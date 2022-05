Íme a legjobb programok május végén és gyereknapon a Balaton partján

Megyünk a nyárba: hétről hétre egyre több program vár benneteket a Balaton partján. Koncertek, túrák, gasztroélmények, gyereknapi programok – ezek közül válogattunk nektek.

Programok a Balaton északi partján

Folyton pakolsz, de úgy érzed, semmi látszata? Vagy inkább már hagyod úgy, ahogy van, mert csak elvesztegetett időnek érzed a rendrakást? Ha Téged is érdekel a téma és szeretnél választ kapni a kérdésekre, menj el a következő baba-mama klubba, ahol Sebestyén-Tóth Orsolya otthonszervező, profi rendszerező, a Rendszerelem alapítója lesz a vendég.

David Yengibarian népzenei ihletésű egyedi zenei világának fő inspirációs forrása az örmény zenei hagyomány, a balkáni népzene, az európai és amerikai jazz, és improvizatív zene, az argentin tangó, valamint az azt megújító Astor Piazzolla zenéje.

A Csaknekedkislány dalok különleges, páros felállásban csendülnek fel az ős-Csaknekedkislány tagjainak előadásában. A tánczene helyett most a sanzonoké a főszerep: buli helyett nagy vallomások és igazán személyes hangulatú délutáni zenélés Csepella Olivérrel és Konsiczky Dáviddal. A Palton Karataev szintén duóban érkezik Csopakra, az új album számai mellett korábbi szerzemények is elhangzanak majd, de a készülő negyedik lemezbe is bepillantást nyerhetünk.

Magyarország egyik legkedveltebb borvidéke, a Badacsony kiváló úti cél tavasszal. A páratlan panorámájú táj felfedezése mellett lehetőségünk adódik a helyi gasztronómiai csemegék, a vulkáni talajon született nagy fehérek, az aromákban gazdag, szép tónusú badacsonyi borok és a kitűnő étkek megkóstolására is. Május 7-én a Vörös Szőlőbirtok, május 21-én a Barna Pince, május 28-án pedig a Kalinics Birtok várja ízletes borvacsorával az érdeklődőket. És ha ez még nem lenne elég, a vezetett bortúrákon pincéről pincére járva, borkóstolás és túrázás egyvelegét ismerhetik meg a borszerető vendégek.

Túra Salföldről Kővágóörsre vagy tovább Révfülöpre. Útközben egy mosóházban megtudhatjátok, hogy 100-200 évvel ezelőtt hogyan és mivel mostak az ottaniak és meglátogathatjátok a sziklaszirtre épült kővágóörsi evangélikus templomot is.

A Piniksession & Techline csapata gondolt egy merészet, összedobta erőit. Festői környezetben, a Somló lábánál már délután elindul a tánc kellemes house zenékre és ahogy közeleg az éjszaka, a zene is úgy halad a techno különböző műfajai felé.

Egy nyár indító igazi fergeteges bulis hajókázásra invitál benneteket a Vitorlázz Most! csapata. Ami biztosan lesz: DJ-k a vízen, vitorlásokon, fürdés, jókedv és bulizás egész nap.

Bori repertoárját egyedi módon alkotja meg, mely jazz, country, és popzenei feldolgozásokból áll, s melyet olykor egy-egy magyar népdallal, illetve más népek tradicionális darabajaival fűszerez meg.

Szombaton 11 órától bábjáték, bohóc- és operettműsor várja a badacsonytomaji strandra látogatókat.

Egy új hely felderítése mindig szuper program:

Ismét egy színes forgatagot szervez a Pony Bar nektek, ahol minden gyermek lubickolhat a szivárványban. Színes hajfonatok, arcfestés, csillámtetoválás minden mennyiségben.

Túraútvonal: Kisapáti temető -> Szent Kereszt kápolna -> kulcsosház -> Sárkánylik (Jégbarlang) -> Bazaltorgonák -> kilátó -> Taberna Infinito. A túra utolsó állomásán lehetőség nyílik egy különleges ebéd, vagy ital elfogyasztására.

Látnivalók és állandó programok a Balaton északi partján:

Májusban öt napra Gizella királyné udvarává változik a Színházkert, meghívva Veszprém és környéke legkisebb polgárait egy feledhetetlen mesés mulatságra. Gyerekkoncertek, játszóház, interaktív hangszerkiállítás és még tucatnyi más program várja az látogatókat.

Jó hangulat, baráti beszélgetések, közös reggelik és ebédek, tiszta, minőségi és hazai alapanyagok. Kéthetente megújuló termelői kínálattal, kézműves termékekkel, tematikus programokkal várják a piacra látogatókat, igazi közösségi élménnyé varázsolva a vasárnapi bevásárlást.

Kihívás, vad szépség, meglepő tények, őszinte találkozás önmagunkkal, túratársainkkal és a természettel. Mindez profi barlangi túravezetők vendégeként.

Franczia Dani személyében rutinos vezető mellett tapasztalhatjátok meg a közös zenélés élményét. Az ilyen közös zenélés pedig segít kikapcsolni a mindennapokban és növeli a boldogsághormonokat.

Balatonfüred egyik legnépszerűbb látogatóközpontja, ami egyben a Balaton legnagyobb akváriuma, a Tagore sétány platánokkal tarkított igéző, virágos környezetében helyezkedik el. A Bodorka Vízivilág Látogatóközpontban összesen 19 akvárium, 2 terrárium és egy kerti tó került kialakításra, ahol Magyarország védett állatai közül többel is megismerkedhetünk. A több mint 30 balatoni halfajt bemutató Bodorka nem véletlenül vált kicsik és nagyok, fiatalok és idősek kedvencévé, hiszen a Balatonban megtalálható különböző halfajok mellett két további akvárium hivatott a tengerek élővilágát szemléltetni.

Programok a Balaton déli partján

Szövegcentrikus indie a Balaton déli partjáról. Munkásságunkban tetten érhető a 60-as évek folk-ja és a 90-es évek alternatív zenéje. Dalaink visszatérő motívumai az utazás, a célkeresés és a céltalanság gondolata, delíriumos pillanatképek, valamint az emberi kapcsolatok és azok elértéktelenedése. Hangzásvilágunk a tábortüzek hangulatát idézi.

Idén a Reménysugár Kulturális Egyesület és az Oldtimer Baráti Társaság szervezésében másodszor kerül megrendezésre a Balaton kerülő oldtimer túra. A túra alkalmával a Balaton körül 5 állomáshelyet kell felkeresni, megnézi az ajánlott látnivalókat és a menetlevélbe összegyűjteni az igazoló matricákat. Vasárnap 9-11 óráig Balatonmáriafürdőn a Napsugár Hotel udvarán kiállítás keretében bemutatják a járműveket az érdeklődőknek.

Indítsátok a nyarat május 28-án a BL YachtClubban, ahol a háttér zenéről a BL házi zenekara, Gönczi Gábor és a Smile Rock Circus gondoskodik.

Látnivalók és állandó programok a Balaton déli partján:

Varázslatos élményfestés a Siófokon a Balaton partján MariannaArt Kuckó szervezésében.

Alma koncerttel, előadásokkal, játékokkal, kézművessarokkal és rengeteg más programmal várnak titeket a Kőröshegyi Levendulásban.

Gyerekkoncertek, színházi előadások és táncház vár benneteket a Fő téren és a Kálmán Imre Művelődési Központ színháztermében.