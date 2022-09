Háborítatlan völgy rejtőzik a varázslatos Börzsöny legmélyén

Korábban a helyi kisvasút haladt át a Fekete-völgy azon részén, amely felett mára visszavette az uralmat a természet, azóta pedig közkedvelt túraútvonallá vált a kirándulók körében.

A Börzsöny északi részén, Kemence községétől néhány kilométerre található tátongó völgyet egyesek Csarna-patak-völgyként is emlegetik. A helyszín nem mindennapisága abban rejlik, hogy korábban a kemencei kisvasút közlekedett a völgy egyes részein, ezeket azóta újra gazdag növényzet borítja.

A kisvasút egészen 1992-ig gond nélkül közlekedett a völgyben, majd miután megszüntették a forgalmat, látványos pusztulásnak indult az itt hagyott sínrendszer.

A helyzetet pedig csak tovább rontotta egy 1999-ben bekövetkezett hatalmas árvíz.

Ennek következtében a területen maradt vasúti sínek maradványai néhol a levegőben lógnak vagy ingatag talajt képeznek a völgy egyes részein. Ez a vadregényes útvonal azonban nem ijeszti el a kirándulókat, hiszen különösen izgalmassá teszi a túrázást, ahogy az egykori erdei vasút maradványai mellett haladhatnak végig és fedezhetik fel a környezetet.

A Fekete-völgy másik érdekessége, hogy itt található Magyarország egyik legnagyobb háborítatlan erdeje, amelynek köszönhetően fokozottan védett a terület. Háborítatlansága miatt számtalan különleges növény- és állatfajnak ad otthont az erdő, ezért a WWF kiemelt területei közé is bekerült a térség.

A Fekete-völgy gyerekekkel és kiskedvencekkel is könnyedén bejárható, fontos tudnivaló azonban, hogy a völgy főszakasza elég hosszú, ezért a túra akár több órát is igénybe vehet. Érdemes többször is visszatérni, hiszen az év bármely szakaszában különleges arcát mutatja a háborítatlan völgy.

