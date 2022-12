7+1 budapesti bejglilelőhely, ha a legfinomabbakkal ünnepelnéd a karácsonyt

Elképzelhetetlen a karácsony reggel kávéba mártogatott bejgli nélkül. Ha idén inkább beszereznéd, nem pedig otthon sütnéd, ajánlunk néhány helyet, ahonnan könnyen hazaviheted őket.

Búzakovász Kézműves Pékség

A kiváló minőségű, hazai alapanyagokból, természetes kovásszal készült termékeiről híres Búzakovász Kézműves Pékség mind a 8 budapesti helyszíne bejglibirodalommá válik decemberben. Mielőtt azonban eldöntenétek, hogy diós vagy mákos bejglijük mellett teszitek le voksotokat, feltétlenül tegyétek próbára és kóstoljátok meg őket valamelyik pékségükben.

8 helyszínen Budapesten | Weboldal | Facebook

Coffee Benito

Útban épp a Szabó Ervin Könyvtár vagy a Palotanegyed szíve felé, netalán egy ráérős brunch alkalmával is beszerezhetitek a jól megérdemelt ünnepi bejgliteket. A flódnis jóvoltából a Coffee Benito-ban diósból és mákosból tudtok választani az ünnepi kávé mellé.

1082 Budapest, Baross u. 1. | Facebook

Delicious Choice

Az egyedi tortáiról és desszertjeiről szerte a fővárosban híres Delicious Choice háza tájára is megérkeztek a karácsony elmaradhatatlan ízei. Bejglijeiket diós, mákos és pisztáciás töltelékkel, mazsola és kandírozott narancs feltéttel kínálják. December 18-ig leadott rendeléseiteket december 22-én és 23-án tudjátok személyesen átvenni.

Facebook

KIOSK Budapest

A belváros szívében, az Erzsébet híd pesti lábánál található KIOSK Budapest éttermében sem maradunk mennyei karácsonyi desszertek nélkül. Rendelni náluk diós és mákos bejgliből lehet, melyet december 23-án és 24-én tudtok átvenni és még frissen, azon melegében a karácsonyi asztalra tenni.

1056 Budapest, Március 15. tér 4. | Weboldal | Facebook

La Téne Badacsony pop-up

Novemberben Badacsony Budapestre, nem máshova, mint a Bartók Béla útra költözött. A badacsonyi La Téne finomságaiért immár nem kell nyakunkba vennünk a Balatont, hiszen karnyújtásnyi közelségbe hozták kínálatuk és karácsonyi finomságaik legjavát. Náluk diósból, mákosból, nutellás-törökmogyorósból, illetve pisztáciásból tudtok rendelni.

1114 Budapest, Bartók Béla út 35. | Weboldal | Facebook

Megszegett Ígéret Pékműhely

Bejglirendelésre és spontán bejglivásárlásra is elcsábulhattok a Megszegett Ígéret Pékműhelyébe, ahol a legnépszerűbb töltelékekkel készítik nagy-nagy szeretettel az ünnepi bejgliket. A diós bejglit rummal és narancshéjjal, a mákost szilvalekvárral és áfonyával, míg a gesztenyést rumos meggyel bolondítják meg.

1117 Budapest, Fehérvári út 46. | Facebook

Andriska Pékbisztró x Alessio

A Kővágóörsről ismerős Andriska Pékbisztró Budapestre is elhozza mákos-aszalt szilvás és diós-aszalt barackos valódi tejjel és vajjal, mencshelyi lekvárral megtöltött bejglijét. Ebben segítségére a pasaréti Alessio lesz, ahol a rendelést követően személyesen vehetitek át a karácsonyi édességet, akár díszdobozba csomagolva.

Személyes átvétel: 1026 Budapest, Pasaréti út 55. | Weboldal | Facebook

+1 Vagamary Cukrászda

Mennyei szénhidrátcsökkentett bejglijeik mellett az idei szezonra édesítőszermentes bejgliket is készít a Vagamary Cukrászda. A paksi, pécsi és dunaújvárosi cukrászdáikban, illetve számos más városban elérhető, de még futárszolgálattal is kérhető bejgliket dióval és mákkal töltve, glutén- és tejmentesen, édesítőszerrel, sőt mi több, almacukorral édesítve vagy akár vegán verzióban is kérhetjük. Így az ételérzékenységgel küzdőknek sem kell lemondaniuk a karácsony egyik legfinomabb édességéről.

Weboldal | Facebook

Ha a bejgli mellé beszereznéd a karácsony legfinomabb ízeit: