Budapest 7 legkisebb kávézója, ahova boldogan térünk be őszi reggeleken

Sok jó ember kis helyen is elfér – szokták mondani, ezúttal pedig azokat a csöppnyi, budapesti kávézókat mutatjuk meg nektek, ahol ez hatványozottan érvényesül.

Románia hatalmas népszerűségnek örvendő kávézólánca, a 5 to go nyár elején nyitotta meg első budapesti egységét a mindig nyüzsgő Király utca elején. Az aprócska kávézóban kínált speciális blend, melyet az olasz Bristot pörköl jóval visszafogottabb, szélesebb közönséget megszólítva ezáltal. A modern hangulatú, színes grafikákkal ellátott papírpoharakba töltött reggeli feketét különleges üdítők és snackek széles választéka egészíti ki, úgymint long chipsek, gluténmentes és vegán kekszek, de helyben, minőségi alapanyagok felhasználásával készült szendvicsek is gazdagítják a kínálatot.

1075 Budapest, Király utca 1/e | Facebook

A mindössze egy évvel ezelőtt, a Palotanegyedbe bekuckózott Kolibri kávézó bizony hű a nevéhez. Az ikertestvérpár által alapított aprócska bolthelyiségben megnyitása óta töretlen lelkesedéssel és hatalmas elánnal készülnek a finomabbnál finomabb kávék. A napindító koffeinadagon kívül falatnyi sütemények, kekszek, desszertek és még ki tudja mennyi, reggel, délben és délután is élvezhető finomság vár benneteket. Benti helyek híján, jó időben az apró terasz és a bejárat melletti kis asztalok szolgálnak pihenőalkalmatosságul, de valójában a Kolibribe már pusztán egy, a kávé mellé járó napfényes mosolyért is érdemes beugrani.

1088 Budapest, Bródy Sándor utca 22. | Facebook

Nem lepődnénk meg, ha egyszer arról adhatnánk hírt, hogy fél Óbuda az ország legnagyobb paneljának aljában berendezkedett pöttöm kávézó ajtajában áll sorba a reggeli koffeinadagjáért. Az óbudai Faluházban lévő Café Padru pedig pont olyan kicsi, mint amennyire az otthonául szolgáló panel nagy. A kiválóan kihasznált térben cserébe hatalmas szeretettel készítik nekünk a mesterien finom feketét és a hozzájuk leginkább passzoló, helyben sütött péksüteményeket és desszerteket. A kávéjukkal és kakaós csigájukkal a kézben máris jobban indul a nap, a tejhabba rajzolt különleges latte art-ok pedig kivétel nélkül minden arcra mosolyt csalnak.

1032 Budapest, Szőlő u. 80. | Facebook

Két- és négylábúak legkedvesebb és leglezserebb Pozsonyi úti kávézója, a Partisan, melynek ajtaja szinte mindig nyitva áll, legyen szó egy erős dupláról, egy hűsítő kávéitalról vagy a reggelente komótosan elkortyolgatott cappuccinóról. A saját pörkölésű kávét a legkevésbé sem mérik szűkmarkúan, hiszen minden italukba duplán jut belőle. Ha épp rohanásban vagytok, a kávé mellé felmarkolhattok egyet-egyet a puha és ropogós péksüteményekből, hogy igazán kereken indulhasson a reggel. Ha azonban maradnátok egy kis időre, a galérián, jó időben pedig a teraszon, Újlipótváros ölelésében tudjátok elcsipegetni reggeliteket.

1137 Budapest, Pozsonyi út 16. | Facebook

Az eredetileg a Palotanegyed-beli Gutenberg térről induló Budapest Coffee Stand mára három egységgel is büszkélkedhet. A Budapest legkisebbjeként számontartott kávézókat onnan ismerhetitek fel, hogy annyira picik, hogy csupán a baristáknak jut benne hely. Az ablakból kínált kávéknak és friss szendvicseknek, péksütiknek továbbá megvan az a bája, hogy az odafigyelés mellett villámsebességgel is készülnek. A magukat egyébként utcakávézónak aposztrofáló egységeknél, ha mégis szeretnétek egy kicsit időzni, úgy könyöklők és utcára kipakolt asztalok és székek sietnek segítségetekre.

1074 Budapest, Dob u. 11. | 1075 Budapest, Kazinczy u. 7. | 1085 Budapest, Kölcsey u. 1. | Facebook

A Lónyay utca parányi kávézója, a Tényleg Espresso Bar a környék szíve-csücske, de elhelyezkedésének köszönhetően sokan viszik tovább a nagyvilágba is a kicsiny kávézó annál nagyobb hírét. A tavaly novemberben kisebb szünet után újra megnyitott kávézóban és járdán jut néhány hely a kávéjukat helyben fogyasztóknak, legjobb talán mégis az ablakból szemlélni a jövő-menő utcanépet. Mérete ellenére minden megtalálható benne, amire embernek csak szüksége lehet: kiváló kávé, gazdag szendvicsek, „csupa szív, szeretet” kiszolgálás és az időről időre megújuló falfelületek, melyek különleges grafikáknak, művészek munkáinak bemutatkozására szolgálnak.

1093 Budapest, Lónyay u. 39. | Facebook

Egy egykori Török utcai kávézó helyén nemrég tárta szélesre ajtajait a Kazetta. A kezdetben letisztult streetwear ruhadarabjairól híres márka törzs- és közösségi tere a csöppnyi kávézó, ahol egy-egy finom fekete elkortyolgatása mellett természetesen a fiatal tulajdonosok által készített ruhákra is vethetünk egy-egy hosszabb pillantást. A Margit-híd budai hídfőjének meglehetősen hamar üdítő színfoltja lett az aprócska hely, mely nemcsak a saját márkának, de más művészeknek is nyújt megjelenési lehetőséget.

1023 Budapest, Török u. 3. | Facebook