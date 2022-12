40+ kihagyhatatlan program Budapesten a második adventi hétvégén

Temérdek tartalmas hétvégi programmal vár bennünket Budapest december elején is. Téli csodavilágokat, műjégpályákat, adventi vásárokat, szuper gasztro- és moziélményeket, családi programokat, kiállításokat, koncerteket és bulikat is ajánlunk – nektek csak ki kell választani a hozzátok illőt!

Többnapos hétvégi programok Budapesten

Szezonváró hütteparty a Pántlikában (egész hétvégén)

Mielőtt téli álomba szenderülne a Városliget közkedvelt, szabadtéri zarándokhelye egy hüttehangulatot idéző záróhétvégével búcsúzik tőlünk, amelyen végigkóstolhatjuk a különleges ízvilágú itallapjukat is. Az alkoholmentes italok között sorakozik a macikávé, mennyei forró csoki és a fűszeres alma, az alkoholos lélekmelengetők között pedig helyet kaptak a különféle forralt borok, a fűszeres aranyalma és a forró tubi is, amelyhez hasonlót még biztosan nem kóstoltatok. Lötyögjetek egy utolsót a város közkedvelt retró bárjában és koccintsatok a tavaszi viszontlátásra.

11. Budapesti Zsidó és Izraeli Filmfesztivál (egész hétvégén)

Nevetés, sírás, gondolkodás, emlékezés és gondtalan kikapcsolódás. Nézzétek együtt az év legjobb izraeli és nemzetközi zsidó témájú filmjeit a moziban! A programot premier előtti vetítések, hazai forgalmazásba nem kerülő játék- és dokumentumfilmek és kísérőprogramok színesítik.

Advent a Hegyvidéken / családi programok • koncertek • gasztro • vásár Városháza tér (egész hétvégén)

A Hegyvidéki Önkormányzat idén is megrendezi az Advent a Hegyvidéken elnevezésű vásárát, aminek újdonsága, hogy kisebb léptékű, működésében energiatakarékosabb lesz, ellenben a bensőséges hangulatra, a közösségekre, kikapcsolódásra és az ünnepre hangolódásra nagyobb hangsúlyt fektet.

Westend Winter Wonderland (egész hétvégén)

Varázslatos téli csodavilág fogadja a Westend Tetőkertbe látogatókat decemberben is. A főváros felett berendezett karácsonyi helyszínen korcsolyapálya, mesebeli körhinta, food truckok és fűtött sátor várja az ünnepekre hangolódni vágyókat. Természetesen a téli csemegék sem hiányozhatnak a kínálatból, melyeket a különleges programok, koncertek, kézműves foglalkozások és jégtáncbemutatók előtt, közben és után is jólesik megkóstolni. A körhinta használata a gyermekek számára ingyenes, a programokon való részvétel pedig mindenkinek a Westend applikációból letölthető kuponokkal.

Budapest Park Jégvilág (egész hétvégén)

December 1. és január 31. között ismét téli mesebirodalommá változik a Budapest Park, ami immáron 1500 négyzetméteres koripályával, továbbra is hangulatos jégfolyosóval, különleges, téli étel- és italkínálattal, káprázatos, filmbe illő fényekkel és a legparkosabb zenékkel várja a látogatókat. Az idén még nagyobb területen elhelyezkedő korcsolyapálya mellett a szervezők ráadásul számos újdonsággal is készülnek, amit már most hétvégén megtapasztalhattok.

Hello Buda Winterland (egész hétvégén)

A Hello Buda gasztroudvar már november közepén varázslatos téli birodalommá alakult át, amit január 8-ig a hét minden napján kiélvezhetünk. Azért két csúszás között érdemes hódolni a gasztroélményeknek is, amelyekkel négy étterem, a Crunchy, a Waffle Dog, a Meraki és a Cafat jóvoltából gazdagodhatunk. Az új gasztrokínálatnak, a téli programoknak és az isteni lélekmelengetőknek köszönhetően biztosan nem fogtok fázni. Hangolódjatok a karácsonyra a budai dombok lankái között!

További szuper jégpályák Budapesten:

Ferdinánd Hétvége – Babka Deli Karácsonyi Vásár (2022. december 2-3.)

A kunmadarasi Ferdinánd Bisztró csodás háziasszonya ezúttal a Babka Deli Karácsonyi Vásárában, a Victor Hugo u. 35-ben fogja nektek frissen sütni a világ legfinomabb kelttésztás tekercsét.

MikulásGyár koncertek // Városháza park (2022. december 2-4.)

Délelőtt gyerekzenekarok muzsikálnak, délután pedig óránként váltják egymást a magyar sztárok a Városháza téri színpadon. A rendezvény ingyenes.

Advent Erzsébetvárosban (2022. december 3-17.)

Decemberben vásári forgataggal, utcaszínházi attrakciókkal, családi és gyermekprogramokkal, sok-sok zenével és ünnepi hangulattal várnak titeket a Madách Imre téren.

Budapesti programok csütörtökön (2022. december 1.)

Szeretetcsoki gyűjtés a Púderben

A Púder Bárszínház idén is hivatalos csokigyűjtő ponttá válik. A csokikat a mese- és bohócdoktoroknak gyűjtik. A klassz kezdeményezésről ide kattintva olvashatsz bővebben.

Egy új hely felkeresése mindig szuper hétvégi program:

Budabeats x Nemdebár

A legbudaibb kiadó a legbudaibb bárban. Dj Gandharva és Von Yodi az oldszkúl funktól az elektróig. Only hanglemez.

Red Swamp, The Royal Freak Out, Sosevolt I Dürer

Stoner, prog és modern rock eklektikus egyvelege egy estére összegyúrva: Red Swamp, The Royal Freak Out és Sosevolt együtt a Dürerben.

Budapesti programok pénteken (2022. december 2.)

Császármorzsa // Újszínház

A történet szereplői mind ugyanazt keresik: a megváltást, melyet csak a szeretet képes közvetíteni és beteljesíteni. A valakihez tartozást, valaki figyelmének a birtoklását. A darab egy olyan felettes szeretetről beszél, amelyre a legaktuálisabban van most szükségünk. És persze nehezebb pillanatokban nem árt, ha tudjuk Isten telefonszámát.

Jónás Vera Experiment – Belső Tenger

A Jónás Vera Experiment Belső Tenger estje a zenekar és a közönség közös belső utazása a dalok és a zene mélyére a Magyar Zene Házában. A folyamatosan új utakat kereső, friss megközelítésekkel és hangzásokkal kísérletező énekesnő és zenekara a zenéjükre jellemző sokszólamúságot, és sokrétűséget ezúttal fúvósokra áthangszerelve nyitja ki.

BALATON koncert / előtte: KELET-NYUGAT, ahol vendég a Műszaki Hiba (GÖDÖR20)

A ma is élő legendás Balaton Klub még az Erzsébet téren indult az ősidőkben. Később a Central Passage épületében is működött egy darabig a Gödör Klub keretein belül. A zenekar azóta máshol talált otthonra, de továbbra is elengedhetetlen szereplője programtáblánknak. A közös múlton túl, Víg Mihály a Gödör Klubért Kulturális Egyesület elnöke. Így, és a mindenkori magyar underground zenei világ emblematikus zenekaraként, természetesen kihagyhatatlan a Gödör jubileumi sorozatából egy, a régi időket felölelő este, ahol, mint anno mindig, vendég zenekar is lesz.

Hendrix 80 @ Muzikum

Ezen a rendhagyó zenei esten Jimi Hendrix 80. születésnapja előtt tiszteleg a Hendrix Project.

Szombati programok Budapesten és környékén (2022. december 3.)

Budafoki Pincejárat

Budapest Bornegyedében, számtalan neves pezsgőkészítő cég és borászat bújuk meg, ahol a budafoki impozáns pincék minden hónap első szombatján megnyitják kapuikat a látogatók előtt. December 3-án ezúttal 16 féle izgalmas eseménnyel várják az érdeklődőket, ahol mennyei borkóstolókkal, ínyenc fogásokkal, kulisszatitkokkal, vezetett pincesétákkal, helytörténeti előadásokkal, kurátori tárlatvezetésekkel, játékos pincekvízzel, izgalmas koncertekkel és sok-sok kulturális programmal, hangolódhatunk advent második vasárnapjára. Helyenként forralt borral a kezünkben csodálhatjuk meg a negyed látnivalóit, amíg a helyszínek közötti közlekedéshez biztosított ingyenes kisbuszokra várakozunk.

Városligeti Mikulás Tájfutás

A Városligetbe idén futva érkezik a Mikulás, hiszen december 3-án első alkalommal rendezik meg a Városligeti Mikulás Tájfutást. A futók két pálya közül választhatnak, 1 vagy 2 kilométereset. A verseny igazi családi futam lesz kicsiket és nagyokat egyaránt várnak.

Téli zsongás a Hunyadi téren

Hagyományteremtő céllal idén először kerül megrendezésre a Hunyadi tér adventi vására, ahol egész napos karácsonyi koncertekkel, kézműves foglalkozásokkal, helyben készült, téli finomságokkal és egyedi, kézzel készített portékákkal várják az érdeklődőket.

Adventi Prémium Art Fair

Magyarország neves iparművészei tartanak vásárt egyedi munkáikból december elején a B32 Galériában. A környezettudatos termékek, a magyar design márkák, és a kézműves tárgyakból álló kínálat az egész család számára tartogat ajándéklehetőségeket. Legyen az ékszer, ruha, kiegészítő, gyermekjáték vagy lakásdekor, abban biztos lehet az érdeklődő, hogy minden egyes darabban szakmai alázat, alkotási vágy és az alkotói egyéniség lakozik. Csak tőlük, csak neked.

Lúdanyó további meséi // MOMkult

Lúdanyó ismét mesébe kezd ludacskáival, persze csak azután, hogy a szőrén-szálán elveszett kosarát megtalálta. Ebben a részben meglátogathatjátok a három kismalacot, majd megismerkedhettek az Álommanókkal. Ezek után Hamupipőke is színre lép, és bár mostohája megpróbálja megakadályozni, de végülis eljut a bálba, és minden jóra fordul. Előadják: Haumann Petra és a Pr-Evolution Dance Company táncosai.

„Ó, fényességes, szép hajnal…” – Bukovinai székely karácsonyi népszokások // Várkert Bazár

A bukovinai székelyek adventtől vízkeresztig tartó, karácsonyi ünnepkör legszebb népszokásait eleveníti fel dalokkal, táncokkal, mesékkel és betlehemes játékkal az „Ó, fényességes, szép hajnal” című műsor.

ArtXmas I ünnepélyes kiállítás megnyitó

30 kortárs képzőművész kapott felkérést a Lobenwein Galéria első, karácsonyi akciójára. A neves alkotók kivétel nélkül arra vállalkoztak, hogy a karácsony-ihletésű műveiken mutatják meg, mit jelent számukra az ünnep. A művészek kivétel nélkül egyedi, erre az alkalomra készült alkotásokkal vesznek részt az ArtXmas programban. Az elkészült műveket december 3-án, szombaton 17 órakor az Akvárium Klubban mutatják be.

Advent a teraszon // Villa Bagatelle

Adventi mini vásár a Villa Bagatelle kedvenceivel. Lesz kórus ének, forró tea, forralt bor és karácsonyi gömbíró workshop is.

Égigérő muzsika a Millenárison – a Müpa kihelyezett előadása

A nagy sikerre való tekintettel a Müpa mesekoncertje az idei télen ismét látható lesz, ezúttal új helyszínen, a Millenárison.

Borkóstolós Játékest // A Grund

Szombat este újra nyitott baráti játékestet szerveznek A Grundon, ezúttal borkóstolóval egybekötve. A csapatjátékokon túl 6 féle szuper különleges és finom magyar bor és ízletes tapasok is várak benneteket.

WAKA Hütte Party

Rendhagyó hütteparty a téliesített WAKA hajón, ahol finom italokkal és igazi családi hangulattal, na meg kellemes talpalávalóval várnak benneteket.

Decemberi Bor&Bár Etyeken

December 3-án az etyeki Gasztrosétányon is megkezdik az ünnepvárást. Ebből az alkalomból az Adventhez kapcsolódó finomságokkal készülnek a helyiek és egyedi vidéki bárhangulattal, hiszen a szokásos kóstolók mellett ezúttal többek között forró koktélokkal és forró csokival, rumos teával és punccsal, groggal és fantasztikus „kézből degorzsált” nyerspezsgővel is találkozhattok majd.

Budapesti programok advent második vasárnapján (2022. december 4.)

A Diótörő – Royal Ballet előadása // Várkert Mozi

A Royal Ballet ragyogó A diótörő produkcióját Peter Wright alkotta meg 1984-ben Lev Ivanov eredeti koreográfiája alapján, és bátran kijelenthetjük, azóta is Európa-szerte a legkedveltebb balettelőadások egyike. Csajkovszkij tündöklő muzsikája, a káprázatos jelmezek és díszletek és a Royal Ballet magával ragadó tánca minden korosztály számára igazi karácsonyi élménnyé teszik az előadást.

Mikulás nap a Pancs Gasztroplaccal

Mikulás-váró ünnepi forgataggal, vásárral, ebéddel és közösségi programokkal vár titeket december 4-én a Pancs.

Mikulás-váró túra gyerekeknek

Ezen a túrán egy titkos térkép segítségével kerülhettek közelebb a Mikulás puttonyához. Furfangos feladatok, jó kedv, kacagás és persze a Mikulás is biztosan feltűnik majd.

WAMP karácsonyi design vásár

A WAMP karácsonyi vásársorozata Budapest egyik legszebb panorámájával rendelkező helyszínén, a Bálna Budapest első emeletén lesz megtartva. Decemberben három alkalommal, 4-én, 11-én és 18-án válogathattok a több mint száz alkotó egyedi designtermékei közül. A belépés 500 forint.

Tribal Market- Christmas Market I.

Elsőként December 4-én vásározik a Tribal Market csapata. A helyszínt idén is a Gödör klub adja a Király utca szívében.

Még több hangulatos karácsonyi vásár Budapesten:

Kippkopp a hóban bábelőadás – Advent a Várkert Bazárban

Advent második vasárnapján Marék Veronika író nagy sikerű könyvéből készült bábjátékkal várják a legkisebbeket és a kicsit nagyobbakat.

Gardrób Közösségi Vásár

Magánembereknek szóló használt ruha vásár az ELTE Gömb Aulajában.

Mikulásváró vasárnapi kézműveskedés – Zsiráf Buda x Kidspirit

Míg a szülők a finom pizzákat és italokat élvezik, addig a gyerekek különleges játékokban és izgalmas programokban részesülnek.

Ronda Pulcsis Mikulás SUP-túra Dunaharasztin

A túra kb. 1,5 óra, igazi vadregényes környéken, inkább gyakorlottabb evezősöknek ajánlott.

Szent Efrém Férfikar / Advent Óbudán

Magyarország legnépszerűbb vokális együttese idén is visszatér az Óbudai Adventre, ahol a megszokott bizánci énekek mellett Kings&Queens című műsorukból is válogatnak, amit Londonból hazatérve mutatnak be a közönségnek.

Az Álmosvölgy legendája / Bem Mozi

Három rendkívül különös gyilkosság zaklatta fel a békés kis közösség nyugalmát. Mindhárom áldozatnak levágták a fejét, és a fejek eltűntek… A falubéliek váltig állítják, tudják, ki követte el a rémséges tetteket: nem más, mint a legendás Fejnélküli Lovas!

További – nem csak – hétvégi programok decemberben Budapesten: