Az online streamingszolgáltatón számtalan zseniális új sorozatot mutattak be idén. Vannak köztük misztikus, vígjáték, animációs, romantikus, krimi- és drámasorozatok is. Több közülük magyar szinkronnal is megtekinthető. Jöjjenek hát a legjobb Netflix-sorozatok 2022-ből!

Az örökösnő álarca mögött

Merész vállalkozó vagy tehetséges szélhámos? Egy újságíró felfedi Anna Delvey történetét, aki elhitette a New York-i elit tagjaival, hogy ő valójában egy német örökösnő.

Kleo

A berlini fal leomlása utána egy gyilkolásra kiképzett egykori kelet-német kém elhatározza, hogy bosszút áll azokon, akik elárulták – miután kideríti, kik és miért tették.

A 81-es számú archívum

A sérült videószalagokat helyreállító levéltáros rejtélyek örvényébe keveredik, amiben szerepet kap egy eltűnt igazgató és egy démoni kultusz is.

Fülig beléd zúgtam

A felnőtté válásról szóló sorozatban Charlie és Nick rájön, hogy barátságukból több is lehet, miközben igyekeznek megtalálni helyüket az iskolában és a szerelemben.

Az ördög Ohióban

Egy pszichiáter elhatározza, hogy megvéd egy titokzatos szekta elől megszökött fiatal pácienst, ezért magához veszi, veszélybe sodorva ezzel családja és a saját életét.

Egy különleges ügyvéd, Woo

A briliáns ügyvédnő, Woo Young-woo egy menő ügyvédi iroda újoncaként, egyúttal autistaként néz szembe a kihívásokkal a tárgyalóteremben és azon kívül is.

Egy botrány anatómiája

Sophie kiváltságos élete a befolyásos politikus, James feleségeként szétesik, amikor fény derül egy botrányos titokra, és férjét megdöbbentő bűncselekménnyel vádolják.

Sandman: Az álmok fejedelme

Több évnyi bebörtönzés után Morpheusz – az Álmok királya – világokon átívelő utazásra indul, hogy megtalálja, amit elloptak tőle, és helyreállítsa hatalmát.

Egy másik énem

Három barát egy tengerparti városba érkezik, ahol kapcsolatba kerülnek spirituális énjükkel, és hirtelen szembesülnek családjuk múltbéli, feldolgozatlan traumáival.

Nő a házban szemben az utca másik oldalán a lánnyal az ablakban

A bort, gyógyszereket és rakott ételeket élénk képzelőerővel keverő Anna jóképű szomszédja megszállottjává válik, aztán egy gyilkosság szemtanúja lesz. Vagy mégsem?

MaveriX

A pörgős sorozatban motokrosszos tinik elképesztő ugrásokkal igyekeznek legyőzni riválisaikat, kihozni egymásból a legjobbat és megnyerni minden díjat.

Az igazság ára

Egy baleset után háttérbe szorult Los Angeles-i ügyvéd, Mickey Haller újraindítja karrierjét – és Lincolnját, a védjegyét -, amikor elvállal egy gyilkossági ügyet.

Csőbe húzva!

Két szerencsétlen tévészerelő egy gyilkosság helyszínén találja magát. Igyekeznek elkerülni, hogy gyanúsítottakká váljanak, de csak egyre nagyobb galibába keverednek.

A férfi a méh ellen

A vígjátéksorozatban Trevor, a kétbalkezes apuka megpróbál túljárni egy dörzsölt méhecske eszén, miközben egy flancos lakásra vigyáz – de egyre nagyobb felfordulást okoz.

Egy ház, három család

A korszakokon átívelő, sötét, animációs vígjátékban egy szegény család, egy szorongó vállalkozó és egy besavanyodott házinéni élete fonódik össze egy titokzatos házban.

Murderville

Terry Seattle, az excentrikus nyomozó mit sem sejtő sztárvendégekkel együtt próbál meg kinyomozni egy gyilkosságsorozatot ebben az improvizációs bűnügyi vígjátékban.

Éjfél a Pera Palace Hotelben

Egy történelmi isztambuli szállodában egy újságíró a múltban találja magát, és meg kell akadályoznia egy merényletet, amely megváltoztathatná a modern Törökország sorsát.

A legjobb Netflix-sorozatok 2022-ben gyerekeknek:

A nyúlszamuráj krónikái

Egy tini nyúl, aki igazi szamurájjá szeretne válni, összeáll harcos barátaival, hogy megvédjék városukat jókai szörnyektől, nindzsáktól, valamint gonosz űrlényektől.

Csészefej és Bögrearc

Kövesd nyomon az impulzív Csészefej és befolyásolható tesója, Bögrearc kétbalkezes kalandjait a népszerű videójáték alapján készült animációs sorozatban!

Bébi úr: Vissza a kiságyba

A vállalati bűncselekménnyel vádolt felnőtt Ted Templeton újra Bébi úrrá avanzsál, hogy beépüljön fivére, Tim gyerekeként.

