25+ varázslatos Mikulás-program 2022-ben Budapesten és környékén – nem csak gyerekeknek

2022-ben a Mikulás napja keddre esik, így az azt megelőző és az azt követő hétvégén is lesznek kapcsolódó programok Budapesten és környékén. Összegyűjtöttük nektek a legjobbakat! Nem csak gyerekeknek!

Mikulás Matiné a Sugár Moziban! (2022. december 1-7.)

Egész héten matinévetítésekkel várják a piciket és nagyokat, melyeken a közelmúlt legjobb mesefilmjeit nézhetik meg, kedvezményes jegyáron.

Facebook-esemény >>

Mikulás manói a Kösziben (2022. december 3.)

Mikulás elkeseredett, ugyanis a pedáns kis manói annyi rossz gyereket írtak össze, hogy alig maradt olyan, akinek vihetne ajándékot. Ám remek ötlete támad: hogy bebizonyítsa, hogy minden gyerek jó a szíve mélyén, elküldi legcsintalanabb manóját, Pankát és olvadozó hóember barátját, hogy keressenek jógyerekeket. A közönségben ülő gyerekek segítenek ebben a vidám játékban – Mikulás pedig a darab végén boldogan láthatja meg a sok jógyereket mind a közönségben, mind Pankában.

Facebook-esemény >>

Az ál-kukás Mikulás – Danubia Zenekar // BMC (2022. december 3.)

Tavaly a Mikulás hó és karácsonyi hangulat hiányában pályát módosított, és kukásnak állt, kalandjai során az ellenségei sem tudták megállítani, megszervezett egy környezetvédelmi mozgalmat, majd a Macskanővel örökbe fogadta Rudolfot. A történet azonban nem ér itt véget: váratlanul ugyanis egy szép reggelen vastag hótakaró látványára ébred, és megszólal benne a köteleségtudat és a nosztalgia. Hogy innen hová kanyarodik tovább a történet, az csak ifjú közönségen múlik, akik aktívan alakítják a további cselekményt, a zenészek pedig mindenre felkészülten és elszántan öntik hangokba a közös történet új fordulatait. Közösségi mese- és zeneszerzés élő zenekarral.

Facebook-esemény >>

Még nem késő üzenni a Télapónak:

Mikulás-váró kézműves foglalkozás // 3K (2022. december 3.)

Közös családi alkotás, kreatív Mikulás-dekorációk készítése – ez vár rátok a 3K Kaszásdűlői Kulturális Központban.

Facebook-esemény >>

Mikulás a Budakeszi Vadasparkban (2022. december 3.)

A fehérszakállú szuper ajándékcsomagokkal várja a gyerekeket, utána körbesétálja a Vadasparkot, megnézi, hogy hogy vannak a jószágok, persze a gyerekek és a közönség társaságában.

Tobábbi infók >>

Mikulás MeseHáz a Tündérkert Közösségi Térben (2022. december 3-6.)

Mesekoncert, színház, mézeskalács műhely és Miklás-váró játszóház vár titeket Budán a Tündérkert Közösségi Térben.

Facebook-esemény >>

Mikulás a jégen ✦ Városligeti Műjégpálya ✦ (2022. december 3-6.)

Szerencsére a Mikulás is látta, hogy az utóbbi évben milyen jól viselkedtetek, így eljön hozzátok korcsolyán – most nem is csak egy napon, de szombattól keddig több alkalommal is meglátogatja majd a Városligeti Műjégpályát, a puttonyában finomságokkal.

Facebook-esemény >>

Gryllus Vilmos – Nótás Mikulás (2022. december 4.)

Gryllus Vilmos Mikulás-váró koncertje. „Nótás Mikulás, flótás, pikulás, jön a sok jóval, hegedű, szóval. Csellón muzsikál, csizmám tele már, mosolyog, hallgat, haza úgy ballag.”

Facebook-esemény >>

Mikulás-nap a Pancs Gasztroplaccal (2022. december 4.)

Mikulás-váró ünnepi forgataggal, vásárral, ebéddel és közösségi programokkal vár titeket december 4-én a Pancs. A Mikulás egészen az Északi-sarkról látogat a Ferenc térre, hogy 150 csomagot ajándékozhasson a csillogó szemű gyerekeknek.

Facebook-esemény >>

Rutkai Bori Banda: Helló Télapó! (2022. december 4.)

Mikulás-váró bábos koncertszínház Rutkai Borival és bandájával a Marczibányi Téri Művelődési Központban.

Facebook-esemény >>

Mikulás-váró túra gyerekeknek (2022. december 4.)

Ezen a túrán egy titkos térkép segítségével kerülhettek közelebb a Mikulás puttonyához. Furfangos feladatok, jó kedv, kacagás és persze a Mikulás is biztosan feltűnik majd.

Facebook-esemény >>

Mikulás-napi mesés játék Budapesten (2022. december 4.)

Hová lettek a mikuláscsomagok? Felfedezés, játék és nyomozás a szabadban. Segíts a Mikulásnak megtalálni a szánkójáról elszóródott csomagokat és a végén vigyél haza te is egyet! 1 család, 6 állomás és 12 QR-kóddal lehívható játékos feladat. Vajon megkerülnek-e az ajándékok, és hogyan végződik a kalandos történet?

Facebook-esemény >>

Szezonzáró a Mikulással // Vasúttörténeti Park (2022. december 4.)

A Mikulás december 4-én, vasárnap ellátogat a Vasúttörténeti Parkba, hogy ismét felejthetetlenné tegye a szezonzáró eseményt. A Vasúttörténeti Park ünnepi díszben, sok-sok színes programmal vár minden látogatót idén utoljára.

Facebook-esemény >>

Mikulás-járás – Gyermektáncház a Bem Táncegyüttessel (2022. december 4.)

Szeretettel várnaak minden játszani, táncolni, énekelni vágyó kicsit és nagyot Újpesten a Bem Néptánc együttes élőzenés táncházában.

Facebook-esemény >>

Betoppan hozzátok a Mikulás a Winter Wonderlandbe (2022. december 4.)

Veronaki Rénboci csalogató koncert, a Steps On Ice SE jégtáncbemutatója, kézműves programok és persze a Mikulás is vár rátok a Westend Tetőkertjében.

Facebook-esemény >>

Mikulás érkezik a veresegyházi Medveotthonba (2022. december 4., 6.)

A medvéken és Mikuláson túl élő zenével, kisvonatozással és manós játékkal várnak titeket a veresegyházi medveotthonban.

Facebook-esemény >>

Mikulás a Pihenő anyagbarát kávézóban (2022. december 5.)

Sok dallal, közös énekléssel, forró teával, forró csokival (és kávéval) és töménytelen bejglivel várnak titeket a Pihenőben. És persze a Mikulás eljön, hogy találkozzon veletek és megajándékozza a gyerekeket.

Facebook-esemény >>

Mikulás-napi programok Budapesten 2022-ben

Mikulás az Állatkertben (2022. december 6.)

A Mikulás legtöbbször a Mikulás-lakban tartózkodik majd, melyet a Kisszikla Barlang termében találhattok meg, de időnként egy-egy kört is tesz az Állatkert sétaútjain. Várja a verset mondó gyermekeket és apró ajándékokat oszt a legbátrabbaknak, sőt közös fotót is készíthettek vele. Ezen a napon kreatív kézműves foglalkozáson is részt vehettek a Barlang teremben, ahol többek között karácsonyi mézeskalács díszítést is kipróbálhatjátok.

További infók >>

MikulásGyár koncertek // Városháza tér (2022. december 6.)

Dececeber 6-án többek közt Szavják András interaktív tánc show-ját, Gyenis Erika gyerekkoncertjét, Péli Barna és Horváth Tamás koncertjét tekinthetitek meg a Városhaza téren.

Részletes program >>

Mikulás a jégen – Budapest Park Jégvilág (2022. december 6.)

December 6-án korizz együtt a Mikulással a Park jégpályáján!

Facebook-esemény >>

A Tropicariumba látogat a Mikulás (2022. december 6.)

A Tropicariumba is ellátogat a Mikulás december 6-án kedden, 10:00 – 17:00 óráig. Minden gyerek meglepetést kap tőle és elkészíthetitek közös fényképeteket a nagy akvárium előtt a hatalmas cápákkal a háttérben. Ezen a napon, 14:30-kor, a búvármikulás viszi le a cápás akváriumba a feldíszített karácsonyfát.

További infók >>

Csala és a Télapó – Nefelejcs Bábszínház előadása // Csili Művelődési Központ (2022. december 6.)

„Úgy várom már, hogy jöjjön a Télapó! Úgy várom már, hogy lássam a Télapót! Úgy várom már, mert nem láttam még soha, azt sem tudom, merre van otthona!” – énekli izgatottan Finci, a kisegér, s ez az izgalom mindenkit betölt az erdőben. Nem is csoda, hiszen ma jön a Télapó! De vajon mindenkihez elmegy? Csala, a rókakölyök, nem biztos ebben, ezért csellel ráveszi Fincit, hogy most az egyszer segítsen neki.

Facebook-esemény >>

Mikulás program a MOM Játszóházban (2022. december 9.)

Bábjátékkal, kincskereséssel, bingóval és északi sarki akadálypályával várnak titeket MOM Játszóházban.

Facebook-esemény >>

Mikulás és karácsonyi fényvonatozás Gödöllőn (2022. december 9., 10., 11., 16., 17., 18.)

A körülbelül 60 perces program keretében mindenkinek lehetősége van a Mikulással való találkozásra és beszélgetésre majd a csomagok kiosztása után egy kb. 20 perces vonatutat tehettek a Gödöllői Erdei Vasút szakaszán. A gyermekek karácsonyi díszeket is készíthetnek, amit ezután haza is vihetnek.

Facebook-esemény >>

További vasúti élmények 2022 karácsonyán:

Bio Mikulás az Öko Zsibongón! (2022. december 11.)

A zöld Bio Mikulás egészséges és valódi finomságokat forró kakaót hoz a gyerekeknek. A helyszínen a Liszt Ferenc-díjas Dévai Nagy Kamilla énekel majd a gyerekeknek.

Facebook-esemény >>