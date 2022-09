Végtelenül bájos vendéglátóhelyre bukkantunk a Dunakanyar szívében

A váci Nagyboldogasszony-székesegyháztól csupán hét percnyi sétára található a város visszafogott és családias hangulatú vendégháza, a Lujza & Koriander, ahová nem csak a pihenés miatt érdemes betérni.

Valóra vált álom a Duna-parton

Pajor Levente és felesége, Dorka jó pár évvel ezelőtt eltervezte, hogy szeretnének egy vendégházat üzemeltetni az óceánparton vagy a hegyekben, utazásaik során pedig sorra gyűjtötték az inspirációt. Ehhez csatlakozott Levi húga, Heni is, aki cukrászként korábban működtetett már egy sütiműhelyet Budán, ami az ingázás miatt egy idő után távolinak bizonyult Vácról.

Nem sokkal később, 2018-ban eladóvá vált egy ingatlan a váci Duna-parton, ami pont tökéletes volt ahhoz, hogy ők hárman megnyithassák közös helyüket, valóra váltva benne saját álmaikat. Így lett kávézó, reggelizőhely, cukrászműhely és egyben vendégház a családi vállalkozásként működő Lujza & Koriander.

A házat felújították, kialakítottak egy hangulatos teraszt, és valamelyest a vízparti koncepció is megmaradt, hiszen a Duna partjához közel nyitották meg a helyet. A név maga is hármukat képviseli, a Lujza Heni kiskori beceneve, a koriander Dorka kedvenc fűszere – ami az ételeikben is több helyen visszaköszön -, az “és” pedig Levi, aki összeköti kettőjüket.

Hangulatos vendégszobák

A vendégházban összesen nyolc szoba van, ebből hat közvetlenül a Dunára néz, és mindegyikhez tartozik egy-egy erkély. A minimalista stílusban berendezett tematikus szobákat az ételekhez és italokhoz használt növényekről nevezték el, így van többek között például bodza, kamilla, rozmaring és vanília is, a szobák színvilága pedig azt a növényt képviseli, amiről elnevezték.

A házban emellett van még szauna is, és amennyiben bringázni támad kedvünk a Dunakanyar gyönyörű dombságaiban, arra is van lehetőség, hiszen még e-bike is bérelhető náluk.

Fókuszban a fenntarthatóság

A Lujza & Koriander tekintetében több fronton is törekednek arra, hogy amit lehet, helyiektől szerezzenek be, az alapanyagoktól kezdve a szakembereken át a tányérokig. A főzés utáni maradékot és a kávézaccot is komposztálják, ha pedig marad valamennyi étel, azt nem dobják ki, inkább elosztják egymás között, vagy főznek még hozzá és ún. Family Meal-t tartanak a staffnak.

Emellett nem árulunk műanyag palackos üdítőt, újrahasznosítják az esővizet, valamint megkapták a Felelős Gasztrohős fenntartható vendéglátóhely minősítését, azon belül is az inspiráló fokozatot. Ez is tökéletesen mutatja, hogy mennyire fontos számukra a fenntarthatóság és a családias légkör megteremtése.

Ez a fajta családiasság a konyhában is visszaköszön, hiszen két szakáccsal karöltve Dorka készíti el az ételeket, amelyeknek egyben kitalálói is ők, Heni pedig a cukrászműhelyben (Ribizli Édesműhely) süti a finomabbnál finomabb süteményeket, egyedi tortákat és esküvői megrendeléseket, két másik cukrásszal. Levi szenvedélye a kávé, ezért ő ügyel arra, hogy minden rendben legyen ezen a fronton és ő határozza meg, milyen fajta kávét használnak, valamint intézi a Lujza & Koriander körüli teendőket.

Szezonális alapanyagok és nemzetközi ízvilág

A folyamatosan változó menüsoron található fogások mindegyike egészséges és főként szezonális alapanyagokból készül. Mivel mindhárman kedvelik a keleti-, közel-keleti ételeket, ezért több fogásba is belecsempészik ezt az ízvilágot.

Az almalé a Börzsönyből érkezik, a szörpjeik Vácon készülnek nógrádi gyümölcsből, a húsokat egy verőcei kistermelő húsüzemből szerzik be, a kovászos kenyerek pedig egy gödi pékségben sülnek ropogósra. Sőt, még arra is külön figyelmet fordítanak, hogy a különböző ételallergiával érkező vendégek is gond nélkül fogyaszthassák az ételeket és a süteményeket.

Emellett van hetente változó ebédajánlatuk is, a környékbeliek nagy örömére.

Levi ajánlására sokak kedvencét, a bundás kovászos kenyeret kóstoltuk meg parmezánnal, házi krémsajttal és friss zöldségekkel, ami a lehető legjobb választásnak bizonyult. Amennyiben viszont inkább édes reggelire vágytok, akkor az L & K palacsintát javasoljuk, ami egy banános zabpalacsinta, pisztáciás kesukrémmel, liofilizált málnával és friss gyümölcsökkel. Bármelyikre is esne végül a választásotok, kérjetek hozzá az isteni speciality kávéik egyikéből is!

Lujza & Koriander 2006 Vác, Ady Endre sétány 5. lujzaeskoriander.hu

A kiadós reggeli után mutatjuk, mit érdemes még körbejárnotok Vácon: