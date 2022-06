50+ fantasztikus nyári program a Balatonnál 2022 júniusában

Felpörgött a nyár: tengernyi izgalmas program vár benneteket júniusban a Balaton északi és déli partján. Fesztiválok, koncertek, túrák, partik, borozós, gasztro- és családi programok – mindből találhattok összeállításunkban.

Balatoni programok júniusban az északi parton

A Folly is csatlakozott a június 3-5. között megrendezésre kerülő „Légy ott a kertben / „Rendez-vous aux jardins” francia kezdeményezéshez. Ennek keretében június 3-án, pénteken összesen négy, ingyenes, másfél óra időtartamú, a kert és klímaváltozás témájára fókuszáló vezetett kertlátogatást hirdetnek.

Ének- és tánctanulás a legjobbaktól, örömzene, szabadegyetem, folkmozik, koncertek, táncház. 4 nap, 4 éjjel, 4 tájegység.

Idén 4 éve, hogy a Káli-medencéből jelentkezik a Be Massive, ezúttal egy új helyszínről a Bányából.

Június 4-6 között vezetett túrákat indítanak, ahol bárki betekintést nyerhet a Nyári pince útvesztőibe. Megmutatják, hol erjednek és érlelődnek a boraik. Ezúttal is olyan helyekre eljuthattok, ahol eddig csak kevesen jártak.

A ZEUS Café&Wine különleges ételekkel, behűtött borokkal és exkluzív süteményekkel várja kedves vendégeit ezen a hétvégén.

A várnéző séta során megismerkedhetsz Szigliget és környékének több ezeréves történetével.

2022. június 9. és 12. között a Nemzeti Filmintézet és a Veszprém–Balaton 2023 Európa Kulturális Fővárosa program közösen rendezi meg Veszprémben, Balatonfüreden és Balatonalmádiban a Magyar Mozgókép Fesztivált, melynek részeként kerül sor a Magyar Filmakadémia lebonyolításában a Magyar Mozgókép Díjak átadására is.

A program alatt a Balaton és a természet ritkábban látott arcát mutatják be. Vitorlázás közben az időjárástól függően kipróbálhatjátok a hajóvezetést, és a tó legtisztább részein fürödhettek. További élmény fokozás érdekében: házi kenegetők, saját kenyér és friss zöldségek fogyasztása a hajón, borkóstolás a Balaton közepén.

A tavalyi nagy sikerre való tekintettel újra laza, piknikes borkóstoló keretében mutatják be az 1 Bor 1 Vers új évadának verseit és borait a Borbolt a völgyben kis kertjében. Idén van egy csavar is a történetben, Jobbágy Bence megzenésítette a verseket, ezeket dal formájában most hallhatjátok először.

A pop-ba hajló pszichedelikus zenét játszó YZZO és a lágy, soulos blues rock és a kemény, karcos stoner rock határmezsgyéjén táncoló Woodstock Barbie koncertje.

Látnivalók és állandó programok a Balaton északi partján:

Vízpart, naplemente és ínycsiklandó gin-tonic koktélok a legkiválóbb magyar ginek és a 100%-ig magyar Balatonic tonikital párosításával.

A túra során három pincénél 3-3 fajta bor kóstolása közben a gazda bemutatja történetüket, a kóstolt fajtákat, mellé borkorcsolyákat, borkísérő falatkákat kínál. Az út során szakvezető mesél és bemutatja a borvidék történelmét, Badacsony kialakulását, különlegességeit, legendáit és az ott élő embereket.

A kellemes túra során magadba szívhatod a kora nyári Badacsony erdejének illatát és hangjait, a hegy magával ragadó és máshol át nem érezhető atmoszféráját. A túra végpontján pedig lenyűgöző kilátásban lehet részed.

Június 10. és 12. között gólyalábasok, színészek, fotósok és énekesek lepik el Kapolcsot, hogy a Bondoró Utcaszínház Fesztivál alkalmából minden korosztály számára vonzó előadásokkal kápráztassák el a nagyérdeműt. A több helyszínen zajló eseményen elismert hazai és külföldi művészek lépnek színpadra.

Pályi Zsófia fotográfus által készített, a “Balaton, a magyar tenger” fotósorozat bejárta a nemzetközi sajtót, szerepelt a CNN oldalán is, és az amerikai National Geographic magazin nyitó képriportként mutatta be hét oldalon át 2021. nyarán, melyet közel harminc ország helyi lapja vett át szerte a világon. Ez a kiállítás lesz megtekinthető a Gyetvai Villában a nyári hónapokban. A június 10-i megnyitóra szeretettel, és persze szuper balatoni borokkal várnak mindenkit.

Június 11-én a Szent György-hegyi bazaltorgonáknál hagyhatjátok magatok mögött a hétköznapok minden gondját-baját. Finom falatok mellett vulkanikus balatoni borokat kortyolhattok a fűben ülve, háttérben a csodás Balatonnal, miközben kellemes zene szól. Jegyek limitált számban érhetők el.

Szerda esténként ingyenes koncertek és előadások és finom bor várják a művészetkedvelő közönséget a gyenesdiási Községháza és a Pásztorház által határolt belső udvaron.

A Levendula Hetek célja: egy kis időre Tihanyba, a magyarországi levendulatermesztés egyik fellegvárába hívni ennek a csodálatos növénynek a kedvelőit, vigyék hírét annak, hogy itt már száz éve is szerették a levendulát.

A rendezvények alkalmával megismerheted a borvidékre jellemző borokat egyenesen a borosgazdáktól, hamisíthatatlan környezetben. A pincékben borkóstolás mellett színes programokkal, ajánlatokkal, pecsétgyűjtő boros játékkal várnak.

2022 májusától szeptemberig havonta egyszer, egy teljes hétvégére kulturális találkozóponttá válik a Plul Malom. Minden hétvége egy-egy fontos és aktuális téma köré szerveződik, és különleges programokat kínál kicsiknek és nagyoknak, délutántól egészen késő estig. Kertmozi, színházi előadások, koncertek, beszélgetések és kulináris kalandok Csopakon, a Balaton keleti medencéjének kultikus ékszerdobozában.

A Tihanyi, Badacsony, Napfelkelte és Naplemente Félmaraton szervezőinek első biciklis eseménye: egy gasztro versenytúra a Balaton körül, ahol QR-kódokkal érvényesítheted a távodat a tó jellegzetes vendéglátói helyein. Ha sietsz, akkor egy nap alatt is teljesítheted, ha nem, akkor szánd rá az egész hétvégét, a Beachen várnak esti koncertekkel pénteken és szombaton egyaránt.

A Szigliget Várudvar Fesztivál három napon át hozza el nektek a nyár igazi hangulatát és nyitja meg a szezont a Balaton felett egy szinttel. Koncertek (Follow The Flow, Honeybeast, Fran Palermo, Carson Coma, Bohemian Betyars), fényfestés és street food különlegességek várnak majd titeket.

Ünnepeljétek a Szent Iván Éjt Cseszneken a Kőmosó-szurdokban. 21 órától mászás kifulladásig, ki-ki az ereje és tehetsége szerint. A mászás után tábortűz, szalonnasütés akár hajnalig.

Jó kis blues bulinak ígérkezik az este, egy hazánkban élő amerikai gitáros vezette formáció fogja elhúzni a nótátokat. Harapnivalók lesznek a borocskák mellé, a naplemente remélhetőleg pazar lesz és megkóstolhatjátok a Sabar Borház új Kéknyelűjét is.

Járd be és ismerd meg egy túravezető segítségével a 10 állomásos a Tűzgyűrű tanösvényt a Badacsonyon!

Bori repertoárját egyedi módon alkotja meg, mely jazz, country, és popzenei feldolgozásokból áll, s melyet olykor egy-egy magyar népdallal, illetve más népek tradicionális darabajaival fűszerez meg.

A zenekar egyedi, négyfős akusztikus felállással érkezik a badacsonytomaji frissTeraszra.

Az ismert darab a Szigliget Várudvar színpadán, Böhm György rendezésében.

Sörkülönlegességekkel, ízletes finomságokkal, kulturális programokkal és kézműves vásárral várnak titeket Vonyarcon.

A Tapolcai-medence északi őrzője, a Haláp egy „csontvázként” hagyott maradék. Habár a legfiatalabb vulkán a környéken, kőzete a “társaihoz” képest a legkeményebb. A mára már lepusztított hegy ámulatba ejti a látogatót, a hegytetőre felérve a kilátás pedig a medencére és a Balatonra nem mindennapi. A túrán olyan kérdésekre kaphatsz választ, mint például hogy miért Haláp a hegy neve, vagy hogy melyik repülőtér kifutóját építették a halápi bazanitból.

Kisapáti hangulatos vendéglője, a Taberna Infinito finom ételekkel és pazar kilátással vonzza az átlagon felüli balatoni kikapcsolódásra vágyókat. Június 25-én magasabb fokozatra kapcsol: all inclusive (bor)vacsorával, flamencoművészek közreműködésével idézi meg a hamisítatlan andalúz életérzést.

A tánc, a gyönyörű panoráma és elektronika elegyedését ötvöző, Be Massive által szervezett Horizon sorozat a frissTeraszhoz érkezik.

Móser Ádám zenéjének központi gondolata az improvizáció szabadsága. Francia, zsidó, argentin, balkáni és cirkuszi zenék keverednek benne kortárs elemekkel.

Június 30. és július 2. között immár második alkalommal tartanak zenés, gasztronómiai kiválóságokat és minőségi borokat felvonultató pikniket Felsőörs festői külterületén. A bódító levendulaillatban úszó Pocca-dűlőn népszerű blues, rockabilly és dixieland előadók adják meg az esemény lüktetését.

Kontor Tamás és Horváth Misi duó produkciója gitár, ének, looppedál, harmonika, és a lábdob (Stomp Box) segítségével olykor komplett zenekarként szólal meg, egy igazi érdekesség a hazai színpadokon. A produkció sokszínűsége a két zenész ingerekben gazdag zenei útjának egyenes következménye, hallhattok popos rockos nótát ugyanúgy, ahogy visszaköszön a blues vagy a country is.

Júniusi programok a Balaton déli partján

Gasztro show, játszóház, kézműves foglalkozások, táncelőadások és koncertek várnak titeket a Fő téren.

Borbényi Dániel jazzgitáros Barakonyi Brúnó nagybőgőssel és Imre Ákos Fábián dobossal olasz és brazil szerzemények mellett jazz örökzöldeket is játszik nektek.

Este 9 órai kezdettel szántja fel a Plázs Siófok színpadát az utóbbi évek egyik legnagyobb felfedezettje, az énekes-rapper Krúbi. A Balaton déli partjának nemhivatalos központjában megrendezett koncert kihagyhatatlan program a rajongók számára.

A nyitott hétvégén minden nap 12-20 óráig várnak benneteket kislaki borokkal – köztük jó pár újdonsággal, borkorcsolyákkal, hideg tálakkal, és jó hangulattal.

Mesterházy Balázs (író, költő) felolvasással és beszélgetéssel egybekötött könyvbemutatója. A könyv a helyszínen megvásárolható lesz, a bemutató után a szerző dedikál. A könyvbemutatót a könyv grafikáit is készítő Károlyi Zsuzsanna festményeiből és tusrajzaiból összeállított kiállítás kíséri.

Látnivalók és állandó programok a Balaton déli partján:

A Be Massive Horizon egy különleges bulisorozat, ami páratlan szépségű helyszíneken hoz tető alá zenés-táncos programokat. Június 18-án sem lesz más a helyzet, ugyanis a hangulatért felelős Metha és a Be Massive DJ-csapata a szabad ég alatt, a Kőröshegyi Levendulásban áll a keverőpult mögé.

2022. június 22-27-ig elhozzák nektek a hazai és nemzetközi élvonalból a tudatosság útján járó, spirituális előadókat, zenészeket és művészeket, a cél, hogy minden irányzat képviseltesse magát, a lehető legmagasabb színvonalon.

Az év leghosszabb napja remek apropó az ünneplésre. A BL YachtClub gondoskodik róla, hogy június 25-én különleges bulialakulat formálódjon a Balaton közepén. A zenéért a Saxbeats felel, étel- és italfronton grillfogásokkal és a legfinomabb balatoni ginnel készülnek. A saját hajó előny, de nem feltétel.

A nemzetközi elektronikus zenei színtér legnépszerűbb DJ-i mind ott lesznek nyáron Zamárdiban.