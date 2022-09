7 bekuckózós hely Budapesten borús, őszi napokra

A mindennapjainkba lassan bekúszó esős, borús idő legjobb ellenszere egy szelet sütivel kísért kávé vagy tea, hol máshol, mint kedvenc hangulatos helyünkön bekuckózva.

Aligha van jobb ötlet, mint borús, hideg, netalán esős idő esetén behúzódni a Linkába, tábort verni és eltölteni egy kellemes délelőttöt vagy délutánt a puha fények ölelte, családias vendéglátóhelyen. Az egykori Katalin cukrászda helyén megnyílt Linkában kakaós granola, waffle, Casino Mocca kávé, ropogós grillszendvicsek és buddha tálak melengetik a borzongós időben a szíveket, ha azonban ténylegesen is megmelegednétek, úgy az aranyló brokkolilevest és a kardamomos szilvalevest ajánljuk.

1071 Budapest, Damjanich utca 26/b | Facebook

Mozi előtt vagy épp után, netalán csak úgy a Szent István körútról rákanyarodva a borongósabb idők megmentője a Kino Café. Egy csésze kávé vagy bögre szálas tea mellől, no meg a tágas, mégis barátságos térnek köszönhetően napestig pásztázhatjuk a jobbra-balra szaladgáló villamosokat, a körút soha meg nem szűnő forgatagát. A kávé és tea helyett almapuncs, rumos kakaó, mellé forró melegszendvics és a pultban sorakozó sütik valamelyike dukál. És ha valami biztos, akkor az az, hogy a brutálisan finom háromemeletes bundáskenyerüket vétek nem kikérni.

1137 Budapest, Szent István körút 16. | Facebook

A nem is olyan rég egy éves születésnapját ünneplő Cafe Bene, mint látványkávéház és galéria színesíti a kuckózós helyek lajstromát. Hogy látványkávéház, ahhoz kétség sem fér, hiszen nemcsak a jól megpakolt szendók, a ropogós csokis croissant, a forró csoki-tea-kávé hármasa, de minden kétséget kizáróan a matcha cappucino és a csokifondü is felveszi a kesztyűt a borongós idővel szemben. Hogy a kávézóban kiállított hangulatos, színekben pompázó festményekről már ne is beszéljünk.

1054 Budapest, Alkotmány u. 16. | Facebook

Gyógyír bármely esős avagy borongós napra a Sirius Teaház egy csendes, párnákkal puhára bélelt kuckós zuga. Merthogy a Sirius az a hely a Bródy Sándor utcában, ahol az otthonosság, a kényelem és a változatosság maximális értelmet nyer. 80 féle tea és számtalan egyéb forró itóka közül választhatunk, amiket egy kiváló könyv vagy a barátaink társaságában széken, sámlin, párnán ülve vagy valamelyik galérián kényelmesen elheveredve kortyolgathatunk el.

1088 Budapest, Bródy Sándor u. 13. | Weboldal | Facebook

A Paulay Ede utcai Café Zsivágó valóban az a hely, ahol megállt az idő. Kényelmes kanapén ülve, békebeli csészékből kortyolhatjuk a étcsokirétegen csücsülő, szegfűszeggel és fahéjjal megszórt tejhabos kávét és chilis kakaót. Ha úgy tartja kedvünk, két falat friss, házi pirog között beülhetünk a zongora mellé pötyögni néhány hangot, de ha a Zsivágó reggelinkkel elhúzódnánk a galéria egyik sarkába egy jó könyvvel a kezünkben, itt akár azt is megtehetjük.

1061 Budapest, Paulay Ede u. 55. | Facebook

Képtelenség úgy elsétálni a Bartók Béla úti PupiCake mellett, hogy ne torpannánk meg egy pillanatra, szemet vetve a napi süteménykínálatra vagy a hangulatos kirakat mögött sütivel és kávéval kuckózók meghitt látványára. A szezonálisan és napról napra változó kínálat, a hívogató és családias hangulat egy pillanat alatt keríti hatalmába az embert, hogy az olyan süteménykompozíciókról, mint a málnás raffaello, a duplacsokis sóskaramell torta vagy a mascarponés túrótorta már ne is beszéljünk.

1114 Budapest, Bartók Béla út 25. | Facebook

2017-ben nyitotta ki először ajtajait a mindig nyüzsgő Dohány utca irodalmi kávézója. A Magvető Café nemcsak arról híres, hogy számtalan eseménnyel, előadással és kötetbemutatókkal örvendezteti meg az irodalomszerető népet, de olyan hely is egyben belváros örökmozgó szövetében, ahol egy kávé, tea vagy süti mellett, egy polcról leemelt könyvvel a kezünkben kuckózva kiszakadhatunk néhány órára a valóságból.

1074 Budapest, Dohány u. 13. | Facebook

Ha a kuckózás után megjönne a kedvetek kimozdulni egyet: