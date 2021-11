TOP10: A legjobb Netflix-filmek 2021-ben, amiket hiba lenne kihagyni

Az online streamingszolgáltatón számtalan új filmet mutattak be idén is, melyek közül több is elismerő kritikát kapott. Vannak köztük animációs filmek, drámák, horrorok történelmi és romantikus filmek is. Több közülük magyar szinkronnal is megtekinthető. Jöjjenek hát a legjobb Netflix-filmek 2021-ből!

Íme a TOP10, avagy a legjobb Netflix-filmek 2021-ben (a nézők pontozása alapján):

10. A kapitány küldetése (IMDB: 6,8)

Egy városokat járó, híreket olvasó polgárháborús veterán veszélyes, egész Texason átívelő kalandra indul, hogy eljuttasson egy árva lányt új otthonába.

9. Trollvadászok: A titánok felemelkedése (IMDB: 6.8)

A Trollvadászok, a Hárman a Földön és a Varázslók hősei összefognak, hogy legyőzzék a baljós ellenséget, aki a világuralom átvételével és a Föld elpusztításával fenyeget.

8. Mennyit ér egy élet? (IMDB: 6.8)

A szeptember 11-i támadások után egy ügyvéd az érzelmekkel is szembenéz, miközben dollárban próbálja kifejezni az elvesztett életek értékét. Valós események alapján.

7. Az utazás (IMDB: 6,9)

Egy házaspár egymás megölésével vetne véget a frigynek egy isten háta mögötti faházban, ám kisvártatva még nagyobb veszélyben találják magukat.

6. Pieces Of A Woman (IMDB: 7.1)

Egy tragikusan végződő otthonszülés után egy nő érzelmi válságba kerül, és gyászában teljesen elszigetelődik a férjétől és a családjától.

5. A fehér tigris (IMDB: 7.1)

A bestseller regény alapján készült filmben egy gazdag indiai család ambiciózus sofőrje esze és ravaszsága segítségével tör ki a szegénységből.

4. Ásatás (IMDB: 7.1)

A II. világháború elején egy brit özvegy felbérel egy autodidakta régészt, hogy rejtélyes képződményeket tárjon fel a földjén, de az ásatás döbbenetes felfedezéshez vezet.

3. A kívánságsárkány (IMDB: 7.2)

Az eltökélt Tin újra közel akar kerülni gyerekkori legjobb barátjához, amikor egy mágikus kívánságsárkány megismerteti vele a lehetőségek varázsát.

2. Az elfelejtett háború (IMDB: 7,5)

A II. világháborúban a Schelde folyóért vívott sorsdöntő csatában tragikus módon keresztezi egymást egy pilóta, egy náci katona és egy újonc ellenálló sorsa.

1. A Mitchellék a gépek ellen (IMDB:7,7)

Egy robotapokalipszis félbeszakítja a családi utazást. Most Mitchelléken – a világ legkülönösebb családján – van a sor, hogy megmentsék a világot.

További jó Netflix-filmek 2021-ből:

Az utolsó szerelmes levél (IMDB: 6,7)

Egy riporternő rátalál néhány szerelmes levélre 1965-ből, és elindul, hogy megoldja a titkos viszony rejtélyét, miközben saját maga is szerelmes lesz.

A gördeszkás lány (IMDB: 6,7)

Az indiai faluban élő tinilány rátalál élete sorsdöntő szenvedélyére, a gördeszkázásra, ám rögös út vár rá, ha álmait követve versenyzővé szeretne válni.

Moxie, avagy a vagány csajok visszavágnak (IMDB: 6,7)

Az anyja lázadó múltja és egy magabiztos barát által inspirált szégyenlős tini névtelen folyóiratot ad ki, hogy feltárja az iskolában jelenlévő szexizmust.

Az életteli Vivo (IMDB: 6.7)

A zeneimádó farksodró életre szóló utazásra indul, hogy beteljesítse sorsát, és elvigyen egy szerelmes dalt régi barátja helyett.

A félelem utcája 2. rész: 1978 (IMDB: 6.7)

Shadyside elátkozott városában egy gyilkos ámokfutó tartja rettegésben a Nightwing Tábor lakóit, akiknek a nyári szórakozás helyett a túlélésre kell koncentrálniuk.

Malcolm és Marie (IMDB: 6.7)

A filmpremierről hazatérő filmrendező és barátnője szerelmét parázsló feszültségek és fájdalmas felismerések teszik próbára.

A látszat ára (IMDB: 6,6)

Az 1920-as években New Yorkban egy fekete nő élete a feje tetejére áll, amikor sorsa összefonódik régi gyerekkori barátnőjével, aki fehér bőrűnek adja ki magát.

Különösen veszélyes bűnözők (IMDB: 6,5)

Az FBI profilkészítője üldözése során vonakodva csatlakozik a világ legkeresettebb műkincstolvajához, hogy elkapják a csalót, aki mindig egy lépéssel előttük jár.

Ha ennyi Netflix-film nem lenne elég, a 2021-es ajánlónk után nézd meg a 2020-as legjobbakat is: