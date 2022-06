Új, három emelet magas tűzfalfestményt adtak át Budapest szívében

Budapest számos lakóépületének tűzfalát díszíti grandiózus tűzfalfestmény, a Klauzál utca legfrissebb alkotása mégis egy rendkívül aktuális helyzetre hívja fel a figyelmet.

Néhány nappal ezelőtt új tűzfalfestménnyel gazdagodott Erzsébetváros. Az ENSZ Menekültügyi Főbiztosságának (UNHCR) megbízásából, a menekültek világnapjára készült street art alkotást a műfaj koronázatlan királya, a Neopaint csapata jegyzi.

A gyermekükkel menekülő ukrán anyákat ábrázoló festmény alapja Balla Zoltán fotóriporter Tiszabecsnél készített képe, amiből Brunszkó László, alias Nikon varázsolt reménykeltő grafikát, a béke galambjával az anyák fölött.

A tűzfalfestmény ugyan egy nagyon is konkrét jelenetet mutat be, üzenete univerzális: Akárhonnan jönnek is, támogassuk a menekülteket!

A hat nap alatt kivitelezett, társadalmi célú, három emelet magas homlokzati festményt a Klauzál utca 30. mellett találjátok.