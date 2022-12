Ajándékozz élményt! 7 ajándékötlet, aminek biztosan örül majd a család

Az elmúlt években egyre többen erősítik az élményajándékozók táborát, hiszen a tárgyaknál sokkal nagyobb örömöt adhat a szeretteinkkel együtt töltött idő. Válogatásunkban segítünk eligazodni azoknak, akik még nem biztosak az idei ajándékötleteikben.

Landventure

A Landventure városi nyomozós játékainak köszönhetően egyedülálló módon fedezhetjük fel Budapest egyes részeit, különböző rejtélyes küldetéseken keresztül. A nap bármely szakaszában rugalmasan játszható, kötöttségek nélküli nyomozós séta feladványainak teljesítéséhez csak egy okostelefonra van szükség. Ezzel a kalandokkal teli élménnyel pedig már személyre szabható ajándékként is kedveskedhetünk szeretteinknek idén karácsonykor. A saját szöveggel személyre szabható ajándékutalvány beváltásával a szerencsés megajándékozott bármelyik általa választott küldetést teljesítheti, akár egyedül, párban vagy csapatban indulna.

Michael Bublé-koncert

Kilenc év után ismét Budapesten koncertezik a többszörös Grammy- és Juno-díjas művész, Michael Bublé. A kanadai énekes az MVM Dome színpadán tér vissza február 8-án, hogy saját, utánozhatatlan stílusában előadhassa már jól ismert, mégis időtlen slágereit, eközben pedig megnevettesse, táncra perdítse vagy akár megríkassa a közönséget. A Higher Tour elnevezésű koncertsorozat jegyértékesítése már októberben elkezdődött, de még simán lecsaphattok a jegyekre, amennyiben ezzel az utánozhatatlan élménnyel kedveskednétek a szeretteiteknek karácsonyra.

Imagine

Az Imagine utalványa nemcsak azért az egyik legjobb élményajándék, mert lejárati idő nélkül és bármelyik tematikus sétájukra beváltható, hanem azért is, mert egy kulcs a zsebedben, amivel kinyithatod Budapest, Pécs, Debrecen és Veszprém titkos rejtekhelyeit és történeteit. Ráadásul akár rögtön be is jelentkezhetsz vele a karácsonyi sétájukra, hogy ünnepi kóstolókkal tarkítva sétáljátok be évszázadok karácsonyait a belvárosban. Garantáljuk, hogy az ajándékkártyával olyan túrákon vehettek részt, ahol a szórakoztató és emellett mély tartalom úgy fogja keretezni az együtt töltött időt, hogy sokáig veletek marad az élmény!

ÜGETŐSZILVESZTER 2022

Sokak számára ismerős lehet a Kincsem Parkban minden évben megrendezésre kerülő Ügetőszilveszter, hiszen 1999 óta Budapest legnagyobb szabadtéri óévbúcsúztató sporteseményeként tartják számon. Az esemény valójában egy szilveszteri before party, ahol 13 órától egészen este 8 óráig várják az érdeklődőket ügetőfutamokkal, agárversennyel, finom ételekkel és italokkal, a nap végén pedig tűzijátékkal. A szervezők idén is jól felkészülnek a várható hidegre, így egy hatalmas fűtött bulisátorban várnak benneteket, ahol a versenyek mellett DJ Smash lesz a hangulatfelelős.

1101 Budapest, Albertirsai út 2-4. | Weboldal >>

Margitszigeti Szabadtéri Színház

Az adventi ajándék- és kedvezménykártya a Margitszigeti Szabadtéri Színház exkluzív ünnepi ajánlata. A színház 33%-os kedvezményt magába foglaló, egyedi lehetőségével 20 ezer forint befizetése után 30 ezer forint értékben vásárolhattok jegyet a 2023-as évad előadásaira. És ez még nem minden! Az ajándékkártyán szereplő összeg felhasználását követően 20%-os kedvezményt kaptok a további jegyvásárlásokra, valamint a színház kedvezményes szolgáltatásait is igénybe vehetitek. Az ajándékkártyák limitált példányszámban kaphatóak, további információért kattintsatok IDE.

1007 Budapest, Margitsziget Szabadtéri Színpad és Víztorony 23800/3 hrsz. | Weboldal >>

BalloonFly

Télen sem kell lemondanunk a városligeti léghajózás felejthetetlen élményéről, hiszen a BalloonFly járatai egészen december 31-ig az egekbe röpítenek bennünket. A Szinyei Merse Pál Léghajó című festményét életre keltő látványosság reggel 10 óra és este 6 óra között, menetrendszerűen emelkedik a magasba, fedélzetén pedig fel- és leszállással együtt 15 percet tölthetünk el. Egy biztos, a 150 méteres magasságból csodálatos kilátás tárul elénk a fővárosra. A hőlégballonon összesen 30 ember fér el, de kérhetünk privát repülést, vagy választhatjuk a családi jegyet is. Bármelyikre essen a választásotok, karácsonyi ajándéknak mindenképp kiváló lesz!

1148 Budapest, Mimóza domb, Városliget | Weboldal >>

Városmajori Szabadtéri Színpad

Érdemes lesz a Városmajori Szabadtéri Színpad ajándékkártyáit választanotok, hiszen náluk az élmények mellé még tárgyi ajándékok is járnak. Karácsonyi csomagjaikat úgy állították össze, hogy a kivételes színházi pillanatokat hozó ajándékkártyák mellé meglepetésül válogatást adnak a Nekedterem.hu ínycsiklandó termékeiből – a csomagok ára 100%-ban levásárolható színházjegyekre, a többi különleges termék pedig extra ajándék. Az ajándékcsomag háromféle árkategóriában megvásárolható, további részletekért kattintsatok IDE.

1122 Budapest, Városmajor 6835/17 hrsz. | Weboldal

