30+ szuper program a Dunakanyarban 2022 szeptemberében

Számtalan izgalmas program vár titeket a Dunakanyarban szeptemberben is. Fesztiválok, családi programok, koncertek, gyalog- és vízitúrák – bárki találhat magának megfelelő időtöltést.

A Góbé tértágító fusion folk koncertjével várnak benneteket az árnyas Duna-parti helyszínen. Aztán pedig Suhovon tudjátok folytatni a táncolást, kifáradásig.

A Börzsönyben megbúvó, fokozottan védett, romantikus hely Magyarország egyik legnagyobb háborítatlan erdejében található. Ide vezet a 15,5 km-es túra.

Ezen a héten a falutörténeti séta témája: Villák és építészeik – Ybl Miklós, Schmahl Henrik és Griegl Kálmán.

Menjetek a Duna-partra jógázni vagy a gyertya fényében elmélázni, meditálni!

A Váci Vendégvárók Egyesülete 18. alkalommal rendezi meg a lecsófesztivált a Március 15. téren, ahol a lecsók mellett koncertek és bemutatók is várnak benneteket.

Állandó programok és látnivalók Vácon:

Töltsetek el együtt egy röpke napot a Dunakanyar természeti és kulturális értékeivel! Vezetett kenutúra, helytörténeti séta, filmvetítés és előadások is várnak titeket Verőcén.

Zárjátok a nyarat egy szuper kirándulással a Dél-Börzsönyben és hajókázzatok egyet a Dunán!

Csepelyi Adrienn Junior-Prima díjas újságíró, író, a Popfilter podcast műsorvezetőjének tárlatvezetése Anna Mark Árnyékok és jelek című kiállításán.

A Várkonyi Csibészek zenekar 4-5 éve formálódik a Common Vibe Egyesület gondozásában. Az akkor még 10-12 éves ózdi gyerekek – tehetségüknek és kitartásuknak köszönhetően -, mára az ország egyik leghíresebb cigányzenei gyerekzenekarává nőtte ki magát. A csapat célja, hogy zene által társadalmi párbeszédet indítson be, ezáltal fiataloknak példát tudjon mutatni. A Csibészek mellett másfél éve megszületett a Kifia zenekar, szintén az egyesület gondozásában. A két zenekar mára egy csapatot alkot ez az alkalom lesz a második közös koncertjük.

Szüreti felvonulás lovasokkal, kisvonattal, platós autókkal és mulatság koncerttel és strandbulival.

Lugosi Dániel, PASO és Bud Spencer & Terence Hill Emlékzenekar koncert vár benneteket a Visegrád Sportcentrum úszószínpadán.

Válogatás az operett- és musicalirodalom legnagyobb slágereiből, két felvonásban Esztergom központjában, a Széchenyi téren.

Ha inkább kirándulni indulnátok Esztergom környékén:

A Ferenczy Múzeumi Centrum összművészeti fesztiválján szeptember második hétvégéjén kitárják kapuikat a szentendrei templomok a zenei, irodalmi, egyházművészeti, építészeti és képzőművészeti programok előtt.

A háromnapos fesztiválon fellép a Hooligans, a Follow the Flow és a Tankcsapda is. Ezen túl gyerekprogramok, táncbemuatók és ismert DJ-k is várnak benneteket a Dunakeszi Repülőtéren.

Egy igazi vízi kaland Zebegénytől Nagymarosig kezdőknek és haladóknak egyaránt.

2022-ben másodjára kerül megrendezésre a Duplakanyar. Mindhárom táv résztvevői átfutnak a Duna alatt és érintik a Dunakanyar mindkét oldalát.

Mesés horgásztóra lelhettek Vác és Göd között:

Előadások, szervezetek, játékok, termékek, melyek a környezettudatosságot és kis léptékben a gondolkodást segítik.

A nyár elsuhan, de az érzés megmarad. Bottah Rankin dunakanyari reggae patrióta kezében újra felcsillan a mikrofon a nagymarosi naplementében. A lemezjátszók mögött hű társai a vadnyugati ranger páros a Western Soundsystem és az ígéretes selecta Slabba fogják ritka lemezgyűjteményükkel megörvendeztetni a publikumot.

Kedvenc gasztrohelyeink a Dunakanyarban:

Gyerek- és családbarát kajaktúra, mely közben megcsodálhatjátok az esztergomi Bazilikát, a visegrádi Fellegvárat és a Salamon-tornyot is.

Vidékies terepfutás a Szentendrei szigeten a kompállomások érintésével.

Kevés különlegesebb élmény akad, mint az őszi estében harsonázó bikák hallgatása. A szarvasbőgés csúcsa az Északi-középhegységünkben, így a Börzsönyben is szeptember közepére esik, ilyenkor hallatják legaktívabban öblös hangjukat a döhér hárembasák és ifjú vetélytársak. Ezért ezen alkalomból egy extra Mesél az erdő túrára invitálnak titeket a börzsönyi Verőcéhez tartozó Magyarkútra.

Idén szeptemberben ismét megismerhetitek Visegrád római arcát. A Királyi Palota lovagi torna pályáján számos programmal várnak titeket, ebben az évben egy római esküvő elevenedik majd meg előttetek.

Találkozik gasztronómia, kultúra, zene és művészet: 3 zenekar, 1 dj, 5 boros kiállító, 1 spirites, 1 sörös, 1 kézműves és 1 festőművész is a Folt Kávézó vendége lesz ezen a napon.

Wagner, Mendelssohn, Puccini, Mozart, Brahms, Schumann, Britten, Liszt, Mahler és Beethoven – lehetnének ezek akár a főszereplők nevei is, de most csupán vezetéknevek, hiszen az általuk legvonzóbbnak tartott hölgyeken és férfiakon keresztül mutatja be Bősze Ádám a zenerajongók által oly kedvelt komponisták néha egyáltalán nem vonzó tulajdonságait.

A Rám-szakadék felkeresése mindig izgalmas program:

Koncertek, rögbi meccsek és persze lecsófőzés vár benneteket az esztergomi Rugby Clubban.

Idén 4. alkalommal kerül megrendezésre a Börzsöny Ring 90km kerékpáros teljesítménytúra, szeptember 24-én. A nevezés ingyenes!

Idén első alkalommal kerül megrendezésre a Családi Ipolykör. Az útvonal az Ipoly partján halad, forgalomtól elzárt területen. A táv 30 km, szintemelkedés 9 méter. A nevezés ingyenes!

A katonazene varázsát az egyedülálló ritmus, tempó, dinamika és az összecsengés adja. A katonazene lelkesít, a nemzeti öntudat egyik fenntartó és tápláló ereje. Ezért is fontos a megismerése, életben tartása, aminek egyik meghatározó erejét a mostanihoz hasonló fesztiválok adják.