7 nagyszerű hely Egerben, ahová mindenképp el kell látogatnod, ha erre jársz

Eger apró macskaköves utcáiban, a régies, különféle színekben díszelgő épületek között turistaként úgy érezhetjük, mintha csak egy ékszerdobozba csöppentünk volna. Megannyi kincset találhatunk a városban, ha megéheznénk, megszomjaznánk, vagy egy kis kultúrára, felfrissülésre vágynánk. Most összegyűjtöttük ezeket a kincseket Eger szívében, és egy kicsit kikacsintottunk távolabbra is, hiszen nincs egri kirándulás bor nélkül.

Ha korán, korgó gyomorral indítjátok a napot a városban, akkor az első utatok mindenképp a StopCsomagolás!-ba vezessen. Ugyanis az elbűvölő csomagolásmentes bolt kávézóként is funkcionál, így kiadós smoothietálakkal, zabkásával, kávéval, teával, limonádéval és süteményekkel is kezdhetitek a reggelt náluk.

Kínálatukban megtalálhatóak a vegán, glutén- és laktózmentes ételek is, amelyek nemcsak isteniek, hanem a szemünknek is külön élményt nyújtanak. A bolt benti, hangulatos kávézórészében, vagy akár az apró teraszukon, az egri várra nyíló panoráma társaságában is élvezhetitek a finomságaikat.

Eger, Almagyar utca 8.

A StopCsomagolás!-sal nem ér véget a különleges kávézók sora, hiszen a Dobó tértől nem messze, a város szívében nemrég tárta ki ajtaját a Jóbarátok-rajongók előtt a Central Perk. A kávézóban ti is leülhettek a hat jó barát törzshelyére, a narancssárga kanapéra, ám megtalálhatjátok Monica lila ajtaját, a kis Emma Hugsy plüssét, Joey fehér kutyaszobrát, sőt, a legapróbb részletekben a sorozat ikonikus mondatait is.

A kávék, limonádék, rágcsálnivalók hosszú sora mellett még Rachel és Chandler lopott túrótortáját, Joey isteni csokitortáját, Monica mocsoládéját és számtalan más süteményt is megkóstolhattok. A finom falatokon túl pedig a felhőtlen szórakozást ígérő társasjátékok közül is bőszen válogathattok.

Eger, Érsek utca 11.

A macskaköves utcák labirintusában a Palacsintavár Étterem Eger legfinomabb palacsintakülönlegességeit őrzi. Ne tántorítson el, ha már unod az otthoni szokásos túrós, lekváros, kakaós triumvirátust, ez az étterem a kulináris élvezetek legmagasabb szintjére emelte a palacsintáit.

A 40 centiméteres óriáspalacsintáikat sós és édes változatokban készítik el, és olyan töltelékeket álmodnak meg nekik, mint például a tequilás chilis bab, a csípős sertésragu, a curryvel sütött csirkemellfilé, vagy a kókuszos vagy karamellás-túrós krém. A laktató óriáspalacsintákat pedig nyáron a kinti teraszukon is elfogyaszthatjátok, miközben élvezhetitek a város nyüzsgését.

Eger, Dobó utca 9.

Az egri vár lábánál álló Macok Bisztró lenyűgöző környezetben, mennyei étkekkel várja vendégeit. Ételeikhez az alapanyagokat a környék legjobb kistermelőitől szerzik be, mint például a szilvásváradi pisztrángot vagy a bükki sajtkülönlegességeket, amelyek az arculatuk meghatározó elemeivé váltak.

Az általuk készített fogásokban sokszor idézik fel a hagyományos ízeket, viszont teljesen új, pompás köntösbe öltöztetve. Ha nem tudtok dönteni közöttük, akkor hat- vagy négyfogásos kóstolót, vagyis degusztációs menüt is kérhettek tőlük. A nyár közeledtével pedig otthonos hangulatú, fényfüzérekkel tűzdelt grillteraszukra is kiülhettek.

Eger, Tinódi Sebestyén tér 4.

A város felett, szinte az egri vár mellett élt 1897 és 1922 között Gárdonyi Géza, akinek egykori házát, alkotóműhelyét a mai napig meg lehet tekinteni. A gyönyörű kerttel körülölelt ház a patinás belső tereivel és Gárdonyi emlékeivel az irodalom szerelmesein kívül is sokak számára érdekes lehet.

A lakásban az író dolgozó- és hálószobája, faragott íróasztalai, könyvesszekrényei, majd tízezer darabos könyvgyűjteménye és titkosírásos jegyzetei mind-mind Gárdonyi hétköznapjait idézik meg. Több művén túl e falak között, a dolgozószobájának üvegteteje alatt született meg az Egri csillagok című regénye is. Az emlékházban többé-kevésbé minden az eredeti helyén maradt, így a bútorok között sétálva úgy érezhetitek, mintha a történelem megelevenedett volna.

Eger, Gárdonyi Géza utca 28.

Ha egy szép nyári napon látogattok el Egerbe, és városnézés közben csak arra tudtok gondolni, hogy milyen jó lenne a hűvös víz felszínén lebegni, akkor a városközponttól csak pár percet kell sétálnotok az Egri Termálfürdőig. Magyarország egyik legszebb fürdőhelye garantált szórakozást nyújt kis és nagy vendégek számára egyaránt, hiszen a strandon 13 medence várja a fürdőzni vágyókat. Merülhetünk az akár 2 méter mély kavicsos medencében, szórakozhatunk a gyermek és felnőtt élménymedencékben, vagy a 34-37 fokos kénes termálvízben is pihenhetünk.

A legkisebb gyerekekre babamedence vár, ám a nagyobbakat sem felejtették el. Ők a csúszdamedence hosszan kanyargó csúszdáin hasíthatnak. Mindezek mellett a strand közvetlen átjárási lehetőséggel is rendelkezik az autentikus török hangulatot idéző Török Fürdőbe, amely wellness- és gyógyászati szolgáltatásokat is nyújt a látogatóknak.

Eger, Petőfi tér 7.

Bár a városközponttól távolabb, egy 30 percnyi sétára található a Szépasszony-völgy, mégis kihagyhatatlan egri látnivaló a borospincéiről híres vidék. A hely 150 borospincéjében a híres egri bikavér mellett a leggyakoribbak: a kékfrankos, a cabernet sauvignon, a chardonnay, a muskotály, a leányka és az olaszrizling borok.

Természetesen, előzetes egyeztetéssel és minimum 10 fővel borkóstolón is részt vehettek, ahol a legfinomabb borok mellé paraszttálat vagy gulyást is felszolgálnak. A régi kövekkel, téglákkal kirakott borospincék falainak köszönhetően egy különlegesen bájos, történelmi hangulatú völgyben barangolhattok, amelynek borait még Petőfi Sándor, Vörösmarty Mihály és Márai Sándor is éltette.

Eger, Szépasszony-völgy

Ha pedig még többet szeretnétek tudni Egerről, az ottani látnivalókról, akár túraútvonalakról is, akkor egy korábbi cikkünkben olvashattok róluk.