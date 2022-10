Az online streamingszolgáltatón számtalan zseniális új filmet mutattak be idén. Vannak köztük misztikus, animációs, romantikus mozik, drámák és vígjátékok is. Ráadásul egy magyar remek is szerepel a legjobbak közt. Jöjjenek hát a legjobb Netflix-filmek 2022-ből!

Mindent egy lapra

A balszerencsés kosárlabdás tehetségkutató talál egy potenciális szupersztárt Spanyolországban, és megpróbálja bebizonyítani, hogy mindkettőjüknek helye van az NBA-ben.

Az unoka

Miután egy csendes irodista imádott nagyapja lelketlen csalás áldozata lesz, a férfi elhatározza, hogy saját maga szolgáltat igazságot, bármi legyen is az ára.

Nappali műszak

A Los Angeles-i vámpírvadásznak egy hete van, hogy kifizesse a gyereke tandíját és fogszabályzását. Ebbe a munkába manapság bele is lehet halni.

Bíbor szívek

A feltörekvő énekesnő érdekházasságot köt a hamarosan bevonuló tengerészgyalogossal, ám nemsokára egy tragédia túlságosan is valóságossá teszi megjátszott kapcsolatukat.

További omladozós romantikus filmek 2022-ből:

Két világ között

Miután egy tragikus balesetben elveszítette élete szerelmét, egy összetört szívű tinilány azt hiszi, hogy szerelme jeleket küld neki a síron túlról.

A tengeri fenevad

Amikor egy kislány elrejtőzik a legendás szörnyvadász hajóján, közös útjuk mindkettejük számára feltérképezetlen vizekre vezet, teli új kalandokkal.

További szuper animációs filmek 2022-ből:

Szeretem a férjemet

A szerelem és gyűlölet közti vékony határvonal halálossá válik, amikor a feleség rájön férje viszonyára, és mindketten elmennek a végsőkig, hogy megkapják, amit akarnak.

Meggyőző érvek

Nyolc éve Anne Elliotot meggyőzték, hogy ne menjen férjhez a szerény származású, jóképű férfihez. Megragadja-e a második esély a szerelemre, amikor újra találkoznak?

Az Adam-projekt

Miután az időutazó vadászpilóta, Adam Reed kénytelen kényszerleszállást végezni 2022-ben, összeáll 12 éves önmagával, hogy együtt megmentsék a jövőt.

A jég ellen

Két férfi a túlélésért harcol egy elveszett térkép után kutatva Grönland fagyos tájain. Az 1909-es dán sarkköri expedíció igaz története alapján.

Beugrottam

A gazdagok házait célba vevő graffitiművész aberrált titokra bukkan egy rejtett pincében, és olyan események láncolatát indítja el, amely veszélybe sodorja szeretteit.

Nézz mindkét irányba!

Főiskolai diplomaosztója estéjén Natalie élete párhuzamos valóságokra szakad, miután elvégez egy terhességi tesztet. Mit tartogat számára az élet és a szerelem?

További zseniális vígjátékok, nem csak a Netflixről:

A szürke ember

Amikor a kétes múltú CIA-ügynök terhelő ügynökségi titkokat tár fel, egy szociopata szélhámos ügynök vérdíjat tűz ki a fejére, és végigüldözi őt a világon.

Az árnyék a szememben

Számos koppenhágai lakos sorsa összefonódik, amikor a II. világháborúban tévedésből lebombáznak egy gyerekekkel teli iskolát. Megtörtént események alapján.

Ruby segítségével

Egy járőr arról álmodik, hogy csatlakozik az elit K-9-es egységhez, és összeáll az okos, ám pajkos menhelyi kutyussal, Rubyval. Igaz történet alapján.

Az ablakomon át

Minden a Wi-Fi-jelszóval kezdődött. Raquelnek régóta bejön jóképű szomszédja, Ares, akivel azonban még sosem beszélgetett. Vajon sikerül magába bolondítania Arest?

A legjobb dokumentumfilmek a Netflixen 2022-ben:

Mit gondolnak a macskák

Ebben az elbűvölő és imádni való dokumentumfilmben macskaszakértők próbálják megfejteni a macskaagy rejtelmeit, hogy felfedjék az igazságot karmoló kedvencük valódi képességeiről.

A Tinder-csaló

Gazdag, világjáró gyémántmogulnak adta ki magát, és a neten szedett fel nőket, majd dollármilliókat csalt ki tőlük. Most viszont néhány áldozat bosszúra készül.

Félidő

Jennifer Lopez, a világszerte ismert szupersztár bensőséges dokumentumfilmben mesél sokrétű karrierjéről és a stresszről, amelyet az állandó reflektorfény jelent.

A lány a képen

Haldokló nőt találnak egy út mellett, aki maga után hagy egy gyereket, egy férfit, aki azt állítja, hogy a férje – és egy rémálomként kibontakozó rejtélyt.

Ha a legjobb 2022-es Netflix-filmek után, kíváncsi vagy, mik most a legjobb sorozatok: