35+ izgalmas hétvégi program Budapesten és környékén

Július utolsó hétvégéjén is számtalan szuper program vár rátok Budapesten és környékén, csak győzzetek választani!

Többnapos programok Budapesten

A SUP Budapest csapata évek óta szervez belvárosi evezéseket a naplementében, ez pedig idén sincs másképp. Hiszen mindenki számára óriási élmény egy irodában töltött nap után kimenni a vízre én onnan szemlélni Budapest történelmi épületeit, a mozgó, morajló várost és az embereket. A túra időtartama körülbelül 2 óra, indulás a Római-partról.

Idén ismét hatalmas szeretettel, rengeteg mesekönyvvel, regénnyel, foglalkoztatóval, albummal, lapozóval, színezővel és persze óriási kedvezményekkel várnak titeket a 6színben, a Móra Raktárvásáron!

Július 28-30. között várja a zene és a vízparti környezet szerelmeseit az idén első alkalommal megrendezett a Duna-part Feszt a zene, Ráckevén. A város legimpozánsabb épületének, a Savoyai-kastélynak a parkjában a magyar könnyűzenei élet népszerű előadói adják egymásnak a színpadot. Az esemény több ponton is eltér majd az eddig megszokott hazai fesztiváloktól. Elhelyezkedése és környezete is egyedülálló, ezen felül pedig környezetbarát vállalásai konkrétak, nincs jelenleg másik hazai zenei fesztivál, amely akár a helyszínnel, akár a környezettel ennyire kiemelten foglalkozna.

Ismét grillhétvégét tartanak július 29-én és 30-án a Fehér Nyúlban. A sütnivalót hozzátok magatokkal, a többit ők intézik; adnak hozzá grillt, szenet, eszközöket ráadásul a végén el is mossák helyetted, így ti tényleg csak a sütés örömével kell foglalkozzatok!

Július 29. és 31. között minden a bluesról szól Zsámbékon. Ha már jártatok ott, térjetek vissza idén is, ha pedig még nem voltatok a Zsámbéki Blues Pikniken, szeretettel várnak benneteket!

Csütörtöki programok (2022. július 28.)

A 4. Izraeli Film Napok keretein belül a Tzomet band nyitókoncertje után megtekinthetitek a Kóser csók című izraeli-német vígjátékot, amelyet először a 2021-es Budapesti Zsidó és Izraeli Filmfesztiválon mutattak be hazánkban. Mindezt a Kabin hangulatos környezetében.

Ingyenes szabadtéri koncertek várják az érdeklődőket a VI. kerület szívében található Hunyadi téren. Az Eötvös10 szervezésében megvalósuló Népszerű klasszikusok programsorozat például a klasszikus zenét hivatott közelebb hozni a közönséghez. Július 28-án a Danubia Ütőegyüttes visz zenét a térre.

A Múzeumkert nemcsak a hétköznapok kedvelt pihenőparkja, hanem nagy események színhelye is. Mind a Magyar Nemzeti Múzeum, mind a Múzeumkert életére tragikusan hatottak 1956 őszének történései, ugyanis a Magyar Rádió épületének közelsége miatt az épület már október 23-tól az események középpontjába került. A vezetés során feltárulnak a Múzeumkert rejtett titkai, és az események mögötti legfontosabb történeteket is megismerhetik a látogatók. Természetesen a Múzeumkert múltjának más rétegeire, dimenzióira is fény derül a séta során.

Hangulatos kultúrkertmozi a Klebelsberg Kultúrkúria udvarán. Ezúttal az Időről Időre című angol vígjátékot tűzték műsorra.

Hogy mi az élet? Tánc, zene, tempó, erő, egzotikus dallamok, forró homok és egy jéghideg, lime-al feldobott Corona. Ha jöhet pár korty Kuba, irány ma este hétkor a Lupa, ahol a naplementében a latin La Movida Cuba fog örömzenélni.

Az Orczy Summer Chill rendezvénysorozat még egészen augusztus végéig eltart és minden napra tartogat meglepetéseket. Július 28-én a kertmozi lesz főszerepben, azon belül pedig a Sose Halunk Meg című magyar filmet tűzik műsorra a hangulatos Orczy-tó partján.

Ezentúl minden csütörtök délután a Zsiráf Buda teraszán a helyed, hiszen Dj set-tel, nápolyi pizzákkal és különleges koktélokkal várnak benneteket. Érkezés előtt érdemes asztalt foglalnotok, de ha már nincs szabad hely, mégis szívesen hallgatnátok a könnyed ütemeket, innátok és ennétek valamit, nyugodtan piknikezhettek a hely előtt lévő lépcsős és füves részen is.

Pénteki programok (2022. július 29.)

Igazi trópusi hangulatot varázsol a tikkasztó nyári hőségben, július 29-én az Irie Maffia! Ezen az estén a forró ritmusok és az izzasztó slágerek lesznek főszerepben, ráadásul a zenekart idén egyetlen alkalommal csíphetitek el a Budapest Parkban, így már jó előre érdemes lesz kifényesíteni a táncos strandpapucsokat!

A Városmajori Szabadtéri Színpad 2022-es saját bemutatója a Városmajor park száz évének állít emléket. A titkos irodalmi mulatságként és kesergésként jellemzett előadást Nyáry Krisztián szövegei alapján Horváth János Antal álmodja színpadra, kiváló színészek és zenészek társaságában. Premier július 29-én.

Egy újra aktuális klasszikussal, a már-már retrónak számító 1993-ból, folytatódnak a közös filmezések eredeti nyelven, magyar felirattal. A vetítés ingyenes a MAD KERT vendégeinek részére.

A koncertsorozat keretében három zenekar – Pengetős Trió, Korinda zenekar, Szélműves – kifejezetten erre a projektre összeállított tematikus koncertanyagokkal szeretné bemutatni a magyar, román és délszláv zenei párhuzamokat a Magyar Zene Háza színpadán. Az est során mindhárom zenekar ad önálló koncertet és együtt is fellépnek, majd a koncerteket közös táncház követi egészen éjfélig.

Arany Évi dalaimban ötvözi a blues a country és a rockzene jellegzetességeit. Bakáts téri koncertjén egy szál gitárral áll színpadra, és saját dalai mellett elhangzanak majd magyar népdalok és könnyűzenei számok feldolgozásai is.

Július 29-én egész éjjel a 80-as, 90-es, 2000-es évek legnagyobb hip hop, gengszter rap és RnB slágerei pörögnek az A38 Tetőteraszán.

Az Orczy Summer Chill rendezvénysorozat még egészen augusztus végéig a jazz, pop, soul, funk, folk és a komolyzene szerelmeseit, valamint a klasszikus filmek kedvelőit az Orczy-parkban. Július 29-én Dé, azaz Darabos Dávid karakteres és egyben dinamikus hangja lehengerlő élményt nyújt a közönségnek. A közkedvelt SuperStereoval megjelent dalok (Bent a neved, 7 lépés) mellett igazi pop csemegéket vonultat fel a duó.

Az óbudai Esernyős hangulatos belső udvarán hallgathatjuk meg Jónás Vera és Závada Péter kísérletező kedvű zenés irodalmi estjét július 29-én, pénteken. A konvenciókon túlmutató workshopon két külön világ találkozik egymással, egy balzsamos nyáreste keretében próbára téve műfajt és előadót egyaránt.

Jan Blomqvist nagyszabású koncertet ad július 29-én a Budai várban!

Szombati programok (2022. július 30.)

Titkokat rejtő palota? Szellemi, históriai, építészettörténeti kalandozás? Mindez együtt és külön-külön is igaz az egykori patika- és lakóházra, amely a budai Várnegyedben, a Dísz téren található. Járjátok be a lakóház összes helyiségét, a tárolásra és vízvételre is lehetőséget adó pincétől a gyógynövények szárítására szolgáló padlásig, és ismerkedjetek meg az épület és lakóinak sorsával a 18. századtól kezdődően egészen napjainkig!

60 perces, hatha típusú jógára számíthattok, amire szeretettel várnak akkor is ha kezdő vagy akár haladó jógázók vagytok. A csodás tetőkerti környezetben a Westend tetején garantált a szombat délelőtti feltöltődés! Az órákon való részvétellel egy jó ügyet is támogattok, hiszen az AdniJóga egy társadalmi vállalkozás, amely azzal a céllal jött létre, hogy hátrányból induló emberekhez is eljuthasson a jóga általi nyugalom. A Tetőkertben megtartott jógaóra szponzorál egy jótékonysági órát is, így állami gondozásban, szegénységben élő gyerekek, átmeneti otthonban lakó vagy sérült gyermeket nevelő Anyák is rendszeresen mozoghatnak profi jógaoktatók segítségével. Az órán való részvétel ingyenes, de érdemes vinni saját matracot!

Július utolsó hétvégéjére egy igazán izgalmas nappal készül nektek az ország több mint 40 strandfürdője. A Strandok Éjszakája eseménynek köszönhetően egész napos jegyekkel egészen éjfélig használhatjátok a fürdőt és élvezhetitek a különböző programokat.

Korunk nemzetközi blueséletének egyik legkiemelkedőbb alakja, Big Daddy Wilson nagyon különleges életutat tudhat magáénak. Az aprócska, elszigetelt és nagyon szegény észak-karolinai Edentonból származó Wilson Németországban töltött katonaévei alatt ismerkedett meg a bluessal – a visszahúzódó, szegény déli fiú első dalai és versei hazájától sok ezer kilométerre, egy német lány szívéért születtek. A blues feloldotta a gátlásait, és nem sokkal később meleg, lélekkel teli élethangja már Németország szerte a jam estek meghatározó alakjává tette.

Rajongsz a repülésért? Érdekelnek a repülőgépek, a helikopterek és a különleges földi járművek? Pilótákkal, utaskísérőkkel találkoznál? A repülős szakmák felé kacsintgatsz? Akkor július utolsó szombatján az Aeroparkban a helyed, amikor egy Schweizer helikopter is tiszteletét teszi a ferihegyi repülőmúzeumban!

Az idén 80 éves Bambi alkalmából jubileumi vetítést tartanak a Bem moziban, július 30-án, 17 órától.

Klasszikus Kertészeti este, eklektikával fűszerezve, a Kertemben. A belépés ingyenes!

Sokak kedvenc budapesti open air helye, a Zsiráf egy kis Piknik hangulatú naplementés táncolásra invitál bennetek, ami egy egészen hajnalig tartó hatalmas bulit jelent, élő zenével.

A Kristály Színtér egy új kulturális és közösségi hely a Margit-szigeten, ami egy indusztriális, fákkal körbe ölelt környezet a sziget közepén. Július 30-án a nyári szezon harmadik open-air összejövetelére invitálnak benneteket.

“Take you to the sea” – vallják szerzeményeikről. A Belau (Kedves Péter és Buzás Krisztián) lehetőséget kínál. Menedéket a modern világ emberének arra, hogy a zenekar önismeretre invitáló zenéjén keresztül a hallgató elmélyülhessen önmagában, miközben a zenekar által megalkotott modern és elegáns ütemek keverednek az elme nyugalmát örökké remélő szövegekkel.

A jazz aranykorába, az 50-es évekbe repít vissza a Kéknyúl alapítója, Premecz Mátyás és a veterán jazzgitáros, Gyárfás István közös zenekara július 30-án az Opus Jazz Clubban. A hol finom, hol extatikus, de mindig lenyűgöző Hammond- és gitárszólók alá a nagyszerű dobos, Jeszenszky György adja a biztos alapot.

Vasárnapi programok (2022. július 31.)

Látogassatok el vasárnap délelőtt a Pancs gasztroplacc csodás nyári piacára, és töltsétek meg a kosaraitokat termelői finomságokkal!

Van egy nap, amikor gyerekzsivaj lengi be a Parkot – ilyenkor születik meg a Pöttömkert névre hallgató kis mesebirodalom, ami izgalmasabbnál izgalmasabb programokkal várja a lurkókat. Természetesen nem lehet Pöttömkert igazi gyerekkoncert nélkül, 11 órától az Kiskalász zenekarral motoroznak el a dallamok szárnyán, de vár mindenkit többek közt a Piatnik társasjáték tér, továbbá megnézhetjük a Batyu Színház előadásában Bodza titkos meséit, zenélhetünk a Hangolóra – interaktív hangszerkiállításon, furfangos csudavilágba barangolhatunk a Játékos tudománnyal, a legkisebbek játszhatnak a Tipegő játszótéren, és lesz Kerekítő foglalkozás, valamint bűvész produkció is.

Hogyan vált Sisi a magyarok kedvenc uralkodójává? Milyen viszony fűzte Andrássy Gyula grófhoz? Erzsébet osztrák császárné és magyar királyné nyomdokain járhattok: megismerhetitek kedvenc budai kertjeit, az Ybl Miklós tervei alapján épült, neoreneszánsz stílusú Várkert Bazárt, a róla elnevezett lépcsőházat, majd körbesétálhatjátok a Királyi Palota Erzsébethez fűződő helyszíneit. Eközben felidézitek hőn szeretet királynénk életének legfontosabb, Budához is köthető részleteit. Hogyan lett a magyarok kedvenc uralkodónéja? Kik voltak a legbizalmasabb barátai? Milyen viszony fűzte gróf Andrássy Gyulához? A Budai Várséták tematikus sétáján minden kiderül!

Július 31-én, vasárnap idei második sütögetésükre invitálnak titeket a város közepén a Fröccsterasz Grill & BBQ party-jára. De nemcsak a grillezők, hanem a száguldás szerelmeseit is várják, hisz ezen a délutánon rendezik a Forma 1 Magyar Nagydíjat, amit három nagy képernyős tv-n, grillezés közben, élőben tudtok nézni náluk 15 órától.