges időutazásban lehet részünk a Budapest Retro Élményközpontban, akár éltünk már a múzeum által újra megelevenített korban, akár csak kíváncsiak vagyunk, milyen lehetett az élet szüleink, nagyszüleink korában. A háromszintes komplexum olyan interaktív meglepetéseket tartogat a múltból, amelyeket kipróbálva, esetleg felpróbálva garantáltan felültök majd a nosztalgiavonatra. Az élményekkel teleszőtt látogatás után érdemes betérni a fogadótérként is szolgáló bisztróba, ahol a Turbó rágótól a kakasnyalókán és retró melegszendvicsen át a Bambiig bármit megkóstolhatunk. Amennyiben elégedettek voltatok a látogatással, a múzeumban megváltott ajándékjeggyel kedveskedhettek szeretteiteknek karácsonyra.

Nyeremény: belépő 2 fő részére

Alkotásutca

Az Alkotásutca élményfestései nem igényelnek semmiféle művészi előképzettséget, csak rátok van szükség, az eszközökre és egy képzett instruktorra, aki megmutatja nektek, hogy festeni sokkal egyszerűbb, mint elsőre gondolnátok. A 2-3 órás csoportos festés alkalmával garantáltan kikapcsolódhatunk, az alkalom végén pedig egy csodálatos festménnyel távozhatunk – és persze rengeteg élménnyel, amit az alkotás öröme okoz. Az élményfestés mellett szeretnénk az otthoni alkotásra is ösztönözni benneteket, ezért a nyertes kiválaszthat két darab számfestő készletet, bármelyik kategóriából. A keretre feszített, számozott kifestőkészlet előrajzolt vászonnal, akrilfestékekkel, ecsettel és segédlettel érkezik. A számfestés javítja a koncentrációt és a memóriát, kikapcsol, segít ellazulni és kifinomultabb motorikus képességeket alakít ki, ezért mindenkinek ajánljuk ezt a szuper időtöltést!

Nyeremény: élményfestés 2 fő részére + 2 db választható otthoni számfestő készlet

PÁNiQ-SZOBA

Budapest legnépszerűbb szabadulószobájának repertoárja folyamatosan bővül, így a három belvárosi helyszínen már 14 különböző hangulatú és nehézségű szobában tesztelhetitek rátermettségeteket és azt, hogyan dolgoztok együtt csapatban. Az egyedien berendezett és jól megtervezett pályákon a már megszokott, klasszikus megoldások mellett harmadik generációs rejtelmek is megtalálhatóak, így újfajta megközelítésből próbálhattok meg kiszabadulni. Ebben a feszültséggel teli állapotban egyaránt részesei lehettek egy nyomozós küldetésnek, rajtatok állhat a világ megmentése vagy misztikus környezetben kalandozhattok. És ez még nem minden! A kijutáshoz egyaránt fontos lesz a logikai gondolkodás és a csapatmunka, hiszen a helyiség bármelyik sarka fontos kulcsa lehet a megfejtésnek.

Nyeremény: belépő 2 fő részére (Fontos tudnivaló, hogy a voucheren szereplő 4 hónap helyett fél évig felhasználhatjátok a jegyeket!)

Madhouse

A főváros megkerülhetetlen gasztrojátszótere, a multifunkciós Madhouse minden alkalommal tud számunkra meglepetéssel szolgálni. Ebben a folytonos megújulásban segítségére van 24, habzó örömmel teli, kifogyhatatlan sörcsapja, széles natúrborválasztéka, akárcsak inspirációval teli, szüntelenül megújuló étlapja. A náluk eltöltött időben nincs olyan pillanat, mikor unatkozásra kellene adnunk a fejünket, lévén, hogy a megismételhetetlen gasztronómiai élmény mellett számtalan izgalmas eseménnyel, programmal, sőt mi több, sörmesteri előadással várnak szélesre tárt ajtókkal bennünket.

Nyeremény: háromfogásos sörvacsora sörkóstolóval 2 fő részére

Westend Winter Wonderland

A korábbi évekhez hasonlóan idén is igazi téli csodavilággá változik a Westend tetőkertje, hogy méltó módon hangolódhassunk a közelgő ünnepekre. A december 30-ig tartó eseménysorozat részeként megnyitja kapuit a korcsolyapálya, így a téli sportok szerelmesei is maradéktalanul átérezhetik az ünnepi meghittséget. A jégpálya mellett lenyűgöző fényekben pompázó körhintával és kézműves vásárral kedveskednek kicsiknek és nagyoknak egyaránt, a megfáradt korcsolyázóknak pedig fűtött sátorral, valamint lélekmelengető téli ételekkel és italokkal készülnek a város felett. A helyszínen korcsolyabérlésre is van lehetőség.

Nyeremény: belépő a korcsolyapályára 2 fő részére + 20.000 Ft értékű fogyasztás a Winter Wonderlandben kiállított Juhász Testvérek truck és a Jack&Wine pult kínálatából

Csodák Palotája

Egész napos családi kalandra invitál a Csodák Palotája Óbudán! A játszva tanulásra ösztönző élményközpontban több mint 250 interaktív játék, élményvetítések, szabadulószobák és lenyűgöző attrakciók várják, hogy kicsikkel és nagyokkal egyaránt megismertessék a fizika csodálatos világát. Üljetek be egy holdjáróba és landoljatok a Marson, menjetek végig a tükörlabirintuson, légkosarazzatok, vagy fessen rólatok egy képet Picasso! A lehetőségek száma szinte végtelen, próbáljatok ki annyi játékot, amennyit csak tudtok!

Nyeremény: családi belépő 2 felnőtt és 2 gyermek részére

Édes Mackó kürtőskalács-cukrászda

A főváros, sőt mi több, Magyarország első és megnyitása óta egyetlen kürtőskalács-cukrászdájában, az Édes Mackóban a legelső pillanattól kezdve nem ismernek lehetetlent. A télen-nyáron nemcsak kezet, de szívet is melengető desszertjeik krémekkel töltve, fondüként mártogatva, madártejben fürdőzve, sőt mi több, kürtősbonként is maximálisan megállják helyüket. Szinte minden finomságot magába foglaló négyfős, családi brunch menüjüknek hála pedig a család apraja-nagyja elégedetten dől majd hátra.

Nyeremény: családi brunch 4 fő részére

Budapest Park Jégvilág

December elsején nyit a nyáron koncerteknek otthont adó Budapest Park varázslatos jégvilága, ami a tavalyi évhez képest még nagyobb korcsolyapályával és számos újdonsággal várja a látogatókat. A filmbe illő, ünnepi fényekkel kivilágított helyszínen hangulatos jégfolyosóval kibővített, 1500 négyzetméteres korcsolyapályán adózhatunk az aktív téli időtöltés oltárán, méghozzá a legjobb slágerek társaságában. A pihenők alatt szezonális ételek és italok sietnek segítségünkre, de akár remek programokat is elcsíphetünk a Parkban. Érkezik például a jégre a Mikulás, PöttömPartyra várják a családokat, a bulizni vágyók pedig Jégdiszkóban rázhatják.

Nyeremény: belépő a korcsolyapályára 4 fő részére

Svábhegyi Csillagvizsgáló

Fedezd fel a világegyetem titkait Budapest legnagyobb és legromantikusabb csillagvizsgálójában! A Svábhegyi Csillagvizsgáló a Svábhegy tetején, a Normafától mindössze pár száz méterre, ősfás környezetben található. A gyönyörű parkban többek között három csillagvizsgáló kupola és a főváros legnagyobb távcsöve várja a csillagászat iránt érdeklődőket, akik izgalmas események keretein belül tudhatnak meg többet a csillagok titkos világáról. A családokat szeretettel várják a délelőtti Asztro-matiné programokra, melyeken interaktív módon, játékosan mutatják be a jelenségeket a csillagvizsgáló szakértői. (A nyereményjátékon az Asztro-matiné programra szóló belépőkön túl két Svábhegyi Csillagfestő színezőt is kisorsolunk.)

Nyeremény: családi belépő egy szombati Asztro-matiné programra 4 fő részére + 2 db Svábhegyi Csillagfestő színező

FIRST Craft Beer

Amennyiben mindig is kíváncsiak voltatok a kézműves sör elkészítésének folyamatára, szívesen megismerkednétek a minőségi sör alapanyagaival, vagy a sörfőzéshez szükséges technológiáról szeretnétek többet megtudni, akkor a FIRST Craft Beer Váci úti üzemében szervezett főzdetúrát nektek találták ki! Az ország egyik legnagyobb kézműves sörfőzdéjében végigjárhatjátok a folyékony kenyér születésének állomásait, egészen a csomagolásig. Eközben és utána pedig megízlelhetitek a frissen készült, jobbnál jobb söröket a FIRST Craft Beer Taproomjában. Edukáció és sörkóstolás egy helyen – ennél több nem is kell!

Nyeremény: főzdetúra 4 fő részére

Landventure

A Landventure egy városi nyomozós játék, amelynek köszönhetően eddig ismeretlen és igazán különleges módon fedezhetjük fel Magyarország egyes szegmenseit. A játék során különböző rejtélyes küldetéseken keresztül jutunk közelebb a megoldáshoz, eközben pedig szórakoztató módon ismerhetjük meg hazánk legkülönlegesebb részeit. A küldetést a nap bármely szakaszában elkezdhetitek, a kötöttségek nélküli játék teljesítéséhez csak egy okostelefonra van szükségetek. Sőt, még akkor sem kell kétségbe esni, ha elakadnátok, az applikáció ilyen esetekben segítséget nyújt majd nektek. A voucher országszerte beváltható!

Nyeremény: egy választható városi kalandjáték

Szépművészeti Múzeum

Állandó kiállításaival, nagy hírű időszakos tárlataival nemcsak Budapest világörökségi helyszíne, de a fővárosi kultúra példátlan origójának is számít a Szépművészeti Múzeum. A képzőművészet remekeinek otthont adó múzeum falai nem restek világhírű alkotókat, alkotásaikat és átfogó életműveiket bemutatni, megszólítva ezzel a szélesebb közönséget. Járd be tárlatvezetéssel vagy egy önálló felfedezésen az idén Bosch, Matisse és El Greco műveit is őrző épületet, ahol a múlt alkotásainak tükrén keresztül ismerheted meg a jelent.

Nyeremény: belépő 2 fő részére egy választható kiállításra

