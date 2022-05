Sorra nyitnak a jobbnál jobb vendéglátóhelyek a Balaton partján, újulnak meg rég elfeledett látványosságok, vagy épp épülnek teljesen újak a régióban. A régi kedvencek mellett érdemes felkerekedni, hogy felkutassuk a következő balatoni újdonságokat!

A Balaton-felvidék nyugati részének szerelmeseinek biztosan nem mondunk újat azzal, hogy a Várvölgy aprócska községében található Szent Domonkos Vendéglőbe egyszer bizony el kell jutni! A családi vállalkozás több lábon áll, ugyanis nemcsak éttermet működtetnek, de idén áprilisban megnyitották pékségüket is Keszthely főterén. Nézzetek be hozzájuk!

8360 Keszthely, Kossuth Lajos utca 39.

Egy régi bevásárlóközpont aljában, kissé nehezen megtalálható helyen nyitott meg Veszprém legújabb farm-to-table étterme, ahol tehát egyenesen a termelőtől érkeznek az alapanyagok, amelyekből aztán friss, szezonális és gyönyörűen tálalt ételek kerülnek a vendégek tányérjára. A névből talán sejthető, hogy a Bivstróban nagy hangsúlyt kapnak a bivalyhússal készült fogások, úgymint bivalyburger és bivalypörkölt, de érdemes betérni ide akár a napi ebédmenü-ajánlatért is!

8200 Veszprém, Kistó utca 27.

Ördög Nóra és Nánási Pál balatoni szerelemprojektje újabb helyszínnel bővül idén nyáron. A két akarattyai delikátbolt/kávézó/közösségi tér mellé hamarosan Balatonfüreden, a Halászkert Étterem árnyékos kerthelyiségében nyílik meg a közkedvelt vállalkozás harmadik egysége. A részleteket egyelőre homály fedi, de az biztos, hogy új embereket keresnek!

8230 Balatonfüred, Zákonyi Ferenc utca 3.

Somoshegyi-kilátó, Balatonberény

Egy régi kilátó helyén épült fel a Balaton délnyugati csücskének legújabb kilátótornya, ahonnan lélegzetelállító panoráma nyílik a magyarok kedvenc tavának nyugati medencéjére. A minden szinten tágas kilátóterasszal ellátott fa építményből elénk tárulnak a Tapolcai-medence tanúhegyei, a szigligeti vár, de szép időben még a Tihanyi-félsziget körvonalai is kivehetők. Balatonberény 15 méter magas kilátója egész évben szabadon látogatható.

8649 Balatonberény

Tavaly nyitott meg a tihanyi Batthyány utca 18-as szám alatt elbúvó árnyékos ételudvar, ami hamar a helyiek és az ide látogatók kedvence lett. Idén május elsején indult a szezon a Tihanyi Gasztrokertben, ahol ráadásul a kínálat is bővült, ugyanis a Kaffeine, a Che Che Burger és az Anjuna Ice Pops mellé új vendéglátóegység szegődött, méghozzá a fővárosban már igen népszerű á table pékség, ami roppanós croissant-okkal és mennyei süteményekkel veszi majd le a vendégeket a lábáról egész nyáron.

8237 Tihany, Batthyány utca 18.

Januárban zárt be a méltán népszerű Papok Borozója Balatonszőlősön, ami miatt sokaknak fájt a szíve, így örömmel hallottuk, hogy új vendéglátóegység foglalja el a panorámás üzlethelyiséget. Május 12-én, csütörtökön nyit a Picitmás étterem és manufaktúra, ami – ahogy abból a névválasztásból is következtetni lehet – megőriz majd néhány sajátosságot a szeretett elődre jellemző vendéglátásból, de persze újdonságokat is tartogat.

8230 Balatonfüred, Vadvirág utca 11.

Nem mindennapi hellyel gazdagodott Siófok belvárosa, amikor idén márciusban megnyitott a reformer pilatesstúdióként, közösségi térként és pezsgőbárként egyszerre működő Bonita Studio. A pozitív életszemléletet hirdető térben egyszerre töltődhetünk fel testileg és lelkileg, hiszen a pilatesóra előtt vagy után egészséges smoothie tálak, különleges kávék és persze pezsgők szolgálják a vendégek kikapcsolódását.

8600 Siófok, Széchenyi utca 8-10.

Még több új étterem és látnivaló a Balaton partján: