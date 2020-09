Minden, ami Eger: Látnivalók, programok és vendéglátóhelyek a Bükk szívében

Eger páratlan földrajzi fekvése igazi aktív turisztikai paradicsom létrehozását teszi lehetővé: a Bükkbe látványos gyalogtúrák vezetnek, a Bükkalján kalandos kerékpártúrákat tehetünk, az Eger környéki falvakban kisvasútra pattanhatunk, vagy épp gasztronómiai élményekben lehet részünk. Most következzék egy általános kedvcsináló, utána pedig olvassátok kedvetekre részletes kirándulástippjeinket!

Eger történelmi múltú városát az azonos nevű patak két oldalán találhatjuk, a Bükk-vidék központi részének déli lábainál. Szent István király itt alapította meg az első püspökségek egyikét, az egri egyházmegyét, melynek területe egészen a Kárpátok gerincéig húzódott. Eger azon kevés városok egyike, mely teljes hosszában, kijelölt úton végig kerékpározható. Az úthálózat legkülönlegesebb szakasza a Dobó tér mellett halad, ahol egészen közel, pár centire bringázhatunk az Eger-patak partján – itt mindenképp érdemes végiggurulni!

Éljünk is a lehetőséggel, és ha nagyon belejöttünk, tekerjünk tovább a Bükk hegyeibe! Míg északon Felsőtárkány felé vehetjük tovább az irányt, addig délen Egerszalók felé biciklizhetünk biztonságos, autóúttól elkülönített kerékpársávon. A völgyben húzódó déli kerékpárút Eger határától 5 kilométer hosszan vezet el bennünket az egerszalóki sódombhoz. A különleges természeti képződménytől nem messze, a Sáfrány utca végén tufába vájt barlanglakásokat találunk, melyek még a 20. század közepén is használatban voltak. A barlanglakásokba bemehetünk, és rácsodálkozhatunk elődeink találékonyságára és életmódbeli szokásaira.

Kicsit messzebb, Egertől uszkve 60 kilométerre délre csillog a Tisza-tó 127 km² felületű víztükre – itt a gazdag madárvilágot fedezhetjük fel egy kajak- vagy épp kenutúra keretében vagy körbe kerékpározhatjuk a tavat a nemrég elkészült kerékpáros hidakon átkelve. A part mentén nyáron hat szabadstrand, Tiszafüreden pedig termálfürdők kínálnak fürdési lehetőséget az év 365 napján. De ne feledkezzünk meg a Tisza-tavi turizmus egyik legkedveltebb célpontjáról, a poroszlói Ökocentrumról sem: 735 ezer liter össztérfogatú akváriumrendszere a legnagyobb édesvízű akvárium Európában. A főépületet héthektáros szabadidőpark veszi körül állatbemutatókkal és játszóterekkel; skanzenje pedig a 19. századi életmódot mutatja be. Az ökocentrum kikötőjéből vízitúrák és kishajós kirándulások indulnak.

A Bükk háromszor

Gyalog

A Barátok a Bükkben névre hallgató gyalogtúra a román stílusú Bélapátfalvi ciszterci apátságtól indul, egy kanyargós szerpentinen vezet keresztül, és hat kilométer könnyű menetelés után a 815 méter magasan fekvő bél-kői kilátóhelyben csúcsosodik ki. A csendben csörgedező Eger-patak fölé monumentális torzóként magasodó Bél-kő, mely formáját nem a természet, hanem a mészkőbányászat áldásos tevékenysége nyomán kapta, lenyűgöző kilátást kínál a Bükk hegyeire és a Mátra gerincére.

A népszerű, nagyjából három óra alatt teljesíthető túra hét állomásra van felfűzve, míg a tanösvényt keretező ismertető táblák segítségével mindenki behatóan tanulmányozhatja a Bél-kő környékének kultúrtörténetét, a hegy földtani felépítését, védett növény- és állatvilágát.

Biciklivel

Az egri vár falaitól induló, 5-6 órás kerékpártúra a püspöki székhely környékének legfontosabb földtörténeti látnivalóit veszi sorra: a várost a Szépasszony-völgy irányában hagyjuk el, majd a frissen átadott, széles kerékpárúton először Egerszalókig tekerünk. A mésztufa-medencékkel borított sódombhoz hasonlót legközelebb a toszkánai Saturniában láthatunk: a 410 méter mélyről feltörő 65-68 fokos termálvíz a felszínen lehűlve leadja a kalcium-karbonáttartalmát, így létrehozva a különleges geológiai képződményeket. Innen nem messze, a település határában találjuk a híres kaptárköveket, ezeket a vulkáni tevékenység és természetes erózió által formált kúpokat és sziklákat, melyek jellegzetes fülkéit a térségben élő hunok, avarok, majd később magyarok faragták ki.

Következő állomásunk Verpelét, ahol Magyarország legépebb parazitakráterét nézhetjük meg, melynek gyönyörű panorámát kínáló csúcsára tanösvény vezet fel. Verpelétről Tarnaszentmária és Egerszólát érintésével, alacsony forgalmú közutakon tekerhetünk vissza a Szépasszony-völgybe, hogy végre elfogyasszunk néhány pohár jól megérdemelt egri bikavért.

Kisvasúttal

Az ország legrövidebb, legmeredekebb és legforgalmasabb erdei vasútja az Egertől 30 kilométerre található Szilvásvárad legszebb részén, az elbűvölő Szalajka-völgyben szállítja a kirándulókat a faluban lévő fatelep és az öt kilométerrel feljebb lévő Gloriette-tisztás között. A környék olyan látnivalókat rejt, mint az Istállós-kői ősemberbarlang, a Szikla-forrás és Fátyol-vízesés, a Szabadtéri Erdei Múzeum, a Bükk ősi múltját bemutató Archeopark, valamint Éleskővár és Gerennavár romjai. Szilvásvárad látnivalók mellett ennivalóban sem szűkölködik: a pisztrángos tavairól híres település legfinomabb halétkeit a Sáfrány Pisztrángudvar szolgáltatja, amelynek saját zsírjában, kályhában sült füstölt pisztrángja után mind a tíz ujjunkat megnyaljuk!

Egri csillagok

Az osztálykirándulások fővárosához mindenkinek kötődik néhány kedves emléke, ám jó eséllyel ezek többéves, vagy akár évtizedes élményeken alapulnak, és fakóbbak, mint az Alföld homokja. Bár régi emlékeinket újraszínezni nem tudjuk, új élményeket még szerezhetünk magunknak. Ebben szeretnénk segíteni nektek válogatásunkkal, melynek célja, hogy megmutassuk, a Szépasszony-völgy – egri vár tengelyen túl is van élet a városban.

Itt egyél: Depresso

Étterem vagy kávézó? Mindkettő és egyik sem. Párizsban bisztró lenne, itthon leginkább kávéháznak mondanánk. Ez egy olyan hely, ahol a kávé-, tea- és minőségi italkultúrának éttermi ételkínálattal együtt hódolhatunk. A Csernus doki nevéhez kötődő Depressoban a kávézás előtt és után elfogyaszthatunk egy villás reggelit, egy kókusztejes málnalevesből és vízibivaly hátszínből álló ebédet vagy egy ízletes, többtételes borvacsorát – a kávé mellé pedig egy süteményt vagy éppen hideg-meleg szendvicset. De az egri várra néző hangulatos, letisztult dizájnú helyen ezen felül találhatunk még különleges röviditalokat, koktélokat, valamint nem ipari gyártású üdítőket és 100%-os gyümölcsleveket is.

Eger, Érsek utca-Dobó tér sarka

A négycsillagos egri Hotel Villa Völgy**** a névadó Szépasszony-völgytől csupán 200 méterre, az Egri Bazilikától pedig egy kellemes, nagyjából tízperces sétára várja a finom borokra és kikapcsolódásra vágyó vendégeket. A kéthektáros park által körülölelt, három különálló épületből álló szálloda ideális lokációja és tájjellegű fogások mellett gasztronómiai különlegességeket is kínáló éttermei mellett korszerű, és minden igényt kielégítő wellness-részlegével tűnik ki a város hasonló kategóriájú szállóhelyei közül. Kültéri élménystrand, beltéri medence, jég-, gőz- és aromakabin, többféle szauna és egy minden földi jóval felszerelt fitneszterem segítenek nekünk meglelni testi-lelki békénket.

Eger, Tulipánkert utca 5.

Tudtátok, hogy Egerben található Európa legrégebb óta működő camera obscurája, amelyet ráadásul bárki kipróbálhat? Ha ez nem lenne elég, az EKE Líceumának felső emeleteit elfoglaló, egyébként a város legjobb kilátóteraszának is helyt adó Varázstorony korabeli csillagászati műszerekkel, planetáriummal és interaktív kiállításokkal várja az optika, a fizika és a csillagok szerelmeseit. Ha pedig az éjszakai égbolt helyett másfajta csillagokért vagytok oda, feltétlenül térjetek be a Korona Hotel aljában működő Egri Road Beatles Múzeumba: a 2000 tárgyi emléket, köztük ruhadarabokat, limitált kiadásokat, bábukat és a zenekar hangszereinek pontos mását, évtizedek alatt gyűjtötték össze az alapítók, létrehozva egy olyan helyet, melyhez hasonló csak Buenos Airesben, Alkmaarban, Hallében és Liverpoolban található.

Eger, Eszterházy tér 1. és Csiky Sándor utca 30.

Itt frissülj fel: Török- és termálfürdő

Az egri török uralom évtizedei alatt nem csak dzsámik és minaretek, de természetesen hagyományos török stílusú fürdők is épültek a városban. A Valide Sultana névre hallgató fürdőnek ma már sajnos csak a romjai állnak, az egyszerűen csak Török Fürdőnek nevezett épület ilidzsájának hézagosan lerakott műkőpadlózata alól azonban most is úgy bugyog fel a radonos gyógyvíz, mint 17. századi fénykorában. Az autentikus oszmán hangulatot árasztó fürdő hat medencével és különböző wellness szolgáltatásokkal garantálja a felfrissülést, míg a szomszédos, külön belépővel igénybe vehető, 13 fedett és nyitott medencével, valamint öthektáros parkrésszel büszkélkedő termálfürdő a vizes szórakozásra vágyók valódi paradicsoma!

Eger, Petőfi tér 2.

Itt szédülj mámorba: Bolyki Pincészet és Szőlőbirtok

A Losonczy-völgy riolittufa kőbányájának 30 méteres sziklafalai között, a belvárostól tízperces autóútra (vagy háromnegyedórás sétára) találjuk Eger egyik legizgalmasabb borászatát, a humoros-állatos címkés palackjairól ismert Bolyki Pincészetet. A 4,2 hektáron elhelyezkedő, négy bányaudvarból álló, holdbéli hangulatot sugárzó birtok két darab kóstoló pincéjében, amelynek egyike az újonnan megnyitott feldolgozó üzem része, nemcsak a családi vállalkozás legfinomabb kézműves borait nyelvre vételezhetjük remek biosajtok kíséretében, hanem a borkészítés technológiájával is megismerkedhetünk, és ha mázlink van, még néhány jópofa sztorit is kapunk útravalóul a pince mindenesétől, Bolyki Jánostól.

Eger, Losonczy-völgy