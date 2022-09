Sokszor használjuk Budapestre, hogy mesés, ezúttal azonban szó szerint is értjük. Olyan helyszíneket ajánlunk a fővárosban, ahol megelevenednek gyerekkorunk legkedvesebb népmesei karakterei.

Magyar népmesék tűzfalfestmény

2020-ban mesés hírt járta körbe Budapestet, hiszen a VIII. kerületi Német utcában csodájára jártak a város legújabb tűzfalfestményének. A hosszú és kitartó munka után 500 négyzetméteren és immár teljes valójában megtekinthető Neopaint-alkotáson ugyanis a Magyar népmesék egy epizódja elevenedett meg. Az Aranyborjú című népmese egy jelentét ábrázoló grandiózus festményt pedig kétségkívül mind a mai napig ugyanolyan élmény nézegetni és minden részletét felfedezni, akárcsak a festékszáradás időszakában.

1084 Budapest, Német u. 12.

“Egyszer volt Budán kutyavásár”

Aprócska, bronzszoborba öntött kutyusok költöztek egy mesés májusi napon az első kerületi Hattyú utca és Batthyány utca által közrefogott zsebkendőnyi kis térre. Kolodko Mihály ezúttal is kitett magáért és egyetlen alkotás helyett egy miniatűr szoborcsoporttal örvendeztette meg a lelkes közönséget. A különböző fajtájú kutyusok felkutatása után érdemes még kézre keríteni a Mátyás királynak szentelt plakettet is, hogy kerek lehessen ez a mese is.

1015 Budapest, Batthyány utca és Hattyú utca által közrefogott téren

Meseváros a Benczúr kerti játszótéren

2017-ben nemcsak fényévekkel lett korszerűbb a VI. kerületben megbújó Benczúr köz játszótere, de Kő Boldizsár munkája nyomán egy vadonatúj mesevárost is életre keltettek. Az egytől egyig fából és természetes anyagokból készült pillangóktól, a szarvasokon és a rókán át minden mesei karaktert meg lehet találni, de hatványozottan igaz az is, hogy ezen a játszótéren tényleg csak a képzelet szabhat határt.

1068 Budapest, Benczúr köz 9.

Pasaréti mesekerítés

Pasaréten, az egykori katonai akadémia kerítését egyik-napról a másikra mesekarakterek lepték el. És milyen jól tették! A Színes Város csoport és a hosszúlépés. járunk? összefogásában megvalósuló projekt keretében olyan népszerű animációs filmek karakterei kerültek a kerítésre, mint a Vuk, a Macskafogó, a Doktor Bubó vagy épp a Magyar népmesékből ismert piros madárka, Fehérlófia és Mátyás király. A helyszínválasztás sem véletlen persze, hiszen a szóban forgó mesekarakterek épp a közelben található Pannónia Filmstúdióban keltek valaha életre.

Népmesei alakok 0036 Mark falragaszain

Jó ideje már annak, hogy lépten-nyomon van lehetőségünk beleszaladni 0036 Mark street art alkotó újragondolt falragaszaiba. A város lekülönbözőbb pontjain megbújó, a város szövetébe teljes mértékben illeszkedő alkotások közül kettőt emelnénk ki: a Magyar Zoltán ihlette népmesei alakot és a Bárány Attila által inspirált remekművet, mely történetesen a Kálvin tér egyik ablaküvegén mutatkozott be.

Ha már kellőképp megalapoztátok a mesés hangulatot, figyelmetekbe ajánljuk a szeptember 30-án és október 1-én 10. születésnapját ünneplő Mesemúzeumot is. A kerek évforduló apropóján számos programmal, mesekoncertekkel, könyvvásárral, kreatív foglalkozással, Csukás-sétával és Boldizsár Ildikó előadásával várják az érdeklődőket. A büfében mindeközben Kipp-kopp palacsintát és Rumini kedvenc hot-dogját is megkóstolhatjátok.

